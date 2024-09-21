  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Бока Хуниорс
0:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
1' Желтая карточка
Гаттони Федерико
0:1
20' Гол
Лансини Мануэль
41' Желтая карточка
Мерентиель Мигель
44' Желтая карточка
Симон Сантьяго
45' Желтая карточка
Колидио Факундо
50' Желтая карточка
Фонсека Николас
51' Желтая карточка
Рохо Маркос
79' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
81' Желтая карточка
Пирес Леандро
89' Желтая карточка
Лема Кристиан
90' Желтая карточка
Milton Gimenez
90' Вторая желтая карточка
Лема Кристиан
90'+14
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
21
Мирамон
Игнасио
22
Сенон
Кевин
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
1
Армани
Франко
6
Гаттони
Федерико
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
16
Бустос
Фабрисио
13
Диас
Энцо
Эрнан
4
Фонсека
Николас
10
Лансини
Мануэль
31
Симон
Сантьяго
11
Колидио
Факундо
7
Барейро
Адам
Бока Хуниорс
4-4-2
Ривер Плейт
5-3-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Ривер Плейт

30 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
16 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
18 побед 14 ничьих 0 побед

30 матчей

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа

60 матчей

36.7%
23.3%
40%
22 победы 14 ничьих 24 победы

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
16 побед 28 ничьих 16 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
18 побед 21 ничья 21 победа

История матчей

КПЛ
2:3
КПЛ
1:1
КПЛ
0:2
ЛП
1:0
ЛП
1:0
КПЛ
0:1
ЛП
2:1
К
0:0
КПЛ
1:1
КПЛ
1:1
КДМЭП
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:0
С
0:0
КЛ
3:1
КЛ
2:2
С
0:2
С
0:2
ТМК
0:1
С
1:2
ТМК
0:1
П
1:3
ТМК
0:2
П
2:4
П
0:0
П
0:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
П
0:1
КЛ
0:3
КЛ
1:0
П
2:0
ТМК
5:0
ТМК
1:0
КС
1:0
КС
0:0
П
1:1
ТМС
1:1
П
1:2
ТМ(
0:2
ТМ(
1:1
П
0:1
П
1:1
ТМ(
1:2
ТМ(
0:0
ТМ(
0:2
П
2:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
1:3
ПА
1:1
ПА
1:1
TPDV
2:0
TPDV
2:1
ПА
0:1
ПА
1:0
TPDV
2:3
TPDV
2:0

Голы

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

0.95
1

Среднее время на гол

94
90

Всего голов

21
43

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

58
64

Голов в среднем за матч

0.97
1.07

Тотал матчей

2.5
54
Больше 90%
Меньше 10%
6
37
Больше 62%
Меньше 38%
23
16
Больше 27%
Меньше 73%
44
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
4
Больше 7%
Меньше 93%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

93
84

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 5 (1) 0.33
Milton Gimenez 4 0.27
Фернандес Игнасио 3 0.2
Кавани Эдинсон 2 0.13
Медина Кристиан 1 0.07
Агирре Брайан I 1 0.07
Лема Кристиан 1 0.07
Сараччи Марсело 1 0.07
Jabes Saralegui 1 0.07
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 7 (2) 0.47
Колидио Факундо 4 0.27
Эчеверри Клаудио 2 0.13
Мастантуоно Франко 1 0.07
Солари Пабло 1 0.07
Лансини Мануэль 1 0.07
Пирес Леандро 1 0.07
Меса Максимильяно 1 0.07
Барко Эсекьель 1 0.07
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 7 0
Лема Кристиан 4 1
Бланко Лаутаро 5 0
Milton Gimenez 3 1
Фигаль Хорхе 4 0
Рохо Маркос 2 1
Сараччи Марсело 2 1
Медель Гари 3 0
Мерентиель Мигель 3 0
Адвинкула Луис 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Tomas Belmonte 1 0
Медина Кристиан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 5 0
Фернандес Игнасио 3 0
Борха Мигель 3 0
Альендро Родриго 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Пирес Леандро 2 0
Песселья Херман 2 0
Краневиттер Матиас 2 0
Диас Пауло 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Колидио Факундо 2 0
Гаттони Федерико 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Лансини Мануэль 1 0
Акунья Маркос 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Бока Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
17
Бока Хуниорс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Ривер Плейт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
20%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
3
18%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
38%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
38%
6
35%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Забито

18
20
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
2
11%
4
20%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
6
33%
3
15%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
5
28%
6
30%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
19%
1
9%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1
Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Ривер Плейт

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
5
3
2
5
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
6
1.5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
5
10
3
12
2.5
4
11
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
3.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
4.
Институто Кордоба
 0:0 15 7 4 4 20 - 12 25
5.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
6.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
7.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 20 - 16 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
15.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
16.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
17.
Тигре
 0:0 15 4 6 5 18 - 19 18
18.
Архентинос Хуниорс
 14 5 2 7 11 - 16 17
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
20.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
21.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
22.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
23.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 15 3 5 7 6 - 15 14
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
26.
Дефенса и Хустисия
 14 2 5 7 10 - 22 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 0:0 15 1 6 8 5 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
6.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
7.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
8.
Институто Кордоба
 0:0 7 4 3 0 12 - 4 15
9.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
10.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
11.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
12.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
13.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
19.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
20.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
21.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
22.
Тигре
 0:0 8 2 3 3 10 - 12 9
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 8 2 3 3 4 - 7 9
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 0:0 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 0:0 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Тигре
 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
17.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
18.
Барракас Сентраль
 0:0 8 1 4 3 3 - 6 7
19.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
20.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
21.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 7 1 2 4 2 - 8 5
23.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
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