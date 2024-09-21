Тур: 15.
3:1
Конец матча
0'
0:1
26' ГолSalomon Rodriguez
1:1
31' ГолПардо Франко
45' Желтая карточкаDaniel Barrea
60' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
61' Желтая карточкаFacundo Altamira
65' Желтая карточкаVicente Poggi
70' Желтая карточкаBruno Sosa
2:1
79' ГолВерде Лионель
81' Желтая карточкаБальбоа Адриан
84' Желтая карточкаSimon Rivero
3:1
89' ГолХавьер Моралес
90'+5
Ход матча
26'
31'
1:1
45'
60'
61'
65'
70'
79'
2:1
81'
84'
89'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
10
Enzo
Roldan
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
-
10 Enzo RoldanПолузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Хуан ПересВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
43 Juan Moran
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Годой Крус
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
7.1%
78.6%
14.3%
1 победа 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1.14
Среднее время на гол
105
78
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.93
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
96
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|3 (1)
|0.2
|Бальбоа Адриан
|3 (1)
|0.2
|Хавьер Моралес
|3
|0.2
|Пардо Франко
|2
|0.13
|Домина Жеронимо
|2
|0.13
|Питтон Мауро
|1
|0.07
|Питтон Бруно
|1
|0.07
|Simon Rivero
|1
|0.07
|Marcos Mosqueira
|1
|0.07
|Верде Лионель
|1
|0.07
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|4 (1)
|0.29
|Daniel Barrea
|3
|0.21
|Vicente Poggi
|3
|0.21
|Facundo Altamira
|2
|0.14
|Абрего Гонсало
|2
|0.14
|Silvio Ulariaga
|2 (1)
|0.14
|Конечни Томас
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|10
|0
|Корвалан Клаудио
|4
|1
|Бальбоа Адриан
|2
|1
|Пардо Франко
|3
|0
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Гамба Лукас
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Кардосо Тьяго
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|5
|0
|Federico Rasmussen
|4
|0
|Bruno Sosa
|4
|0
|Pier Barrios
|2
|1
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Перейра Элиас
|2
|0
|Vicente Poggi
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Daniel Barrea
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
10
Унион Санта-Фе
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Годой Крус
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
6
50%
1
20%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
5
33%
16-30
4
22%
5
33%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
6
33%
1
7%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
4
27%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0
Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1
Годой Крус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1
Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Годой Крус
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
44
25
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
411
311
213
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7