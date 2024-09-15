Тур: 14.
1:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолБриаско-Балекян Норберто
1:1
49' ГолГальван Томас
56' Желтая карточкаГальван Томас
59' Желтая карточкаМоралес Леонардо
67' Желтая карточкаNicolas Garayalde
90'+5
Ход матча
7'
49'
1:1
56'
59'
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
26
Кавана
Томас
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Brian LeizzaЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
-
26 Кавана ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Dairo Pena
-
-
-
24 Alan Sosa
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
-
16 Макс АугустоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
История личных встреч
Тигре
Химнасия Ла-Плата
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Среднее время на гол
60
144
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|5
|0.36
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.21
|Армоа Блез
|3
|0.21
|Гальван Томас
|2
|0.14
|Ортега Мартин
|1
|0.07
|Рамирес Эрик
|1
|0.07
|Феррейра Факундо
|1
|0.07
|Nahuel Banegas
|1
|0.07
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Кардосо Агустин
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|4
|0.29
|Абальдо Матиас
|3
|0.21
|Кастро Лукас
|2
|0.14
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.14
|Коласо Николас
|1
|0.07
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.07
|Салазар Давид
|1
|0.07
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.07
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|2
|1
|Ортега Мартин
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Santiago Gonzalez
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Гарай Мартин
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Нарделли Джан
|1
|0
|Гальван Томас
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|4
|1
|Моралес Леонардо
|5
|0
|Кастро Лукас
|4
|0
|Martin Fernandez
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Канто Густаво
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
10
Тигре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Химнасия Ла-Плата
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
20%
3
60%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
5
50%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
4
24%
3
20%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
7
47%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
5
25%
6
40%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
4
20%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2
Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0
Результаты матчей
Тигре
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тигре
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
26
34
17
25
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
311
113
212
113
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7