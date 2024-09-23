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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ливерпуль
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 37
Ливерпуль 97.3% (36)
X 2.7% (1)
Вест Хэм 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Вест Хэм
5.30
5.70
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9.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ливерпуль
Вест Хэм

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.8%
23.1%
21 победа 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

35 матчей

62.9%
17.1%
20%
22 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.1%
40%
22.9%
13 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

60%
25.7%
14.3%
21 победа 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:2
КЛ
5:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
К
2:1
К
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

2.28
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.47
0.67

Среднее время на гол

61
135

Всего голов

66
46

Голов в среднем за матч

1.89
1.31

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

47
68

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 1 1
Кудус Мохаммед 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабьянски Лукаш 1 0
Уан-Биссака Аарон 1 0
Тодибо Жан-Клер 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3
Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0
Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1

Результаты матчей

Ливерпуль
Вест Хэм

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов 59 минут.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 37
    Ливерпуль 97.3% (36)
    X 2.7% (1)
    Вест Хэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Вест Хэм
    5.30
    5.70
    Реклама, betcity.ru
    9.70
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Вест Хэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.3% (36)
    Ничья
    2.7% (1)
    Вест Хэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (22)
    Нет
    38.89% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    32.4% (12)
    2:0 Ливерпуль
    24.3% (9)
    3:1 Ливерпуль
    21.6% (8)
    3:0 Ливерпуль
    10.8% (4)
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