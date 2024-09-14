Тур: 14.
0:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолРомеро Брайан
22' Желтая карточкаElias Baez
36' Желтая карточкаThiago Fernandez
57' Желтая карточкаБустос Науэль
66' Желтая карточкаБузат Агустин
69' Желтая карточкаRoberto Garcia
90'+6
Ход матча
4'
0:1
22'
36'
57'
66'
69'
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
37 Elias BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Велес Сарсфилд
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
24 матча
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
3 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1
0.82
Среднее время на гол
90
110
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
0.73
1.08
Среднее время на гол
123
83
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
0.88
0.96
Тотал матчей
2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
102
93
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Leguizamon
|2 (2)
|0.15
|Куэльо Алексис
|2
|0.15
|Ирала Элиан
|2
|0.15
|Кампи Гастон
|1
|0.08
|Таррагона Кристиан
|1
|0.08
|Бланко Себастьян
|1
|0.08
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.08
|Гиай Агустин
|1
|0.08
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.08
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
|Ремеди Эрик
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.5
|Ромеро Брайан
|7 (1)
|0.5
|Thiago Fernandez
|4
|0.29
|Пиццини Франсиско
|4
|0.29
|Майкл Сантос
|3
|0.21
|Гомес Элиас
|1
|0.07
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.07
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|4
|0
|Браида Малком
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Бланко Себастьян
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Вомбергар Андрес
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Ирала Элиан
|1
|0
|Elias Baez
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|5
|0
|Гомес Валентин
|5
|0
|Roberto Garcia
|4
|0
|Маммана Эмануэль
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Фернандес Дамиан
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Сан-Лоренсо Альмагро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
13
Сан-Лоренсо Альмагро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Велес Сарсфилд
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
2
40%
3
21%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
5
71%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
4
31%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
11
27
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
0
0%
2
7%
1-15
4
36%
7
26%
16-30
2
18%
3
11%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
18%
6
22%
61-75
3
27%
4
15%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
5
63%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
71
24
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
131
310
77
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|14
|7
|4
|3
|15 - 12
|25
|3.
|14
|7
|3
|4
|20 - 12
|24
|4.
|14
|6
|6
|2
|12 - 7
|24
|5.
|14
|6
|6
|2
|15 - 11
|24
|6.
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|7.
|14
|7
|1
|6
|15 - 15
|22
|8.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|9.
|1:1
|14
|5
|7
|2
|19 - 13
|22
|10.
|14
|5
|6
|3
|19 - 11
|21
|11.
|13
|6
|2
|5
|15 - 13
|20
|12.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 13
|18
|14.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|15.
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|16.
|13
|4
|4
|5
|14 - 13
|16
|17.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|18.
|13
|3
|7
|3
|8 - 9
|16
|19.
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|20.
|13
|4
|3
|6
|8 - 13
|15
|21.
|13
|4
|2
|7
|8 - 16
|14
|22.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|23.
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|24.
|13
|3
|4
|6
|6 - 12
|13
|25.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|26.
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|27.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|4.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|7.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|8.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|9.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|10.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|14.
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|15.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|16.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|17.
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|18.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|19.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|20.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|21.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|24.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|25.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|26.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|1:1
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7