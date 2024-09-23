  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Сармьенто
0:1
Второй тайм: 66'
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
0:1
27' Гол
Rodrigo Atencio
37' Желтая карточка
Emiliano Mendez
42
Акоста
Лукас
II
32
Franco
Paredes
3
Гастон
Сауро
2
Инсаурральде
Хуан
26
Yair
Arismendi
29
Elias
Sebastian
Lopez
52
Emiliano
Mendez
5
Гарсия
Мануэль
10
Гайтан
Николас
21
Ауче
Габриэль
18
Моралес
Иван
1
Luis
Ingolotti
13
Rafael
Barrios
2
Lucas
Abascia
6
Sebastian
Valdez
26
Juan
Andres
Meli
22
Franco
Aragon
8
Rodrigo
Atencio
25
Флорентин
Хосе
11
Годой
Матиас
18
Luis
Miguel
Angulo
9
Lucas
Varaldo
Сармьенто
4-4-2
Сентраль Кордоба СдЕ
4-4-2

История личных встреч

Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
3:0
КПЛ
0:1
ЛП
0:1
ЛП
0:0
ЛП
1:3
ПБНПО
0:0
ПБНПО
1:1
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.75
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
102

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Мануэль 2 0.13
Joaquin Gho 2 0.13
Elias Sebastian Lopez 1 0.07
Emiliano Mendez 1 0.07
Gabriel Gudino 1 0.07
Naya Ezequeil 1 0.07
Agustin Fontana 1 (1) 0.07
Гайтан Николас 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Valentin Burgoa 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 3 (2) 0.2
Rodrigo Atencio 2 0.13
Васкес Кевин 2 0.13
Годой Матиас 1 0.07
Флорентин Хосе 1 0.07
Luis Miguel Angulo 1 0.07
Lucas Varaldo 1 (1) 0.07
Rafael Barrios 1 0.07
Favio Cabral 1 0.07
Mateo Sanabria 1 0.07
Santiago Laquidain 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 3 0
Emiliano Mendez 3 0
Yair Arismendi 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Matias Rosales 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Joaquin Gho 2 0
Гастон Сауро 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Моралес Иван 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Franco Paredes 1 0
Juan Guasone 1 0
Manuel Monaco 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Abascia 2 2
Васкес Кевин 4 0
Годой Матиас 4 0
Sebastian Valdez 3 0
Oscar Garrido 3 0
Santiago Laquidain 1 1
Rodrigo Atencio 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Franco Aragon 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Кабрера Элиас 1 0
Yuri Casermeiro 1 0
Lautaro Rivero 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Сармьенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

3
4
Сармьенто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сентраль Кордоба СдЕ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
2
50%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
11%
1
8%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
1
8%
4
17%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
5
38%
3
13%
31-45
2
15%
7
29%
29%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
4
31%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0
Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Темперлей 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1

Результаты матчей

Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
2
12
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Уракан
 15 7 6 2 15 - 7 27
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 15 7 6 2 22 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Бельграно
 15 5 6 4 19 - 19 21
13.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
14.
Платенсе
 15 5 4 6 13 - 14 19
15.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
16.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
17.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
18.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
19.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
21.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 4 4 7 7 - 15 16
23.
Сармьенто
 0:1 15 3 6 6 10 - 13 15
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 5 6 12 - 14 14
25.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 15 3 4 8 14 - 24 13
27.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
28.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
5.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
6.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
7.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
8.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
9.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
10.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
21.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
22.
Сармьенто
 0:1 8 2 3 3 4 - 4 9
23.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
24.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
25.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 7 2 1 4 8 - 13 7
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
20.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
21.
Сармьенто
 0:1 7 1 3 3 6 - 9 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 8 1 3 4 6 - 11 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Франко Паредес уходит с поля. Хоакин Гхо выходит вместо него
Прогноз на матч от Liveresult
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Сармьенто
Ничья
Сентраль Кордоба СдЕ
9.00
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