  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 14.
Бельграно
1:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
10' Желтая карточка
Факундо-Томас Киньон
26' Желтая карточка
Gabriel Compagnucci
0:1
46' Гол
Монтиэль Сантьяго
55' Желтая карточка
Хара Франко
67' Желтая карточка
Вера Федерико
1:1
71' Гол
Хара Франко
75' Желтая карточка
Рейна Брайан
78' Желтая карточка
Alexis Conelo
84' Желтая карточка
Mariano Troilo
86' Желтая карточка
Nicolas Fernandez I
90'+6
25
Эспинола
Хуан
2
Anibal
Leguizamon
37
Mariano
Troilo
33
Дельгадо
Рафаэль
8
Gabriel
Compagnucci
53
Juan
Velazquez
16
Эстебан
Ролон
23
Факундо-Томас
Киньон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
22
Nicolas
Fernandez
I
11
Рейна
Брайан
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
3
Спорле
Адриан
5
Лойола
Фелипе
21
David
Martinez
17
Lucas
Gonzalez
44
Монтиэль
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
27
Diego
Tarzia
Бельграно
3-4-1-2
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Бельграно
Индепендьенте Авельянеда

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:0
С
2:1
С
0:0
П
0:1
П
1:0
П
4:1
П
1:2
КА
0:2
ТМ(
2:0
П
0:0
П
1:2
ПА
2:0
КА
0:2
ПА
2:0

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.63
0.5

Среднее время на гол

55
180

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.21
0.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
114

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 6 0.43
Рейна Брайан 2 0.14
Суарес Матиас 2 0.14
Nicolas Fernandez I 1 0.07
Эстебан Ролон 1 0.07
Баринага Хуан 1 0.07
Mariano Troilo 1 0.07
Geronimo Heredia 1 0.07
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Факундо-Томас Киньон 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 3 (1) 0.21
Kevin Lomonaco 2 0.14
Лопес Сантьяго 1 0.07
Alex Luna 1 0.07
Монтиэль Сантьяго 1 0.07
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Лойола Фелипе 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 6 0
Хара Франко 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Чаварриа Пабло 1 1
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Дельгадо Рафаэль 2 0
Факундо-Томас Киньон 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Cruz Real 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 5 1
Марконе Иван 5 0
Joaquin Laso 5 0
Перес Дамиан 3 1
Alexis Conelo 3 1
Вера Федерико 3 1
Alex Luna 3 1
Lucas Gonzalez 3 0
David Martinez 3 0
Juan Fedorco 3 0
Diego Tarzia 3 0
Спорле Адриан 1 1
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Diego Segovia 1 0
Santiago Massa 1 0
Лойола Фелипе 1 0
Lautaro Millan 1 0

Результаты матчей

Бельграно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
2
Бельграно
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
4
Бельграно
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

13
4
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
15%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
5
38%
1
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

16
8
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
2
13%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
6
38%
2
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
4
36%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0

Результаты матчей

Бельграно
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:0
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
1
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
7
4
10
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
3.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
4.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
5.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
6.
Унион Санта-Фе
 14 6 6 2 15 - 11 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
8.
Депортиво Риестра
 14 7 1 6 15 - 15 22
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 16 - 14 21
10.
Ривер Плейт
 14 5 6 3 19 - 11 21
11.
Бока Хуниорс
 14 5 6 3 19 - 14 21
12.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
13.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
14.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Годой Крус
 12 4 5 3 14 - 12 17
16.
Тигре
 14 4 5 5 18 - 19 17
17.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 13 4 2 7 8 - 16 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 13 2 5 6 10 - 17 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
3.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
6.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
7.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
8.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
9.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
10.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
11.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
12.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
13.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 6 3 2 1 10 - 6 11
16.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
22.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
17.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Бельграно 1:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный