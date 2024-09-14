  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 14.
Сан-Лоренсо Альмагро
0:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
0:1
4' Гол
Ромеро Брайан
22' Желтая карточка
Elias Baez
36' Желтая карточка
Thiago Fernandez
57' Желтая карточка
Бустос Науэль
66' Желтая карточка
Бузат Агустин
69' Желтая карточка
Roberto Garcia
90'+6
25
Гомес
Гастон
30
Ариас
Нахуэль
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
24
Nicolas
Tripicchio
40
Соса
Сантьяго
17
Ирала
Элиан
8
Matias
Reali
11
Ivan
Leguizamon
28
Куэльо
Алексис
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
Сан-Лоренсо Альмагро
4-3-1-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Велес Сарсфилд

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

24 матча

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
3 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:3
ЛП
0:0
ЛП
1:0
ЛП
2:1
С
1:0
С
0:0
С
2:2
П
2:1
П
3:2
П
1:0
П
0:2
П
2:3
П
0:0
П
1:1
П
1:2
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
0:1
ПА
1:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1
0.82

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

0.73
1.08

Среднее время на гол

123
83

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

0.88
0.96

Тотал матчей

2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

102
93

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Leguizamon 2 (2) 0.15
Куэльо Алексис 2 0.15
Ирала Элиан 2 0.15
Кампи Гастон 1 0.08
Таррагона Кристиан 1 0.08
Бланко Себастьян 1 0.08
Феррейра Кристиан I 1 0.08
Гиай Агустин 1 0.08
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.08
Nicolas Tripicchio 0 0
Ремеди Эрик 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акино Клаудио 7 (2) 0.5
Ромеро Брайан 7 (1) 0.5
Thiago Fernandez 4 0.29
Пиццини Франсиско 4 0.29
Майкл Сантос 3 0.21
Гомес Элиас 1 0.07
Пеллегрини Матиас 1 0.07
Ордоньес Кристиан 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 4 0
Браида Малком 3 0
Кампи Гастон 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Бланко Себастьян 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Вомбергар Андрес 1 0
Гомес Гастон 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Бустос Науэль 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Ирала Элиан 1 0
Elias Baez 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 5 0
Гомес Валентин 5 0
Roberto Garcia 4 0
Маммана Эмануэль 2 1
Ордоньес Кристиан 2 1
Фернандес Дамиан 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Акино Клаудио 1 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Leonel Roldan 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Сан-Лоренсо Альмагро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
13
Сан-Лоренсо Альмагро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Велес Сарсфилд
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
2
40%
3
21%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
5
71%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
4
31%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

11
27
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
0
0%
2
7%
1-15
4
36%
7
26%
16-30
2
18%
3
11%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
18%
6
22%
61-75
3
27%
4
15%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
5
63%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
4
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
13
1
3
10
1.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
3.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
4.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
5.
Унион Санта-Фе
 14 6 6 2 15 - 11 24
6.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Депортиво Риестра
 14 7 1 6 15 - 15 22
8.
Расинг Авельянеда
 1:1 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Бока Хуниорс
 1:1 14 5 7 2 19 - 13 22
10.
Ривер Плейт
 14 5 6 3 19 - 11 21
11.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 2 5 15 - 13 20
12.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
13.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
14.
Годой Крус
 12 4 5 3 14 - 12 17
15.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Тигре
 13 4 4 5 17 - 18 16
18.
Индепендьенте Авельянеда
 13 3 7 3 8 - 9 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 13 4 2 7 8 - 16 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 13 2 5 6 10 - 17 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
3.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
6.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
7.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
8.
Бока Хуниорс
 1:1 6 4 2 0 10 - 4 14
9.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
10.
Расинг Авельянеда
 1:1 7 4 2 1 10 - 3 14
11.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
12.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
13.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 6 3 2 1 10 - 6 11
16.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Расинг Авельянеда
 1:1 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Бока Хуниорс
 1:1 8 1 5 2 9 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
17.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
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