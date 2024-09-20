Тур: 15.
0:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаBrian Sanchez
38' Желтая карточкаMartin Fernandez
77' Желтая карточкаМоралес Леонардо
90' Желтая карточкаРамирес Педро
90'+4
Ход матча
15
Пинтадо
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пинтадо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
16 Макс АугустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Pablo MonjeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Депортиво Риестра
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|4
|0.27
|Абальдо Матиас
|3
|0.2
|Кастро Лукас
|2
|0.13
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.13
|Коласо Николас
|1
|0.07
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.07
|Салазар Давид
|1
|0.07
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.07
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|6 (1)
|0.4
|Antony Alonso
|3
|0.2
|Brian Sanchez
|2
|0.13
|Браво Гонзало
|1
|0.07
|Alexander Diaz
|1
|0.07
|Alan Barrionuevo
|1
|0.07
|Nicolas Benegas
|1 (1)
|0.07
|Рамирес Педро
|0
|0
|Leonardo Landriel
|0
|0
|Nicolas Sansotre
|0
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Кабрал Джонатан
|4
|1
|Кастро Лукас
|4
|0
|Martin Fernandez
|4
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Канто Густаво
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Monje
|5
|1
|Milton Aaron Celiz
|6
|0
|Рамирес Педро
|4
|0
|Nicolas Torres
|2
|0
|Brian Sanchez
|2
|0
|Jonatan Goitia
|2
|0
|Alan Barrionuevo
|2
|0
|Delfor Minervino
|0
|1
|Кристиан Фаббиани
|1
|0
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Maximiliano Brito Hernandez
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Nicolas Benegas
|1
|0
|Jonathan Goya
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Rodrigo Sayavedra
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Депортиво Риестра
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
12
Химнасия Ла-Плата
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Депортиво Риестра
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
15
Голы по времени матча
Забито
10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
5
50%
1
33%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
60%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
42%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
3
20%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
7
47%
6
40%
76-90
Пропущено
15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
4
27%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1
Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1
Депортиво Риестра
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1
Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Депортиво Риестра
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Депортиво Риестра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
312
411
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|14
|7
|4
|3
|15 - 12
|25
|3.
|1:1
|15
|6
|7
|2
|16 - 12
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|20 - 11
|24
|5.
|14
|7
|3
|4
|20 - 12
|24
|6.
|14
|6
|6
|2
|12 - 7
|24
|7.
|14
|6
|6
|2
|20 - 16
|24
|8.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|10.
|14
|5
|6
|3
|19 - 11
|21
|11.
|14
|5
|6
|3
|19 - 14
|21
|12.
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|1:1
|14
|4
|7
|3
|16 - 14
|19
|14.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|15.
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|16.
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|17.
|14
|5
|2
|7
|11 - 16
|17
|18.
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|19.
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|20.
|14
|3
|8
|3
|9 - 10
|17
|21.
|14
|4
|4
|6
|12 - 14
|16
|22.
|14
|3
|6
|5
|10 - 12
|15
|23.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|24.
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|25.
|14
|3
|4
|7
|6 - 15
|13
|26.
|14
|2
|5
|7
|10 - 22
|11
|27.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|28.
|14
|1
|5
|8
|5 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|3.
|1:1
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|6.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|8.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|9.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|10.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|11.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|12.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|19.
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|20.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|21.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|22.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|24.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|25.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|26.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|15.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|16.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|21.
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|22.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|23.
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7