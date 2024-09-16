Тур: 14.
0:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаТапия Иван
0:1
51' ГолДиас Дамиан
60' Желтая карточкаNicolas Demartini
74' Желтая карточкаJuan Bisanz
85' Желтая карточкаRodrigo Insua
90' Вторая желтая карточкаJuan Bisanz
90' Желтая карточкаNicolas Capraro
90'+8
Ход матча
34'
51'
0:1
74'
85'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Marcelo
Mino
14
Gonzalo
Goni
41
Javier
Ruiz
10
Тапия
Иван
- Основной состав
-
30 Marcelo MinoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
41 Javier RuizПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
-
20 Диас ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Барракас Сентраль
Банфилд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.25
Тотал матчей
0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
360
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexis Dominguez
|1
|0.07
|Jhonatan Candia
|1
|0.07
|Marcos Iacobellis
|1
|0.07
|Rodrigo Insua
|1
|0.07
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.07
|Rodrigo Herrera
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|5 (1)
|0.36
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.21
|Диас Дамиан
|1
|0.07
|Гарате Леандро
|1
|0.07
|Jesus Soraire
|1
|0.07
|Alejandro Maciel
|1
|0.07
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Alex Juarez
|1
|1
|Marcos Iacobellis
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Santiago Coronel
|2
|0
|Pedro Velurtas
|2
|0
|Maximiliano Zalazar
|2
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Nicolas Demartini
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Тапия Иван
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Rodrigo Insua
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
|Federico Aguirre
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Cristian Nunez
|6
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Ezequiel Bonifacio
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Juan Bisanz
|1
|1
|Jesus Soraire
|2
|0
|Martin Ezequiel Canete
|2
|0
|Родригес Йонатан
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Де Ритис Матиас
|2
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Facundo Sanguinetti
|1
|0
|Ramiro Di Luciano
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Барракас Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Банфилд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
7
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Банфилд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
5
38%
4
40%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
7
39%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0
Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2
Банфилд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1
Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Банфилд
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
5 раз 36%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
95
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7