Тур: 15.
0:0
Перерыв
0'
33' Желтая карточкаПас Нехуэн
38' Желтая карточкаМендес Армандо
45' Желтая карточкаГальван Томас
Ход матча
33'
38'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Банега
Эвер
24
Alan
Sosa
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
26
Кавана
Томас
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
41 Tomas Perez
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Lunari
- Основной состав
-
24 Alan SosaВратарь
- Защитник
-
22 Brian LeizzaЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
-
26 Кавана ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
34 Dairo Pena
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Тигре
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
22 матча
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.27
0.82
Среднее время на гол
70
110
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.27
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
70
86
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|2
|0.13
|Мендес Армандо
|1
|0.07
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.07
|Агирре Брайан I
|1
|0.07
|Tomas Perez
|1
|0.07
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|5
|0.33
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.2
|Армоа Блез
|3
|0.2
|Гальван Томас
|2
|0.13
|Ортега Мартин
|1
|0.07
|Рамирес Эрик
|1
|0.07
|Феррейра Факундо
|1
|0.07
|Nahuel Banegas
|1
|0.07
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Кардосо Агустин
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|6
|1
|Фернандес Родриго
|5
|1
|Рамирес Игнасио
|4
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Кардосо Фернандо
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Веласкес Густаво
|1
|0
|Saul Salcedo
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Милевич Матко
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Tomas Perez
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|2
|1
|Ортега Мартин
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Пас Нехуэн
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Гальван Томас
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Santiago Gonzalez
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Гарай Мартин
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Нарделли Джан
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
2
10
Ньюэллс Олд Бойз
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Тигре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
1
14%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
20%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
4
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
2
17%
76-90
Забито
6
17
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 4
2
33%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
67%
3
18%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
13%
5
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
5
25%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
4
27%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0
Тигре
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0
Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Тигре
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
104
113
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|3.
|14
|7
|4
|3
|15 - 12
|25
|4.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 12
|25
|5.
|14
|7
|3
|4
|20 - 11
|24
|6.
|14
|6
|6
|2
|12 - 7
|24
|7.
|14
|6
|6
|2
|20 - 16
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|15.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|16.
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|17.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|18.
|14
|5
|2
|7
|11 - 16
|17
|19.
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|20.
|14
|3
|8
|3
|9 - 10
|17
|21.
|14
|4
|4
|6
|12 - 14
|16
|22.
|14
|3
|6
|5
|10 - 12
|15
|23.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|24.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|6 - 15
|14
|25.
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|26.
|14
|2
|5
|7
|10 - 22
|11
|27.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|28.
|0:0
|15
|1
|6
|8
|5 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|6.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|8.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|9.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|10.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|11.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|19.
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|20.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|21.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|22.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|23.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|4 - 7
|9
|24.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|25.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|26.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|28.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|17.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|18.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|22.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|23.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7