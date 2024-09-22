  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Институто Кордоба
0:1
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
45' Желтая карточка
Lucas Brochero
45' Желтая карточка
Gonzalo Goni
0:1
63' Гол
Javier Ruiz
72' Желтая карточка
Nicolas Dubersarsky
77' Желтая карточка
Диас Франко
85' Желтая карточка
Gregorio Rodríguez
90' Желтая карточка
Fernando Alarcon
90'+7
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
18
Lucas
Rodriguez
I
7
Gregorio
Rodríguez
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
8
Jonas
Acevedo
22
Damian
Puebla
9
Facundo
Suarez
1
Rafael
Ferrario
14
Gonzalo
Goni
2
Nicolas
Capraro
15
Nicolas
Demartini
21
Lucas
Brochero
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
28
Dardo
Federico
Miloc
10
Тапия
Иван
9
Alexis
Dominguez
43
Maximiliano
Zalazar
Институто Кордоба
4-4-1-1
Барракас Сентраль
5-3-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Барракас Сентраль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
3:2
КПЛ
0:0
ЛП
3:0
ПНЗB
1:0
ПНЗB
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.33
Russo Cordero 4 0.27
Gregorio Rodríguez 3 0.2
Facundo Suarez 2 0.13
Damian Puebla 2 0.13
Gaston Lodico 1 0.07
Fernando Alarcon 1 0.07
Juan Franco 1 0.07
Gonzalo Requena 1 0.07
Lucas Rodriguez I 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 1 0.07
Jhonatan Candia 1 0.07
Marcos Iacobellis 1 0.07
Rodrigo Insua 1 0.07
Maximiliano Zalazar 1 0.07
Javier Ruiz 1 0.07
Rodrigo Herrera 0 0
Alan Cantero 0 0
Santiago Coronel 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 4 1
Nicolas Dubersarsky 5 0
Fernando Alarcon 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Russo Cordero 1 1
Jonathan Bay 2 0
Gaston Lodico 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Stefano Moreyra 2 0
Gregorio Rodríguez 2 0
Rodrigo Pérez 1 0
Juan Franco 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Facundo Suarez 1 0
Damian Puebla 1 0
Gonzalo Requena 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 3 0
Alex Juarez 1 1
Gonzalo Goni 2 0
Marcos Iacobellis 2 0
Nicolas Capraro 2 0
Santiago Coronel 2 0
Pedro Velurtas 2 0
Maximiliano Zalazar 2 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Nicolas Demartini 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Тапия Иван 1 0
Facundo Mater 1 0
Rodrigo Insua 1 0
Lucas Brochero 1 0
Manuel Duarte 1 0
Federico Aguirre 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Барракас Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Институто Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Барракас Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

8
2
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Барракас Сентраль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

12
5
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
4
33%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
11%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

7
13
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
3
43%
5
38%
76-90

Забито

21
7
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
5
24%
2
29%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
3
14%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
5
24%
2
29%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
33%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0
Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1
Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2

Результаты матчей

Институто Кордоба
Барракас Сентраль

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
6 раз 40%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
4
3
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
6
9
7
8
1.5
2
13
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
3.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
4.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
5.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
6.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 20 - 16 24
7.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
15.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
16.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
17.
Архентинос Хуниорс
 14 5 2 7 11 - 16 17
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
19.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
20.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
21.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 4 4 7 7 - 15 16
23.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 14 3 5 6 12 - 14 14
25.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
26.
Дефенса и Хустисия
 0:0 15 2 6 7 10 - 22 12
27.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
6.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
7.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
8.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
9.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
10.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
11.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
12.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
13.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
20.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
21.
Дефенса и Хустисия
 0:0 7 2 4 1 6 - 6 10
22.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
23.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
12.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
16.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
21.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
23.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 0:0 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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