Тур: 14.
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаФакундо-Томас Киньон
26' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
0:1
46' ГолМонтиэль Сантьяго
55' Желтая карточкаХара Франко
67' Желтая карточкаВера Федерико
1:1
71' ГолХара Франко
75' Желтая карточкаРейна Брайан
78' Желтая карточкаAlexis Conelo
84' Желтая карточкаMariano Troilo
86' Желтая карточкаNicolas Fernandez I
90'+6
Ход матча
46'
55'
67'
71'
75'
78'
84'
11
Рейна
Брайан
33
Рей
Родриго
27
Diego
Tarzia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасНападающий
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Diego TarziaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
19 Alex Luna
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Бельграно
Индепендьенте Авельянеда
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.63
0.5
Среднее время на гол
55
180
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.21
0.79
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
114
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|6
|0.43
|Рейна Брайан
|2
|0.14
|Суарес Матиас
|2
|0.14
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.07
|Эстебан Ролон
|1
|0.07
|Баринага Хуан
|1
|0.07
|Mariano Troilo
|1
|0.07
|Geronimo Heredia
|1
|0.07
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Факундо-Томас Киньон
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|3 (1)
|0.21
|Kevin Lomonaco
|2
|0.14
|Лопес Сантьяго
|1
|0.07
|Alex Luna
|1
|0.07
|Монтиэль Сантьяго
|1
|0.07
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Лойола Фелипе
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|6
|0
|Хара Франко
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|1
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Дельгадо Рафаэль
|2
|0
|Факундо-Томас Киньон
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Марконе Иван
|5
|0
|Joaquin Laso
|5
|0
|Перес Дамиан
|3
|1
|Alexis Conelo
|3
|1
|Вера Федерико
|3
|1
|Alex Luna
|3
|1
|Lucas Gonzalez
|3
|0
|David Martinez
|3
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Спорле Адриан
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Diego Segovia
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Лойола Фелипе
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
2
Бельграно
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
4
Бельграно
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
13
4
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
15%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
5
38%
1
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
16
8
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
2
13%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
6
38%
2
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
4
36%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0
Результаты матчей
Бельграно
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:0
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
35
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
77
410
212
113
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7