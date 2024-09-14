  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 14.
Расинг Авельянеда
1:1
Второй тайм: 52'
Бока Хуниорс
0'
13' Желтая карточка
Milton Gimenez
0:1
17' Гол
Milton Gimenez
19' Желтая карточка
Aaron Anselmino
1:1
21' Гол
Juan Ignacio Nardoni
47' Желтая карточка
Лема Кристиан
49' Желтая карточка
25
Facundo
Cambeses
3
Ди
Чезаре
Марко
13
Соса
Сантьяго
35
Santiago
Quiros
15
Gaston
Martirena
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
34
Мура
Факундо
17
Карбонеро
Йохан
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
1
Ромеро
Серхио
24
Баринага
Хуан
2
Лема
Кристиан
38
Aaron
Anselmino
23
Бланко
Лаутаро
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
21
Мирамон
Игнасио
22
Сенон
Кевин
16
Мерентиель
Мигель
9
Milton
Gimenez
Расинг Авельянеда
3-4-3
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

41 матч

39%
17.1%
43.9%
16 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.8%
51.2%
22%
11 побед 21 ничья 9 побед

Второй тайм

24.4%
46.3%
29.3%
10 побед 19 ничьих 12 побед

История матчей

КПЛ
4:2
КПЛ
2:1
КЛ
0:0
КЛ
0:0
ЛП
3:1
С
1:2
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
КЛ
2:0
КЛ
1:0
С
0:1
С
2:2
С
1:2
П
4:2
КЛ
0:1
КЛ
0:0
П
1:0
ТМК
2:4
П
3:1
ТМ(
4:1
П
1:2
П
1:2
П
2:0
П
2:0
ТМ(
2:1
П
3:1
КА
1:2
П
0:2
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
3:0
TPDV
2:0
ПА
2:1
ПА
2:1
TPDV
0:0
ПА
0:3

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.21
1.05

Среднее время на гол

74
86

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.41
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

54
42

Голов в среднем за матч

1.32
1.02

Тотал матчей

2.5
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

68
87

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 4 (1) 0.29
Gaston Martirena 2 0.14
Мартинес Адриан 2 0.14
Карбонеро Йохан 2 0.14
Альмендра Агустин 1 0.07
Maximiliano Salas 1 0.07
Рохас Габриэль 1 0.07
Солари Сантьяго 1 0.07
Сигали Леонардо 1 0.07
Соса Сантьяго 1 0.07
Juan Ignacio Nardoni 1 0.07
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.07
Baltasar Rodriguez 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 5 (1) 0.36
Milton Gimenez 4 0.29
Фернандес Игнасио 2 0.14
Кавани Эдинсон 2 0.14
Медина Кристиан 1 0.07
Агирре Брайан I 1 0.07
Лема Кристиан 1 0.07
Сараччи Марсело 1 0.07
Jabes Saralegui 1 0.07
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Бланко Лаутаро 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 5 1
Солари Сантьяго 2 1
Мартинес Рохер 3 0
Maximiliano Salas 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Juan Elordi 2 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Рохас Габриэль 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ди Чезаре Марко 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Бассо Агустин 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Барриос Мартин 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 7 0
Фигаль Хорхе 4 0
Бланко Лаутаро 4 0
Сараччи Марсело 2 1
Milton Gimenez 2 1
Медель Гари 3 0
Рохо Маркос 1 1
Адвинкула Луис 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Лема Кристиан 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Tomas Belmonte 1 0
Медина Кристиан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
3
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
10
Расинг Авельянеда
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Бока Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

17
17
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
3
18%
2
12%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
6
35%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
27%
3
23%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1
Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
5
8
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
3.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
4.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
5.
Унион Санта-Фе
 14 6 6 2 15 - 11 24
6.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Депортиво Риестра
 14 7 1 6 15 - 15 22
8.
Расинг Авельянеда
 1:1 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Бока Хуниорс
 1:1 14 5 7 2 19 - 13 22
10.
Ривер Плейт
 14 5 6 3 19 - 11 21
11.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 2 5 15 - 13 20
12.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
13.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
14.
Годой Крус
 12 4 5 3 14 - 12 17
15.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Тигре
 13 4 4 5 17 - 18 16
18.
Индепендьенте Авельянеда
 13 3 7 3 8 - 9 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 13 4 2 7 8 - 16 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 13 2 5 6 10 - 17 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
3.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
6.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
7.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
8.
Бока Хуниорс
 1:1 6 4 2 0 10 - 4 14
9.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
10.
Расинг Авельянеда
 1:1 7 4 2 1 10 - 3 14
11.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
12.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
13.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 6 3 2 1 10 - 6 11
16.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Расинг Авельянеда
 1:1 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Бока Хуниорс
 1:1 8 1 5 2 9 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
17.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Лема Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Карбонеро Йохан уходит с поля. Бальтасар Родригес выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Г О О О О Л - Хуан Нардони бьет в цель!
  • 19'
    Аарон Ансельмино получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Мерентиель Мигель сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Милтон Хименес бьет в цель!
  • 13'
    Милтон Хименес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Расинг Авельянеда.
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Расинг Авельянеда
Ничья
Бока Хуниорс
2.65
3.55
4.30
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