Тур: 14.
1:1
Второй тайм: 52'
0'
13' Желтая карточкаMilton Gimenez
0:1
17' ГолMilton Gimenez
19' Желтая карточкаAaron Anselmino
1:1
21' ГолJuan Ignacio Nardoni
47' Желтая карточкаЛема Кристиан
Ход матча
13'
17'
19'
21'
47'
49'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.10 Обе команды забьют
-
34
Мура
Факундо
22
Сенон
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Juan Elordi
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
41 матч
39%
17.1%
43.9%
16 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.8%
51.2%
22%
11 побед 21 ничья 9 побед
Второй тайм
24.4%
46.3%
29.3%
10 побед 19 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.21
1.05
Среднее время на гол
74
86
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.41
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
54
42
Голов в среднем за матч
1.32
1.02
Тотал матчей
2.5
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
68
87
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|4 (1)
|0.29
|Gaston Martirena
|2
|0.14
|Мартинес Адриан
|2
|0.14
|Карбонеро Йохан
|2
|0.14
|Альмендра Агустин
|1
|0.07
|Maximiliano Salas
|1
|0.07
|Рохас Габриэль
|1
|0.07
|Солари Сантьяго
|1
|0.07
|Сигали Леонардо
|1
|0.07
|Соса Сантьяго
|1
|0.07
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.07
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.07
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5 (1)
|0.36
|Milton Gimenez
|4
|0.29
|Фернандес Игнасио
|2
|0.14
|Кавани Эдинсон
|2
|0.14
|Медина Кристиан
|1
|0.07
|Агирре Брайан I
|1
|0.07
|Лема Кристиан
|1
|0.07
|Сараччи Марсело
|1
|0.07
|Jabes Saralegui
|1
|0.07
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Солари Сантьяго
|2
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Maximiliano Salas
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Рохас Габриэль
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|0
|Фигаль Хорхе
|4
|0
|Бланко Лаутаро
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Milton Gimenez
|2
|1
|Медель Гари
|3
|0
|Рохо Маркос
|1
|1
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Лема Кристиан
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Tomas Belmonte
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
3
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
10
Расинг Авельянеда
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Бока Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
17
17
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
3
18%
2
12%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
6
35%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
27%
3
23%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1
Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
25
25
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
58
58
49
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|14
|7
|4
|3
|15 - 12
|25
|3.
|14
|7
|3
|4
|20 - 12
|24
|4.
|14
|6
|6
|2
|12 - 7
|24
|5.
|14
|6
|6
|2
|15 - 11
|24
|6.
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|7.
|14
|7
|1
|6
|15 - 15
|22
|8.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|9.
|1:1
|14
|5
|7
|2
|19 - 13
|22
|10.
|14
|5
|6
|3
|19 - 11
|21
|11.
|13
|6
|2
|5
|15 - 13
|20
|12.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 13
|18
|14.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|15.
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|16.
|13
|4
|4
|5
|14 - 13
|16
|17.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|18.
|13
|3
|7
|3
|8 - 9
|16
|19.
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|20.
|13
|4
|3
|6
|8 - 13
|15
|21.
|13
|4
|2
|7
|8 - 16
|14
|22.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|23.
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|24.
|13
|3
|4
|6
|6 - 12
|13
|25.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|26.
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|27.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|4.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|7.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|8.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|9.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|10.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|14.
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|15.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|16.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|17.
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|18.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|19.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|20.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|21.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|24.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|25.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|26.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|1:1
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7