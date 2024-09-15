  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 14.
Тигре
1:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
0:1
7' Гол
Бриаско-Балекян Норберто
1:1
49' Гол
Гальван Томас
56' Желтая карточка
Гальван Томас
59' Желтая карточка
Моралес Леонардо
67' Желтая карточка
Nicolas Garayalde
90'+5
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
26
Кавана
Томас
27
Santiago
Gonzalez
5
Кардосо
Агустин
18
Армоа
Блез
10
Марони
Гонсало
20
Гальван
Томас
23
Florian
Monzon
13
Ледесма
Маркос
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
18
Коласо
Николас
19
Кастро
Лукас
6
Martin
Fernandez
36
Nicolas
Garayalde
25
Бриаско-Балекян
Норберто
30
Rodrigo
Castillo
9
Абальдо
Матиас
Тигре
4-2-3-1
Химнасия Ла-Плата
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Химнасия Ла-Плата

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:1
С
3:1
С
2:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
1:1
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
3:1
ПАК
2:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
144

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 5 0.36
Марони Гонсало 3 (1) 0.21
Армоа Блез 3 0.21
Гальван Томас 2 0.14
Ортега Мартин 1 0.07
Рамирес Эрик 1 0.07
Феррейра Факундо 1 0.07
Nahuel Banegas 1 0.07
Bernardo Benitez 0 0
Кардосо Агустин 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 4 0.29
Абальдо Матиас 3 0.21
Кастро Лукас 2 0.14
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.14
Коласо Николас 1 0.07
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.07
Салазар Давид 1 0.07
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.07
Пинтадо Хуан 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 2 1
Ортега Мартин 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Santiago Gonzalez 1 0
Контин Леандро 1 0
Марони Гонсало 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Alan Sosa 1 0
Гарай Мартин 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Florian Monzon 1 0
Нарделли Джан 1 0
Гальван Томас 1 0
Sebastian Medina 1 0
Angelo Marchese 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 4 1
Моралес Леонардо 5 0
Кастро Лукас 4 0
Martin Fernandez 3 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Канто Густаво 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Домингес Бенжамин 2 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Juan Cortazzo 1 0

Результаты матчей

Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
10
Тигре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Химнасия Ла-Плата
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
20%
3
60%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
5
50%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
4
24%
3
20%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
7
47%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
5
25%
6
40%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
4
20%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2
Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0

Результаты матчей

Тигре
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тигре
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
3
11
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
3.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
4.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
5.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
6.
Унион Санта-Фе
 14 6 6 2 15 - 11 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
8.
Депортиво Риестра
 14 7 1 6 15 - 15 22
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 16 - 14 21
10.
Ривер Плейт
 14 5 6 3 19 - 11 21
11.
Бока Хуниорс
 14 5 6 3 19 - 14 21
12.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
13.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
14.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Годой Крус
 12 4 5 3 14 - 12 17
16.
Тигре
 14 4 5 5 18 - 19 17
17.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 13 4 2 7 8 - 16 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 13 2 5 6 10 - 17 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
3.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
6.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
7.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
8.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
9.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
10.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
11.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
12.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
13.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 6 3 2 1 10 - 6 11
16.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
22.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
17.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
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