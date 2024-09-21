Тур: 15.
0:1
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаГаттони Федерико
0:1
20' ГолЛансини Мануэль
41' Желтая карточкаМерентиель Мигель
44' Желтая карточкаСимон Сантьяго
45' Желтая карточкаКолидио Факундо
50' Желтая карточкаФонсека Николас
51' Желтая карточкаРохо Маркос
79' Желтая карточкаБустос Фабрисио
81' Желтая карточкаПирес Леандро
89' Желтая карточкаЛема Кристиан
90' Желтая карточкаMilton Gimenez
90' Вторая желтая карточкаЛема Кристиан
90'+14
Ход матча
20'
0:1
44'
45'
50'
51'
79'
81'
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Сенон
Кевин
17
Диас
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
30 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
16 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
18 побед 14 ничьих 0 побед
30 матчей
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
60 матчей
36.7%
23.3%
40%
22 победы 14 ничьих 24 победы
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
16 побед 28 ничьих 16 побед
Второй тайм
30%
35%
35%
18 побед 21 ничья 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
0.95
1
Среднее время на гол
94
90
Всего голов
21
43
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
58
64
Голов в среднем за матч
0.97
1.07
Тотал матчей
2.5
54
Больше 90%
Меньше 10%
6
37
Больше 62%
Меньше 38%
23
16
Больше 27%
Меньше 73%
44
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
4
Больше 7%
Меньше 93%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
93
84
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5 (1)
|0.33
|Milton Gimenez
|4
|0.27
|Фернандес Игнасио
|3
|0.2
|Кавани Эдинсон
|2
|0.13
|Медина Кристиан
|1
|0.07
|Агирре Брайан I
|1
|0.07
|Лема Кристиан
|1
|0.07
|Сараччи Марсело
|1
|0.07
|Jabes Saralegui
|1
|0.07
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|7 (2)
|0.47
|Колидио Факундо
|4
|0.27
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.13
|Мастантуоно Франко
|1
|0.07
|Солари Пабло
|1
|0.07
|Лансини Мануэль
|1
|0.07
|Пирес Леандро
|1
|0.07
|Меса Максимильяно
|1
|0.07
|Барко Эсекьель
|1
|0.07
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|0
|Лема Кристиан
|4
|1
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Фигаль Хорхе
|4
|0
|Рохо Маркос
|2
|1
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Медель Гари
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|3
|0
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Tomas Belmonte
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Борха Мигель
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Краневиттер Матиас
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Гаттони Федерико
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Бока Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
17
Бока Хуниорс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Ривер Плейт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
20%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
3
18%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
38%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
38%
6
35%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
18
20
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
2
11%
4
20%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
6
33%
3
15%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
5
28%
6
30%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
19%
1
9%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1
Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
53
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
510
510
312
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|3.
|14
|7
|4
|3
|15 - 12
|25
|4.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 12
|25
|5.
|14
|7
|3
|4
|20 - 11
|24
|6.
|14
|6
|6
|2
|12 - 7
|24
|7.
|14
|6
|6
|2
|20 - 16
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|15.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|16.
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|17.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|18.
|14
|5
|2
|7
|11 - 16
|17
|19.
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|20.
|14
|3
|8
|3
|9 - 10
|17
|21.
|14
|4
|4
|6
|12 - 14
|16
|22.
|14
|3
|6
|5
|10 - 12
|15
|23.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|24.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|6 - 15
|14
|25.
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|26.
|14
|2
|5
|7
|10 - 22
|11
|27.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|28.
|0:0
|15
|1
|6
|8
|5 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|6.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|8.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|9.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|10.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|11.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|19.
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|20.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|21.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|22.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|23.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|4 - 7
|9
|24.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|25.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|26.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|28.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|17.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|18.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|22.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|23.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7