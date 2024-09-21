Тур: 15.
0:1
Первый тайм: 26'
Ход матча
20'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Сенон
Кевин
17
Диас
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
30 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
16 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
18 побед 14 ничьих 0 побед
30 матчей
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
60 матчей
36.7%
23.3%
40%
22 победы 14 ничьих 24 победы
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
16 побед 28 ничьих 16 побед
Второй тайм
30%
35%
35%
18 побед 21 ничья 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
0.95
1
Среднее время на гол
94
90
Всего голов
21
43
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
58
64
Голов в среднем за матч
0.97
1.07
Тотал матчей
2.5
54
Больше 90%
Меньше 10%
6
37
Больше 62%
Меньше 38%
23
16
Больше 27%
Меньше 73%
44
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
4
Больше 7%
Меньше 93%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
93
84
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5 (1)
|0.33
|Milton Gimenez
|4
|0.27
|Фернандес Игнасио
|3
|0.2
|Кавани Эдинсон
|2
|0.13
|Медина Кристиан
|1
|0.07
|Агирре Брайан I
|1
|0.07
|Лема Кристиан
|1
|0.07
|Сараччи Марсело
|1
|0.07
|Jabes Saralegui
|1
|0.07
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|7 (2)
|0.47
|Колидио Факундо
|4
|0.27
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.13
|Мастантуоно Франко
|1
|0.07
|Солари Пабло
|1
|0.07
|Лансини Мануэль
|1
|0.07
|Пирес Леандро
|1
|0.07
|Меса Максимильяно
|1
|0.07
|Барко Эсекьель
|1
|0.07
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|0
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Фигаль Хорхе
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Milton Gimenez
|2
|1
|Медель Гари
|3
|0
|Лема Кристиан
|3
|0
|Рохо Маркос
|1
|1
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Tomas Belmonte
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Борха Мигель
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Краневиттер Матиас
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Гаттони Федерико
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Бока Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
17
Бока Хуниорс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Ривер Плейт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
20%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Забито
8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
18%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
38%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
38%
6
35%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
18
19
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
11%
4
21%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
6
33%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
5
28%
6
32%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
20%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1
Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
33
53
24
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
24
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
59
59
311
410
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|3.
|14
|7
|4
|3
|15 - 12
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|20 - 11
|24
|5.
|14
|7
|3
|4
|20 - 12
|24
|6.
|14
|6
|6
|2
|12 - 7
|24
|7.
|14
|6
|6
|2
|20 - 16
|24
|8.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|0:1
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|15.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|16.
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|17.
|14
|5
|2
|7
|11 - 16
|17
|18.
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|19.
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|20.
|14
|3
|8
|3
|9 - 10
|17
|21.
|14
|4
|4
|6
|12 - 14
|16
|22.
|14
|3
|6
|5
|10 - 12
|15
|23.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|24.
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|25.
|14
|3
|4
|7
|6 - 15
|13
|26.
|14
|2
|5
|7
|10 - 22
|11
|27.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|28.
|14
|1
|5
|8
|5 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|1:0
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|6.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|8.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|9.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|10.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|11.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|12.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|19.
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|20.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|21.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|22.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|24.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|25.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|26.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|17.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|18.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|22.
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|23.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7