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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ливерпуль
1:1
Перерыв
Вест Хэм
0'
0:1
21' Гол в свои ворота
Куанса Джарелл
1:1
25' Гол
Жота Диогу

Ход матча

21'
0:1
Куанса Джарелл
25'
Жота Диогу
(Кьеза Федерико)
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 121
Ливерпуль 95% (115)
X 3.3% (4)
Вест Хэм 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
Ничья
Вест Хэм
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
62
Келлехер
Каомхин
84
Брэдли
Конор
2
Гомес
Джо
78
Куанса
Джарелл
21
Цимикас
Костас
3
Эндо
Ватару
17
Джонс
Кёртис
14
Кьеза
Федерико
20
Жота
Диогу
18
Гакпо
Коди
9
Нуньес
Дарвин
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
25
Тодибо
Жан-Клер
26
Килман
Макс
3
Крессуэлл
Аарон
19
Альварес
Эдсон
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
4
Солер
Карлос
7
Саммервилл
Крисенсио
18
Ингс
Дэнни
Ливерпуль
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Вест Хэм

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.8%
23.1%
21 победа 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

35 матчей

62.9%
17.1%
20%
22 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.1%
40%
22.9%
13 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

60%
25.7%
14.3%
21 победа 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:2
КЛ
5:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
К
2:1
К
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

2.28
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.47
0.67

Среднее время на гол

61
135

Всего голов

66
46

Голов в среднем за матч

1.89
1.31

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

47
68

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жота Диогу 1 1
Кьеза Федерико 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 1 0.5
Кудус Мохаммед 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабьянски Лукаш 1 0
Уан-Биссака Аарон 1 0
Тодибо Жан-Клер 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3
Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0
Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1

