Тур: 14.
2:1
Конец матча
0'
0:1
39' ГолGregorio Rodríguez
1:1
48' ГолFavio Cabral
80' Желтая карточкаLucas Rodriguez I
83' Желтая карточкаFernando Alarcon
2:1
85' ГолВаскес Кевин
90'+4
Ход матча
39'
48'
1:1
83'
85'
32
Васкес
Кевин
11
Годой
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Favio Cabral
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Институто Кордоба
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
90
57
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.21
|Васкес Кевин
|2
|0.14
|Годой Матиас
|1
|0.07
|Флорентин Хосе
|1
|0.07
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.07
|Rodrigo Atencio
|1
|0.07
|Lucas Varaldo
|1 (1)
|0.07
|Rafael Barrios
|1
|0.07
|Favio Cabral
|1
|0.07
|Mateo Sanabria
|1
|0.07
|Santiago Laquidain
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.36
|Russo Cordero
|4
|0.29
|Gregorio Rodríguez
|3
|0.21
|Facundo Suarez
|2
|0.14
|Damian Puebla
|2
|0.14
|Gaston Lodico
|1
|0.07
|Fernando Alarcon
|1
|0.07
|Juan Franco
|1
|0.07
|Gonzalo Requena
|1
|0.07
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Abascia
|2
|2
|Васкес Кевин
|4
|0
|Годой Матиас
|4
|0
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Franco Aragon
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
|Кабрера Элиас
|1
|0
|Yuri Casermeiro
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|4
|1
|Nicolas Dubersarsky
|4
|0
|Fernando Alarcon
|3
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Stefano Moreyra
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Juan Franco
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Институто Кордоба
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Институто Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
12
Сентраль Кордоба СдЕ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Институто Кордоба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
13
7
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
4
33%
76-90
Пропущено
11
4
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
27%
3
75%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
8%
5
24%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
4
31%
5
24%
76-90
Пропущено
24
11
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
4
36%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
7
29%
29%
1
9%
46-60
3
13%
2
18%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0
Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Институто Кордоба
Точный счет
0:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
43
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
410
77
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7