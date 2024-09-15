Тур: 14.
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаMilton Gimenez
0:1
17' ГолMilton Gimenez
19' Желтая карточкаAaron Anselmino
1:1
21' ГолJuan Ignacio Nardoni
48' Желтая карточкаЛема Кристиан
49' Желтая карточкаБланко Лаутаро
71' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
2:1
81' ГолМартинес Рохер
90'+7
Ход матча
13'
17'
19'
21'
48'
49'
81'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
34
Мура
Факундо
22
Сенон
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Juan Elordi
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
41 матч
39%
17.1%
43.9%
16 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.8%
51.2%
22%
11 побед 21 ничья 9 побед
Второй тайм
24.4%
46.3%
29.3%
10 побед 19 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.21
1.05
Среднее время на гол
74
86
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.41
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
54
42
Голов в среднем за матч
1.32
1.02
Тотал матчей
2.5
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
68
87
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.36
|Gaston Martirena
|2
|0.14
|Мартинес Адриан
|2
|0.14
|Карбонеро Йохан
|2
|0.14
|Альмендра Агустин
|1
|0.07
|Maximiliano Salas
|1
|0.07
|Рохас Габриэль
|1
|0.07
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.07
|Солари Сантьяго
|1
|0.07
|Сигали Леонардо
|1
|0.07
|Соса Сантьяго
|1
|0.07
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.07
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5 (1)
|0.36
|Milton Gimenez
|4
|0.29
|Фернандес Игнасио
|2
|0.14
|Кавани Эдинсон
|2
|0.14
|Медина Кристиан
|1
|0.07
|Агирре Брайан I
|1
|0.07
|Лема Кристиан
|1
|0.07
|Сараччи Марсело
|1
|0.07
|Jabes Saralegui
|1
|0.07
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Солари Сантьяго
|2
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Maximiliano Salas
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Рохас Габриэль
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|0
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Фигаль Хорхе
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Milton Gimenez
|2
|1
|Медель Гари
|3
|0
|Лема Кристиан
|3
|0
|Рохо Маркос
|1
|1
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Tomas Belmonte
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
4
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Бока Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
10
Расинг Авельянеда
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Бока Хуниорс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
33%
2
18%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
3
16%
2
11%
1-15
5
26%
3
17%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
6
33%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
4
21%
5
28%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
25%
3
20%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1
Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс
Точный счет
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
43
33
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
25
26
25
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
68
59
410
311
212
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7