Снова мяч в центре поля катают хозяева поля, особенно не двигаясь к воротам соперника. Вряд ли это то, ради чего сегодня пришли на стадион болельщики.

Угловой футболисты "Вест Хэма" на левом фланге сейчас зарабатывают. Кто будет выполнять подачу с левого края? Сейчас мы это узнаем.

Крессуэлл в итоге подавал в район линии вратарской. Успевает головой сыграть на фланге Цимикас, с права Нуньес фолит против одного из защитников.

Завершается уже первый тайм нашего матча. "Вест Хэм" на своей половине поля пытается владеть мячом, используя короткий пас.

Кьеза получил мяч на подступах к штрафной, после чего нанес выстрел по рамке соперника, но явно взял выше цели. Получилось не так опасно.

Слота и Лопетеги нам показали. Настроение у обоих наставников неважное. Думаю, что каждый из специалистов хотели бы, чтобы их любимый клуб вел в счете.

Минуту рефери добавил к основному времени первого тайма, но она истекла. После 45 минут игры у нас ничья - 1:1!

Гакпо втащил мяч в чужую штрафную, убрал оппонента на замахе, после чего получил удар по ногам. Судья разводит руками! Фола, по его мнению, не было.

Почти полчаса отыграли соперники в матче. Заметно активнее пошла у нас игра. Мне кажется, что забитые голы еще будут до перерыва.

ОПАСНО! Брэдли с правого края выполнил подачу в чужую штрафную. Гакпо нанес выстрел в дальний угол, и мяч после рикошета прошел рядом со стойкой!

Жота получает удар по ноге от соперника. Судейский корпус определяет нарушение правил. Очередной штрафной для "красных". Кьеза у мяча.

Ничего опасного "Ливерпуль" не придумал после розыгрыша штрафного сейчас. Мяч выбивает за пределы поля коллектив гостей. В аут на сей раз

Кьеза рвался к воротам соперника, пытался пройти двух защитников, но против него очень слаженно сработали соперники, которые вынесли сферу в центр поля.

Брэдли получил мяч на правом фланге, откуда выполнил подачу в центр штрафной - прямо в руки вратарю "Вест Хэма" сфера прилетела.

Подходит первый тайм уже к концу у нас. Довольно динамичный футбол мы сегодня смотрим, но голов и голевых моментов явно хочется больше.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖОТА! 1:1!

Сравнивает счет "Ливерпуль". Подача с левого края идет в штрафную "Вест Хэма". Не попадает толком по воротам соперника Кьеза, но получается своего рода пас на голову Жоте. Мяч от игрока прилетает в сетку, офсайда не было!

25' Пришел исправляться Куанса. После подачи с правого края он головой пробивал по рамке соперника, но мяч полетел значительно выше мишени!

24' Солер нарушает правила в отборе сейчас. В спину он толкает того же Брэдли. "Ливерпуль" зарабатывает стандартное положение на правом фланге.

22' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КУАНСА! 0:1!

В свои ворота срезают мяч хозяева. Угловой подали "красные" с левого края. Эндо в панике пытался выбить мяч подальше от рамки, но попал в ногу Куансе, от которой сфера влетела в сетку!

21' Цоуфал справа убежал от соперников и выполнил заброс на дальнюю штангу. Брэдли головой перевел сферу на угловой. Посмотрим, что принесет стандарт.

20' Ответный офсайд, теперь у Гакпо. Эндо на партнера передачу выполнял, но тот неправильно оценил офсайдную линию, попав во "вне игры".

19' Ингс открывает счет голам своей команды в матче, но судья с подсказки бокового рефери отменяет взятие ворот. Фиксируется офсайд у игрока "Вест Хэма".

17' Гакпо отдал передачу на Цимикаса, который с левого края выполнял передачу в центр, но защитники смогли с этой подачей уверенно расправиться.

16' На Нуньеса последовал заброс в штрафную "Вест Хэма", но коллективными усилиями "молотобойцы" отбиваются. Будут пытаться они выбежать в контратаку.