Результаты матчей

Ливерпуль
Вест Хэм

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Челси Нкунку Кристофер 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Минуту рефери добавил к основному времени первого тайма, но она истекла. После 45 минут игры у нас ничья - 1:1!
  • 44'
    Слота и Лопетеги нам показали. Настроение у обоих наставников неважное. Думаю, что каждый из специалистов хотели бы, чтобы их любимый клуб вел в счете. 
  • 43'
    Кьеза получил мяч на подступах к штрафной, после чего нанес выстрел по рамке соперника, но явно взял выше цели. Получилось не так опасно. 
  • 42'
    Завершается уже первый тайм нашего матча. "Вест Хэм" на своей половине поля пытается владеть мячом, используя короткий пас. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Крессуэлл в итоге подавал в район линии вратарской. Успевает головой сыграть на фланге Цимикас, с права Нуньес фолит против одного из защитников. 
  • Угловой
    39'
    Угловой футболисты "Вест Хэма" на левом фланге сейчас зарабатывают. Кто будет выполнять подачу с левого края? Сейчас мы это узнаем. 
  • 38'
    Снова мяч в центре поля катают хозяева поля, особенно не двигаясь к воротам соперника. Вряд ли это то, ради чего сегодня пришли на стадион болельщики. 
  • 36'
    Подходит первый тайм уже к концу у нас. Довольно динамичный футбол мы сегодня смотрим, но голов и голевых моментов явно хочется больше. 
  • 35'
    Брэдли получил мяч на правом фланге, откуда выполнил подачу в центр штрафной - прямо в руки вратарю "Вест Хэма" сфера прилетела. 
  • 34'
    Кьеза рвался к воротам соперника, пытался пройти двух защитников, но против него очень слаженно сработали соперники, которые вынесли сферу в центр поля. 
  • 33'
    Ничего опасного "Ливерпуль" не придумал после розыгрыша штрафного сейчас. Мяч выбивает за пределы поля коллектив гостей. В аут на сей раз 
  • Фол, нарушение
    31'
    Жота получает удар по ноге от соперника. Судейский корпус определяет нарушение правил. Очередной штрафной для "красных". Кьеза у мяча. 
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! Брэдли с правого края выполнил подачу в чужую штрафную. Гакпо нанес выстрел в дальний угол, и мяч после рикошета прошел рядом со стойкой!
  • 29'
    Почти полчаса отыграли соперники в матче. Заметно активнее пошла у нас игра. Мне кажется, что забитые голы еще будут до перерыва. 
  • Судья
    27'
    Гакпо втащил мяч в чужую штрафную, убрал оппонента на замахе, после чего получил удар по ногам. Судья разводит руками! Фола, по его мнению, не было. 
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    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖОТА! 1:1!
      Сравнивает счет "Ливерпуль". Подача с левого края идет в штрафную "Вест Хэма". Не попадает толком по воротам соперника Кьеза, но получается своего рода пас на голову Жоте. Мяч от игрока прилетает в сетку, офсайда не было!
    • 25'
      Пришел исправляться Куанса. После подачи с правого края он головой пробивал по рамке соперника, но мяч полетел значительно выше мишени!
    • Фол, нарушение
      24'
      Солер нарушает правила в отборе сейчас. В спину он толкает того же Брэдли. "Ливерпуль" зарабатывает стандартное положение на правом фланге. 
    • Гол в свои ворота
      22'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КУАНСА! 0:1!
      В свои ворота срезают мяч хозяева. Угловой подали "красные" с левого края. Эндо в панике пытался выбить мяч подальше от рамки, но попал в ногу Куансе, от которой сфера влетела в сетку!
    • 21'
      Цоуфал справа убежал от соперников и выполнил заброс на дальнюю штангу. Брэдли головой перевел сферу на угловой. Посмотрим, что принесет стандарт. 
    • Офсайд
      20'
      Ответный офсайд, теперь у Гакпо. Эндо на партнера передачу выполнял, но тот неправильно оценил офсайдную линию, попав во "вне игры". 
    • Офсайд
      19'
      Ингс открывает счет голам своей команды в матче, но судья с подсказки бокового рефери отменяет взятие ворот. Фиксируется офсайд у игрока "Вест Хэма". 
    • 17'
      Гакпо отдал передачу на Цимикаса, который с левого края выполнял передачу в центр, но защитники смогли с этой подачей уверенно расправиться. 
    • 16'
      На Нуньеса последовал заброс в штрафную "Вест Хэма", но коллективными усилиями "молотобойцы" отбиваются. Будут пытаться они выбежать в контратаку. 
    • Опасный момент
      15'
      ОГО! Саммервилл нанес удар по воротам соперника после подачи с правого края. Мяч по центру ворот полетел и прямо в руки голкиперу прикатился. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Снова Эндо грубовато против соперника сыграл. В итоге заработали "молотки" штрафной удар в 30-ти метров от ворот. Смотрим, чем эпизод завершится. 
    • 12'
      Штрафной удар заработали игроки гостей. Эндо в своей штрафной до мяча первым добирается, выбивая сферу подальше от своей рамки. 
    • 11'
      Дальний удар по воротам соперника сумел нанести сейчас Жота, но точности удару игроку "Ливерпуля" явно не хватило. Слишком высоко. 
    • Угловой
      9'
      Пока же "Ливерпуль" катает мяч на свой половине поля. Идет резкий перевод на Цимикаса. Тот с левого края подает в центр, но попадает в голову защитнику. Быть угловому. 
    • 8'
      Как же здорово все-таки стадион поет! Просто завораживающая атмосфера на "Энфилде". Думаю, многие из нас с вами хотели бы там побывать. 
    • 7'
      "Ливерпуль" еще одну атаку сейчас провел по левому флангу, но подача в сторону Кьезы оставляла желать лучшего. 
    • 5'
      Передача в штрафную гостей последовала с правого края от Жоты - не успевает до мяча допрыгнуть Жота совсем немного. 
    • 4'
      Заброс длинный вперед в расчете на подключение Кьезы - Федерико успевает скинуть мяч в центр, но прямо в руки голкиперу, сыгравшему в створе. 
    • 3'
      От Соучека после подачи штрафной углового мяч уходит за лицевую линию. Рефери и тут должен был на угол поля указать, но не сумели хозяева убедить арбитра в назначении корнера. 
    • Угловой
      2'
      Жота простреливал мяч с правого края, но попал в ногу защитнику, после чего мяч улетает за лицевую линию. Быть первому угловому в матче. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Кьеза Федерико сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Жота Диогу бьет в цель!
    • 21'
      Г О О О О Л - Куанса Джарелл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 1:1 Вест Хэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    95% (115)
    Ничья
    3.3% (4)
    Вест Хэм
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (72)
    Меньше
    35.71% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    29.8% (36)
    2:0 Ливерпуль
    27.3% (33)
    3:1 Ливерпуль
    19% (23)
    3:0 Ливерпуль
    6.6% (8)
    1:0 Ливерпуль
    4.1% (5)
    3:2 Ливерпуль
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Вест Хэм
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