Тур: 15.
1:1
Перерыв
Ход матча
26'
31'
1:1
45'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
10
Enzo
Roldan
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
-
10 Enzo RoldanПолузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Хуан ПересВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
43 Juan Moran
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Годой Крус
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
7.1%
78.6%
14.3%
1 победа 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1.14
Среднее время на гол
105
78
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.93
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
96
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальбоа Адриан
|3 (1)
|0.2
|Орсини Николас
|3 (1)
|0.2
|Хавьер Моралес
|2
|0.13
|Пардо Франко
|2
|0.13
|Домина Жеронимо
|2
|0.13
|Питтон Мауро
|1
|0.07
|Питтон Бруно
|1
|0.07
|Simon Rivero
|1
|0.07
|Marcos Mosqueira
|1
|0.07
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|4 (1)
|0.29
|Daniel Barrea
|3
|0.21
|Vicente Poggi
|3
|0.21
|Facundo Altamira
|2
|0.14
|Абрего Гонсало
|2
|0.14
|Silvio Ulariaga
|2 (1)
|0.14
|Конечни Томас
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|10
|0
|Корвалан Клаудио
|3
|1
|Пардо Франко
|3
|0
|Бальбоа Адриан
|1
|1
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Гамба Лукас
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Кардосо Тьяго
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|5
|0
|Federico Rasmussen
|4
|0
|Pier Barrios
|2
|1
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Перейра Элиас
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Facundo Altamira
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Vicente Poggi
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
10
Унион Санта-Фе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
3
20%
5
36%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
4
33%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0
Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1
Годой Крус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1
Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Годой Крус
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
311
310
113
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|14
|7
|4
|3
|15 - 12
|25
|3.
|1:1
|15
|6
|7
|2
|16 - 12
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|20 - 11
|24
|5.
|14
|7
|3
|4
|20 - 12
|24
|6.
|14
|6
|6
|2
|12 - 7
|24
|7.
|14
|6
|6
|2
|20 - 16
|24
|8.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|10.
|14
|5
|6
|3
|19 - 11
|21
|11.
|14
|5
|6
|3
|19 - 14
|21
|12.
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|1:1
|14
|4
|7
|3
|16 - 14
|19
|14.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|15.
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|16.
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|17.
|14
|5
|2
|7
|11 - 16
|17
|18.
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|19.
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|20.
|14
|3
|8
|3
|9 - 10
|17
|21.
|14
|4
|4
|6
|12 - 14
|16
|22.
|14
|3
|6
|5
|10 - 12
|15
|23.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|24.
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|25.
|14
|3
|4
|7
|6 - 15
|13
|26.
|14
|2
|5
|7
|10 - 22
|11
|27.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|28.
|14
|1
|5
|8
|5 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|3.
|1:1
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|6.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|8.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|9.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|10.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|11.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|12.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|19.
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|20.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|21.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|22.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|24.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|25.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|26.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|15.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|16.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|21.
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|22.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|23.
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7