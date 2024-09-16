  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 14.
Барракас Сентраль
0:1
Конец матча
Банфилд
0'
34' Желтая карточка
Тапия Иван
0:1
51' Гол
Диас Дамиан
60' Желтая карточка
Nicolas Demartini
74' Желтая карточка
Juan Bisanz
85' Желтая карточка
Rodrigo Insua
90' Вторая желтая карточка
Juan Bisanz
90' Желтая карточка
Nicolas Capraro
90'+8
30
Marcelo
Mino
15
Nicolas
Demartini
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
41
Javier
Ruiz
5
Rodrigo
Herrera
10
Тапия
Иван
21
Lucas
Brochero
9
Alexis
Dominguez
20
Jhonatan
Candia
1
Facundo
Sanguinetti
34
Ramiro
Di
Luciano
2
Alexis
Maldonado
3
Эрнандес
Николас
15
Де
Ритис
Матиас
22
Juan
Alvarez2
32
Родригес
Йонатан
5
Cristian
Nunez
17
Juan
Bisanz
20
Диас
Дамиан
9
Bruno
Christian
Sepulveda
Барракас Сентраль
4-4-2
Банфилд
4-4-1-1

История личных встреч

Барракас Сентраль
Банфилд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.25

Тотал матчей

0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
360

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 1 0.07
Jhonatan Candia 1 0.07
Marcos Iacobellis 1 0.07
Rodrigo Insua 1 0.07
Maximiliano Zalazar 1 0.07
Rodrigo Herrera 0 0
Alan Cantero 0 0
Santiago Coronel 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 5 (1) 0.36
Bruno Christian Sepulveda 3 0.21
Диас Дамиан 1 0.07
Гарате Леандро 1 0.07
Jesus Soraire 1 0.07
Alejandro Maciel 1 0.07
Juan Alvarez2 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Geronimo Rivera 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 3 0
Alex Juarez 1 1
Marcos Iacobellis 2 0
Nicolas Capraro 2 0
Santiago Coronel 2 0
Pedro Velurtas 2 0
Maximiliano Zalazar 2 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Nicolas Demartini 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Тапия Иван 1 0
Facundo Mater 1 0
Rodrigo Insua 1 0
Manuel Duarte 1 0
Federico Aguirre 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 5 1
Cristian Nunez 6 0
Инсуа Эмануэль 4 0
Ezequiel Bonifacio 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Juan Bisanz 1 1
Jesus Soraire 2 0
Martin Ezequiel Canete 2 0
Родригес Йонатан 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Де Ритис Матиас 2 0
Матиас Гонсалез 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Milton Gimenez 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Facundo Sanguinetti 1 0
Ramiro Di Luciano 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Барракас Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Банфилд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
7
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Банфилд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
5
38%
4
40%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
7
39%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0
Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2
Банфилд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1
Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Банфилд

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
5 раз 36%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
9
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
3.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
4.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
5.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
6.
Унион Санта-Фе
 14 6 6 2 15 - 11 24
7.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 20 - 16 24
8.
Депортиво Риестра
 14 7 1 6 15 - 15 22
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 16 - 14 21
10.
Ривер Плейт
 14 5 6 3 19 - 11 21
11.
Бока Хуниорс
 14 5 6 3 19 - 14 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Годой Крус
 13 4 6 3 15 - 13 18
15.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
16.
Архентинос Хуниорс
 14 5 2 7 11 - 16 17
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
18.
Тигре
 14 4 5 5 18 - 19 17
19.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
20.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
21.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
22.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
23.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 3 4 7 6 - 15 13
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 14 1 5 8 5 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
3.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
6.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
7.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
8.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
9.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
10.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
11.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
12.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
13.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
18.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
22.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
17.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
18.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
19.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
20.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
22.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Тапия Иван получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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