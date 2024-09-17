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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 14.
Индепендьенте Ривадавия
1:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
7' Пенальти
Франко Ромеро
34' Желтая карточка
Ezequiel Cannavo
47' Желтая карточка
Мило Федерико
68' Желтая карточка
Хэм Эзекиль
75' Желтая карточка
Luis Sequeira
82' Желтая карточка
Вилья Себастьян
84' Желтая карточка
Ivan Villalba
90' Желтая карточка
Рамирес Матиас
90'+8
1
Центурион
Эзекиль
41
Matias
Ruiz
Diaz
40
Ivan
Villalba
5
Бургос
Эстебан
25
Мило
Федерико
8
Хэм
Эзекиль
26
Франко
Ромеро
6
Agustin
Mulet
28
Рамос
Гонсало
22
Вилья
Себастьян
39
Fernando
Romero
III
23
Болонья
Энрике
14
Ezequiel
Cannavo
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
10
Rodrigo
Bogarin
5
Facundo
Gutierrez
17
Gabriel
Alanis
16
Молинас
Аарон
27
Luciano
Herrera
9
Juan
Bautista
Miritello
Индепендьенте Ривадавия
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Дефенса и Хустисия

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПБ
2:2
ПБ
1:1
ПБ
1:1
ПБ
2:3
ПБ
1:1
НБ
2:2
НБ
2:2
НБ
3:1
НБ
3:0
НБ
0:0
НБ
0:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.55
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 1 0.07
Lautaro Rios 1 0.07
Рамос Гонсало 1 0.07
Ромеро Гастон 1 0.07
Ivan Villalba 1 0.07
Fernando Romero III 1 0.07
Matias Reali 1 0.07
Francisco Petrasso 1 0.07
Франко Ромеро 1 (1) 0.07
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 3 0.21
Gabriel Alanis 2 0.14
Nicolas Fernandez I 1 0.07
Matias Sosa 1 0.07
Минго Сантьяго Рамос 1 0.07
Осорио Абель 1 0.07
Luciano Herrera 0 0
Juan Bautista Miritello 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Тьяго 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Франко Ромеро 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Luciano Andres Abecasis 2 0
Мило Федерико 2 0
Luciano Gomez 2 0
Ivan Villalba 2 0
Luis Sequeira 2 0
Вилья Себастьян 2 0
Tobias Ostchega 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Agustin Mulet 1 0
Matias Reali 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 5 1
Lucas Ferreira 4 1
Luciano Herrera 4 0
Минго Сантьяго Рамос 4 0
Nicolas Palavecino 2 1
Молинас Аарон 3 0
Facundo Gutierrez 2 0
Dario Caceres 2 0
Гонсалес Максимилиано 0 1
Matias Sosa 1 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Ezequiel Cannavo 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Осорио Абель 1 0
Francisco Marco 1 0
Francisco Meneghini 1 0
Benjamin Schamine 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

3
6
Индепендьенте Ривадавия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Дефенса и Хустисия
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
25%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
16
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
25%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
19%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
33%
3
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
15%
4
19%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
15%
6
29%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
4
31%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
1
13
1.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
3.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
4.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
5.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
6.
Унион Санта-Фе
 14 6 6 2 15 - 11 24
7.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 20 - 16 24
8.
Депортиво Риестра
 14 7 1 6 15 - 15 22
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 16 - 14 21
10.
Ривер Плейт
 14 5 6 3 19 - 11 21
11.
Бока Хуниорс
 14 5 6 3 19 - 14 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Годой Крус
 13 4 6 3 15 - 13 18
15.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
16.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
17.
Архентинос Хуниорс
 14 5 2 7 11 - 16 17
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
19.
Тигре
 14 4 5 5 18 - 19 17
20.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
21.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
22.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
23.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 3 4 7 6 - 15 13
26.
Дефенса и Хустисия
 14 2 5 7 10 - 22 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 14 1 5 8 5 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
3.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
6.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
7.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
8.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
9.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
10.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
11.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
12.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
13.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
19.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
20.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
21.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
22.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
17.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
18.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
22.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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