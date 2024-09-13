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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 14.
Ланус
1:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
17' Желтая карточка
Lautaro Vargas
1:0
22' Пенальти
Боу Вальтер
30' Желтая карточка
Raul Loaiza
39' Желтая карточка
Пас Николас
1:1
54' Гол
Питтон Бруно
59' Желтая карточка
Джерометта Франсиско
66' Желтая карточка
Гамба Лукас
90' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
90'+6
26
Лосада
Науэль
3
Nicolas
Morgantini
24
Искиэрдос
Карлос
23
Домингес
Нери
22
Солер
Хулио
5
Пенья
Фелипе
15
Raul
Loaiza
32
Каррера
Рамиро
11
Альварес
Фавио
25
Акино
Дилан
9
Боу
Вальтер
25
Кардосо
Тьяго
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
5
Marcos
Mosqueira
28
Питтон
Мауро
18
Гамба
Лукас
77
Бальбоа
Адриан
Ланус
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Ланус
Унион Санта-Фе

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

18 матчей

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
2:2
КПЛ
0:0
ЛП
1:1
ЛП
3:0
ЛП
1:1
КПЛ
3:2
КДМЭП
2:0
С
1:2
С
3:0
С
2:1
К
1:2
П
0:1
П
0:4
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
ПА
0:1

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
0.92

Среднее время на гол

67
98

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.43
Морено Марселино 3 0.21
Торрес Джонатан 3 0.21
Сальвио Эдуардо 2 0.14
Mateo Sanabria 1 0.07
Каррера Рамиро 1 0.07
Пенья Фелипе 1 0.07
Родригес Агустин 1 0.07
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсини Николас 3 (1) 0.21
Бальбоа Адриан 3 (1) 0.21
Хавьер Моралес 2 0.14
Домина Жеронимо 2 0.14
Питтон Мауро 1 0.07
Питтон Бруно 1 0.07
Пардо Франко 1 0.07
Simon Rivero 1 0.07
Marcos Mosqueira 1 0.07
Mateo Del Blanco 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Lautaro Vargas 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Торрес Джонатан 2 1
Лусиатти Брайан 2 1
Морено Марселино 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Домингес Нери 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Перес Гонсало 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Боджо Лусиано 1 0
Касерес Хуан 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 10 0
Корвалан Клаудио 3 1
Пардо Франко 3 0
Бальбоа Адриан 1 1
Питтон Бруно 1 1
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Marcos Mosqueira 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Гамба Лукас 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Кардосо Тьяго 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Фаскендини Валентин 1 0

Результаты матчей

Ланус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
9
Ланус
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Унион Санта-Фе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
3
21%
3
50%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
4
44%
2
20%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
4
44%
76-90

Пропущено

9
1
0 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
5
26%
4
27%
76-90

Пропущено

18
11
2 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
8
44%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0

Результаты матчей

Ланус
Унион Санта-Фе

Точный счет

1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ланус
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
3
4
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 8 3 2 26 - 8 27
2.
Атлетико Тукуман
 13 7 4 2 14 - 8 25
3.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
4.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
5.
Унион Санта-Фе
 14 6 6 2 15 - 11 24
6.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Депортиво Риестра
 14 7 1 6 15 - 15 22
8.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 18 - 10 21
9.
Бока Хуниорс
 13 5 6 2 18 - 12 21
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 2 5 15 - 13 20
11.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
12.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
13.
Ривер Плейт
 13 4 6 3 15 - 10 18
14.
Годой Крус
 12 4 5 3 14 - 12 17
15.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Тигре
 13 4 4 5 17 - 18 16
18.
Индепендьенте Авельянеда
 13 3 7 3 8 - 9 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 13 4 2 7 8 - 16 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 12 - 13 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 13 2 5 6 10 - 17 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
4.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
5.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
6.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
7.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
8.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
9.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
10.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
11.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
12.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
13.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 6 3 2 1 10 - 6 11
16.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
17.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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