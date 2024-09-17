Тур: 14.
1:0
Конец матча
0'
1:0
7' ПенальтиФранко Ромеро
34' Желтая карточкаEzequiel Cannavo
47' Желтая карточкаМило Федерико
68' Желтая карточкаХэм Эзекиль
75' Желтая карточкаLuis Sequeira
82' Желтая карточкаВилья Себастьян
84' Желтая карточкаIvan Villalba
90' Желтая карточкаРамирес Матиас
90'+8
Ход матча
7'
1:0
34'
47'
68'
75'
82'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.03 Тотал больше 2 голов
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Lautaro Rios
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Полузащитник
-
32 Matias SosaПолузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Дефенса и Хустисия
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.55
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|1
|0.07
|Lautaro Rios
|1
|0.07
|Рамос Гонсало
|1
|0.07
|Ромеро Гастон
|1
|0.07
|Ivan Villalba
|1
|0.07
|Fernando Romero III
|1
|0.07
|Matias Reali
|1
|0.07
|Francisco Petrasso
|1
|0.07
|Франко Ромеро
|1 (1)
|0.07
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|3
|0.21
|Gabriel Alanis
|2
|0.14
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.07
|Matias Sosa
|1
|0.07
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.07
|Осорио Абель
|1
|0.07
|Luciano Herrera
|0
|0
|Juan Bautista Miritello
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Франко Ромеро
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Luciano Andres Abecasis
|2
|0
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Ivan Villalba
|2
|0
|Luis Sequeira
|2
|0
|Вилья Себастьян
|2
|0
|Tobias Ostchega
|2
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|5
|1
|Lucas Ferreira
|4
|1
|Luciano Herrera
|4
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|4
|0
|Nicolas Palavecino
|2
|1
|Молинас Аарон
|3
|0
|Facundo Gutierrez
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Ezequiel Cannavo
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Осорио Абель
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
|Benjamin Schamine
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
6
Индепендьенте Ривадавия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Дефенса и Хустисия
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
25%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
16
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
25%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
19%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
33%
3
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
15%
4
19%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
15%
6
29%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
4
31%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
113
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7