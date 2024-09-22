Тур: 15.
0:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаLucas Brochero
45' Желтая карточкаGonzalo Goni
0:1
63' ГолJavier Ruiz
72' Желтая карточкаNicolas Dubersarsky
77' Желтая карточкаДиас Франко
85' Желтая карточкаGregorio Rodríguez
90' Желтая карточкаFernando Alarcon
90'+7
Ход матча
45'
45'
63'
0:1
77'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тапия ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
41 Javier Ruiz
-
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
История личных встреч
Институто Кордоба
Барракас Сентраль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.33
|Russo Cordero
|4
|0.27
|Gregorio Rodríguez
|3
|0.2
|Facundo Suarez
|2
|0.13
|Damian Puebla
|2
|0.13
|Gaston Lodico
|1
|0.07
|Fernando Alarcon
|1
|0.07
|Juan Franco
|1
|0.07
|Gonzalo Requena
|1
|0.07
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexis Dominguez
|1
|0.07
|Jhonatan Candia
|1
|0.07
|Marcos Iacobellis
|1
|0.07
|Rodrigo Insua
|1
|0.07
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.07
|Javier Ruiz
|1
|0.07
|Rodrigo Herrera
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|4
|1
|Nicolas Dubersarsky
|5
|0
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Stefano Moreyra
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Juan Franco
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Alex Juarez
|1
|1
|Gonzalo Goni
|2
|0
|Marcos Iacobellis
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Santiago Coronel
|2
|0
|Pedro Velurtas
|2
|0
|Maximiliano Zalazar
|2
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Nicolas Demartini
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Тапия Иван
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Rodrigo Insua
|1
|0
|Lucas Brochero
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
|Federico Aguirre
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Барракас Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Институто Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Барракас Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
8
2
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Барракас Сентраль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
12
5
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
4
33%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
11%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Пропущено
7
13
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
3
43%
5
38%
76-90
Забито
21
7
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
5
24%
2
29%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
3
14%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
5
24%
2
29%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
33%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0
Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1
Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2
Результаты матчей
Институто Кордоба
Барракас Сентраль
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
69
78
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|3.
|14
|7
|4
|3
|15 - 12
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|20 - 11
|24
|5.
|14
|6
|6
|2
|12 - 7
|24
|6.
|14
|6
|6
|2
|20 - 16
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|15.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|16.
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|17.
|14
|5
|2
|7
|11 - 16
|17
|18.
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|19.
|14
|3
|8
|3
|9 - 10
|17
|20.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|21.
|14
|4
|4
|6
|12 - 14
|16
|22.
|15
|4
|4
|7
|7 - 15
|16
|23.
|14
|3
|6
|5
|10 - 12
|15
|24.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|12 - 14
|14
|25.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|26.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|10 - 22
|12
|27.
|15
|2
|5
|8
|6 - 19
|11
|28.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|6.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|8.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|9.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|10.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|19.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|20.
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|21.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|22.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|23.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|24.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|25.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|26.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|4 - 6
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|22.
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|23.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7