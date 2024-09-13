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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 14.
Сентраль Кордоба СдЕ
2:1
Конец матча
Институто Кордоба
0'
0:1
39' Гол
Gregorio Rodríguez
1:1
48' Гол
Favio Cabral
80' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
83' Желтая карточка
Fernando Alarcon
2:1
85' Гол
Васкес Кевин
90'+4
1
Luis
Ingolotti
13
Rafael
Barrios
6
Sebastian
Valdez
19
Lautaro
Rivero
26
Juan
Andres
Meli
32
Васкес
Кевин
25
Флорентин
Хосе
8
Rodrigo
Atencio
10
Кабрера
Элиас
11
Годой
Матиас
9
Lucas
Varaldo
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
18
Lucas
Rodriguez
I
30
Диас
Франко
I
19
Gaston
Lodico
7
Gregorio
Rodríguez
22
Damian
Puebla
8
Jonas
Acevedo
9
Facundo
Suarez
Сентраль Кордоба СдЕ
4-2-3-1
Институто Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Институто Кордоба

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
0:2
ПБ
1:3
ПБ
3:2
ПБ
0:0
ПБ
2:3
ПБ
1:1
ПБ
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
57

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 3 (2) 0.21
Васкес Кевин 2 0.14
Годой Матиас 1 0.07
Флорентин Хосе 1 0.07
Luis Miguel Angulo 1 0.07
Rodrigo Atencio 1 0.07
Lucas Varaldo 1 (1) 0.07
Rafael Barrios 1 0.07
Favio Cabral 1 0.07
Mateo Sanabria 1 0.07
Santiago Laquidain 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.36
Russo Cordero 4 0.29
Gregorio Rodríguez 3 0.21
Facundo Suarez 2 0.14
Damian Puebla 2 0.14
Gaston Lodico 1 0.07
Fernando Alarcon 1 0.07
Juan Franco 1 0.07
Gonzalo Requena 1 0.07
Lucas Rodriguez I 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Abascia 2 2
Васкес Кевин 4 0
Годой Матиас 4 0
Sebastian Valdez 3 0
Oscar Garrido 3 0
Santiago Laquidain 1 1
Rodrigo Atencio 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Franco Aragon 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Кабрера Элиас 1 0
Yuri Casermeiro 1 0
Lautaro Rivero 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 4 1
Nicolas Dubersarsky 4 0
Fernando Alarcon 3 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Russo Cordero 1 1
Jonathan Bay 2 0
Gaston Lodico 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Stefano Moreyra 2 0
Rodrigo Pérez 1 0
Juan Franco 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Facundo Suarez 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Damian Puebla 1 0
Gonzalo Requena 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Институто Кордоба
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Институто Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
12
Сентраль Кордоба СдЕ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Институто Кордоба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

13
7
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
4
33%
76-90

Пропущено

11
4
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
27%
3
75%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
8%
5
24%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
4
31%
5
24%
76-90

Пропущено

24
11
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
4
36%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
7
29%
29%
1
9%
46-60
3
13%
2
18%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0
Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Институто Кордоба

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 8 3 2 26 - 8 27
2.
Атлетико Тукуман
 13 7 4 2 14 - 8 25
3.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
4.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
5.
Унион Санта-Фе
 14 6 6 2 15 - 11 24
6.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Депортиво Риестра
 14 7 1 6 15 - 15 22
8.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 18 - 10 21
9.
Бока Хуниорс
 13 5 6 2 18 - 12 21
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 2 5 15 - 13 20
11.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
12.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
13.
Ривер Плейт
 13 4 6 3 15 - 10 18
14.
Годой Крус
 12 4 5 3 14 - 12 17
15.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Тигре
 13 4 4 5 17 - 18 16
18.
Индепендьенте Авельянеда
 13 3 7 3 8 - 9 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 13 4 2 7 8 - 16 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 12 - 13 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 13 2 5 6 10 - 17 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
4.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
5.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
6.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
7.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
8.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
9.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
10.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
11.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
12.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
13.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 6 3 2 1 10 - 6 11
16.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
17.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
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