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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Перерыв
Тигре
0'
33' Желтая карточка
Пас Нехуэн
38' Желтая карточка
Мендес Армандо
45' Желтая карточка
Гальван Томас

Ход матча

7'
 
Гарай Мартин
Кавана Томас
14'
 
Sebastian Medina
Ортега Мартин
33'
 
Пас Нехуэн
38'
Мендес Армандо
 
45'
 
Гальван Томас
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюэллс Олд Бойз
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Густаво
6
Saul
Salcedo
23
Мартино
Анджело
46
Акунья
Валентино
5
Фернандес
Родриго
10
Банега
Эвер
24
Mateo
Silvetti
45
Гарсия
Хуан
Мануэль
99
Рамирес
Игнасио
24
Alan
Sosa
4
Ортега
Мартин
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
26
Кавана
Томас
5
Кардосо
Агустин
27
Santiago
Gonzalez
18
Армоа
Блез
10
Марони
Гонсало
20
Гальван
Томас
23
Florian
Monzon
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Тигре

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
0:2
ЛП
2:2
ЛП
0:2
С
2:0
С
2:1
П
1:0
П
3:3
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
2:1
П
3:1
П
0:0
П
3:1
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
2:0
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.27
0.82

Среднее время на гол

70
110

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.27
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

70
86

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 2 0.13
Мендес Армандо 1 0.07
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.07
Агирре Брайан I 1 0.07
Tomas Perez 1 0.07
Gabriel Carabajal 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 5 0.33
Марони Гонсало 3 (1) 0.2
Армоа Блез 3 0.2
Гальван Томас 2 0.13
Ортега Мартин 1 0.07
Рамирес Эрик 1 0.07
Феррейра Факундо 1 0.07
Nahuel Banegas 1 0.07
Bernardo Benitez 0 0
Кардосо Агустин 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 6 1
Фернандес Родриго 5 1
Рамирес Игнасио 4 0
Фернандес Джулиан 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Мендез Начо 2 0
Мендес Армандо 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Кардосо Фернандо 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Веласкес Густаво 1 0
Saul Salcedo 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Милевич Матко 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0
Tomas Perez 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 2 1
Ортега Мартин 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Пас Нехуэн 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Гальван Томас 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Santiago Gonzalez 1 0
Контин Леандро 1 0
Марони Гонсало 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Alan Sosa 1 0
Гарай Мартин 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Florian Monzon 1 0
Нарделли Джан 1 0
Sebastian Medina 1 0
Angelo Marchese 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

2
10
Ньюэллс Олд Бойз
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Тигре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
4
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
2
17%
76-90

Забито

6
17
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 4
2
33%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
67%
3
18%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
13%
5
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
5
25%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
4
27%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0
Тигре
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0
Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Тигре

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
10
4
1
13
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
3.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
4.
Институто Кордоба
 0:0 15 7 4 4 20 - 12 25
5.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
6.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
7.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 20 - 16 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
15.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
16.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
17.
Тигре
 0:0 15 4 6 5 18 - 19 18
18.
Архентинос Хуниорс
 14 5 2 7 11 - 16 17
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
20.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
21.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
22.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
23.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 15 3 5 7 6 - 15 14
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
26.
Дефенса и Хустисия
 14 2 5 7 10 - 22 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 0:0 15 1 6 8 5 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
6.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
7.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
8.
Институто Кордоба
 0:0 7 4 3 0 12 - 4 15
9.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
10.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
11.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
12.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
13.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
19.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
20.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
21.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
22.
Тигре
 0:0 8 2 3 3 10 - 12 9
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 8 2 3 3 4 - 7 9
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 0:0 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 0:0 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Тигре
 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
17.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
18.
Барракас Сентраль
 0:0 8 1 4 3 3 - 6 7
19.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
20.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
21.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 7 1 2 4 2 - 8 5
23.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
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