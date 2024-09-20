  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Химнасия Ла-Плата
0:0
Второй тайм: 54'
Депортиво Риестра
0'
12' Желтая карточка
Brian Sanchez
38' Желтая карточка
Martin Fernandez

Ход матча

12'
 
Brian Sanchez
38'
Martin Fernandez
 
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Депортиво Риестра
2.05
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3.75
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Все Коэффициенты
13
Ледесма
Маркос
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
21
Enzo
Martinez3
15
Пинтадо
Хуан
6
Martin
Fernandez
36
Nicolas
Garayalde
18
Коласо
Николас
9
Абальдо
Матиас
30
Rodrigo
Castillo
11
Салазар
Давид
1
Ignacio
Arce
15
Nicolas
Sansotre
40
Alan
Barrionuevo
3
Nicolas
Torres
5
Рамирес
Педро
35
Brian
Sanchez
8
Milton
Aaron
Celiz
14
Pablo
Monje
19
Jonathan
Goya
32
Nicolas
Benegas
9
Jonathan
Herrera1
Химнасия Ла-Плата
3-4-3
Депортиво Риестра
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Депортиво Риестра

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 4 0.27
Абальдо Матиас 3 0.2
Кастро Лукас 2 0.13
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.13
Коласо Николас 1 0.07
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.07
Салазар Давид 1 0.07
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.07
Пинтадо Хуан 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 6 (1) 0.4
Antony Alonso 3 0.2
Brian Sanchez 2 0.13
Браво Гонзало 1 0.07
Alexander Diaz 1 0.07
Alan Barrionuevo 1 0.07
Nicolas Benegas 1 (1) 0.07
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Nicolas Sansotre 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 4 1
Моралес Леонардо 5 0
Кастро Лукас 4 0
Martin Fernandez 4 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Канто Густаво 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Домингес Бенжамин 2 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Juan Cortazzo 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 5 1
Milton Aaron Celiz 6 0
Рамирес Педро 3 0
Nicolas Torres 2 0
Brian Sanchez 2 0
Jonatan Goitia 2 0
Alan Barrionuevo 2 0
Delfor Minervino 0 1
Кристиан Фаббиани 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Nicolas Benegas 1 0
Jonathan Goya 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Rodrigo Sayavedra 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Депортиво Риестра
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
12
Химнасия Ла-Плата
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Депортиво Риестра
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
15

Голы по времени матча

Забито

10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
5
50%
1
33%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
60%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
42%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
3
20%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
7
47%
6
40%
76-90

Пропущено

15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
4
27%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1
Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1
Депортиво Риестра
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1
Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Депортиво Риестра

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
4
4
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
3.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
4.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
5.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
6.
Унион Санта-Фе
 14 6 6 2 15 - 11 24
7.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 20 - 16 24
8.
Депортиво Риестра
 0:0 15 7 2 6 15 - 15 23
9.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 15 6 4 5 16 - 14 22
10.
Ривер Плейт
 14 5 6 3 19 - 11 21
11.
Бока Хуниорс
 14 5 6 3 19 - 14 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Годой Крус
 13 4 6 3 15 - 13 18
15.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
16.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
17.
Архентинос Хуниорс
 14 5 2 7 11 - 16 17
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
19.
Тигре
 14 4 5 5 18 - 19 17
20.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
21.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
22.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
23.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 3 4 7 6 - 15 13
26.
Дефенса и Хустисия
 14 2 5 7 10 - 22 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 14 1 5 8 5 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 0:0 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
3.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
6.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
7.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
8.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
9.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
10.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
11.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
12.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
13.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
19.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
20.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
21.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
22.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
17.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
18.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
22.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 0:0 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Martin Fernandez получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Брайан Санчес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Депортиво Риестра
2.05
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3.75
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6.90
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