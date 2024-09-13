Тур: 14.
1:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаLautaro Vargas
1:0
22' ПенальтиБоу Вальтер
30' Желтая карточкаRaul Loaiza
39' Желтая карточкаПас Николас
1:1
54' ГолПиттон Бруно
59' Желтая карточкаДжерометта Франсиско
66' Желтая карточкаГамба Лукас
90' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
90'+6
Ход матча
17'
22'
1:0
30'
39'
54'
1:1
66'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
25
Акино
Дилан
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
18
Гамба
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
10 Enzo Roldan
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
История личных встреч
Ланус
Унион Санта-Фе
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
18 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
0.92
Среднее время на гол
67
98
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.43
|Морено Марселино
|3
|0.21
|Торрес Джонатан
|3
|0.21
|Сальвио Эдуардо
|2
|0.14
|Mateo Sanabria
|1
|0.07
|Каррера Рамиро
|1
|0.07
|Пенья Фелипе
|1
|0.07
|Родригес Агустин
|1
|0.07
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|3 (1)
|0.21
|Бальбоа Адриан
|3 (1)
|0.21
|Хавьер Моралес
|2
|0.14
|Домина Жеронимо
|2
|0.14
|Питтон Мауро
|1
|0.07
|Питтон Бруно
|1
|0.07
|Пардо Франко
|1
|0.07
|Simon Rivero
|1
|0.07
|Marcos Mosqueira
|1
|0.07
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Торрес Джонатан
|2
|1
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Морено Марселино
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Перес Гонсало
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Боджо Лусиано
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|10
|0
|Корвалан Клаудио
|3
|1
|Пардо Франко
|3
|0
|Бальбоа Адриан
|1
|1
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Гамба Лукас
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Кардосо Тьяго
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
5
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
9
Ланус
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Унион Санта-Фе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
3
21%
3
50%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
4
44%
2
20%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
4
44%
76-90
Пропущено
9
1
0 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
5
26%
4
27%
76-90
Пропущено
18
11
2 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
8
44%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0
Результаты матчей
Ланус
Унион Санта-Фе
Точный счет
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ланус
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
44
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
311
212
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7