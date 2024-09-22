  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Конец матча
Тигре
0'
33' Желтая карточка
Пас Нехуэн
38' Желтая карточка
Мендес Армандо
45' Желтая карточка
Гальван Томас
54' Желтая карточка
Акунья Валентино
1:0
71' Гол
Saul Salcedo
81' Желтая карточка
Mateo Silvetti
90' Желтая карточка
Веласкес Густаво
90'+8
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Густаво
6
Saul
Salcedo
23
Мартино
Анджело
46
Акунья
Валентино
5
Фернандес
Родриго
10
Банега
Эвер
24
Mateo
Silvetti
45
Гарсия
Хуан
Мануэль
99
Рамирес
Игнасио
24
Alan
Sosa
4
Ортега
Мартин
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
26
Кавана
Томас
5
Кардосо
Агустин
27
Santiago
Gonzalez
18
Армоа
Блез
10
Марони
Гонсало
20
Гальван
Томас
23
Florian
Monzon
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Тигре

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
0:2
ЛП
2:2
ЛП
0:2
С
2:0
С
2:1
П
1:0
П
3:3
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
2:1
П
3:1
П
0:0
П
3:1
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
2:0
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.27
0.82

Среднее время на гол

70
110

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.27
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

70
86

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 2 0.13
Мендес Армандо 1 0.07
Saul Salcedo 1 0.07
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.07
Агирре Брайан I 1 0.07
Tomas Perez 1 0.07
Банега Эвер 0 0
Gabriel Carabajal 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 5 0.33
Марони Гонсало 3 (1) 0.2
Армоа Блез 3 0.2
Гальван Томас 2 0.13
Ортега Мартин 1 0.07
Рамирес Эрик 1 0.07
Феррейра Факундо 1 0.07
Nahuel Banegas 1 0.07
Bernardo Benitez 0 0
Кардосо Агустин 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 6 1
Фернандес Родриго 5 1
Рамирес Игнасио 4 0
Фернандес Джулиан 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Веласкес Густаво 2 0
Мендез Начо 2 0
Мендес Армандо 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Кардосо Фернандо 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Saul Salcedo 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Милевич Матко 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0
Tomas Perez 1 0
Акунья Валентино 1 0
Mateo Silvetti 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 2 1
Ортега Мартин 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Пас Нехуэн 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Гальван Томас 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Santiago Gonzalez 1 0
Контин Леандро 1 0
Марони Гонсало 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Alan Sosa 1 0
Гарай Мартин 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Florian Monzon 1 0
Нарделли Джан 1 0
Sebastian Medina 1 0
Angelo Marchese 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

2
10
Ньюэллс Олд Бойз
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Тигре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
3
43%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
4
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
2
17%
76-90

Забито

7
17
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
2
29%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
4
57%
3
18%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
13%
5
24%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
4
27%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0
Тигре
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0
Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Тигре

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
10
5
1
14
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
3.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
4.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
5.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
6.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 20 - 16 24
7.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
15.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
16.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
17.
Архентинос Хуниорс
 14 5 2 7 11 - 16 17
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
19.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
20.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
21.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 4 4 7 7 - 15 16
23.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 14 3 5 6 12 - 14 14
25.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
26.
Дефенса и Хустисия
 0:0 15 2 6 7 10 - 22 12
27.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
6.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
7.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
8.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
9.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
10.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
11.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
12.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
13.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
20.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
21.
Дефенса и Хустисия
 0:0 7 2 4 1 6 - 6 10
22.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
23.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
12.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
16.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
21.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
23.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 0:0 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • 71'
    Банега Эвер сделал результативную передачу.
  • 71'
    Г О О О О Л - Saul Salcedo бьет в цель!
  • 71'
    Гарсия Хуан Мануэль уходит с поля. Лукас Бесоцци выходит вместо него
  • 57'
    Валентино Акуна уходит с поля. Томас Перес выходит вместо него
  • 54'
    Валентино Акуна получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Гальван Томас получил желтую карточку от судьи
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