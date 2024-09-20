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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Унион Санта-Фе
1:1
Перерыв
Годой Крус
0'
0:1
26' Гол
Salomon Rodriguez
1:1
31' Гол
Пардо Франко
45' Желтая карточка
Daniel Barrea

Ход матча

26'
0:1
Salomon Rodriguez
(Daniel Barrea)
31'
Пардо Франко
(Бальбоа Адриан)
1:1
45'
 
Daniel Barrea
Прогноз на матч от Liveresult
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Унион Санта-Фе
Ничья
Годой Крус
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Кардосо
Тьяго
26
Juan
Pablo
Luduena
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
10
Enzo
Roldan
28
Питтон
Мауро
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
1
Franco
Petroli
30
Facundo
Ardiles
2
Pier
Barrios
26
Mateo
Mendoza
21
Перейра
Элиас
11
Gaston
Moreyra
5
Bruno
Sosa
25
Vicente
Poggi
41
Facundo
Altamira
19
Salomon
Rodriguez
36
Daniel
Barrea
Унион Санта-Фе
5-3-2
Годой Крус
4-3-3

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Годой Крус

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

7.1%
78.6%
14.3%
1 победа 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
0:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
1:2
С
1:3
С
0:3
С
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:1
П
0:1
П
1:1
ПА
1:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.14

Среднее время на гол

105
78

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.93
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

96
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальбоа Адриан 3 (1) 0.2
Орсини Николас 3 (1) 0.2
Хавьер Моралес 2 0.13
Пардо Франко 2 0.13
Домина Жеронимо 2 0.13
Питтон Мауро 1 0.07
Питтон Бруно 1 0.07
Simon Rivero 1 0.07
Marcos Mosqueira 1 0.07
Mateo Del Blanco 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Lautaro Vargas 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 4 (1) 0.29
Daniel Barrea 3 0.21
Vicente Poggi 3 0.21
Facundo Altamira 2 0.14
Абрего Гонсало 2 0.14
Silvio Ulariaga 2 (1) 0.14
Конечни Томас 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 10 0
Корвалан Клаудио 3 1
Пардо Франко 3 0
Бальбоа Адриан 1 1
Питтон Бруно 1 1
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Marcos Mosqueira 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Гамба Лукас 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Кардосо Тьяго 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Фаскендини Валентин 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 5 0
Federico Rasmussen 4 0
Pier Barrios 2 1
Nicolas Fernandez3 3 0
Bruno Sosa 3 0
Перейра Элиас 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Лусиано Мартин 2 0
Facundo Altamira 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Vicente Poggi 1 0
Daniel Barrea 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
10
Унион Санта-Фе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
3
20%
5
36%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
4
33%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0
Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1
Годой Крус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1
Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Годой Крус

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
3
10
1
13
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
3.
Унион Санта-Фе
 1:1 15 6 7 2 16 - 12 25
4.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
5.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
6.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
7.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 20 - 16 24
8.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
9.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
10.
Ривер Плейт
 14 5 6 3 19 - 11 21
11.
Бока Хуниорс
 14 5 6 3 19 - 14 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Годой Крус
 1:1 14 4 7 3 16 - 14 19
14.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
15.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
16.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
17.
Архентинос Хуниорс
 14 5 2 7 11 - 16 17
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
19.
Тигре
 14 4 5 5 18 - 19 17
20.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
21.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
22.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
23.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 3 4 7 6 - 15 13
26.
Дефенса и Хустисия
 14 2 5 7 10 - 22 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 14 1 5 8 5 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
3.
Унион Санта-Фе
 1:1 8 5 3 0 10 - 2 18
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
6.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
7.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
8.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
9.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
10.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
11.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
12.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
13.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 1:1 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
19.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
20.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
21.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
22.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Годой Крус
 1:1 7 1 4 2 5 - 7 7
16.
Унион Санта-Фе
 1:1 7 1 4 2 6 - 10 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
22.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
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