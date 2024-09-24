Тур: 15.
1:3
Конец матча
0'
0:1
27' ГолRodrigo Atencio
37' Желтая карточкаEmiliano Mendez
0:2
67' ГолLucas Varaldo
79' Желтая карточкаФлорентин Хосе
1:2
90' ПенальтиЛисандро Лопес
90' Желтая карточкаNaya Ezequeil
90' Желтая карточкаLucas Abascia
1:3
90' ГолFavio Cabral
90'+10
Ход матча
27'
0:1
37'
67'
0:2
79'
90'
1:2
90'
90'
90'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
18
Моралес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Juan Guasone
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Favio Cabral
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.75
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
120
102
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Мануэль
|2
|0.13
|Joaquin Gho
|2
|0.13
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0.07
|Emiliano Mendez
|1
|0.07
|Gabriel Gudino
|1
|0.07
|Naya Ezequeil
|1
|0.07
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.07
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.07
|Гайтан Николас
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Valentin Burgoa
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.2
|Rodrigo Atencio
|2
|0.13
|Lucas Varaldo
|2 (1)
|0.13
|Васкес Кевин
|2
|0.13
|Favio Cabral
|2
|0.13
|Годой Матиас
|1
|0.07
|Флорентин Хосе
|1
|0.07
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.07
|Rafael Barrios
|1
|0.07
|Mateo Sanabria
|1
|0.07
|Matias Benitez
|0
|0
|Santiago Laquidain
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Emiliano Mendez
|3
|0
|Yair Arismendi
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Matias Rosales
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Joaquin Gho
|2
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Abascia
|3
|2
|Васкес Кевин
|4
|0
|Годой Матиас
|4
|0
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Franco Aragon
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Флорентин Хосе
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
|Кабрера Элиас
|1
|0
|Yuri Casermeiro
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Сармьенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
3
4
Сармьенто
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
4
50%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
2
20%
5
31%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
6%
4
16%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
5
31%
3
12%
31-45
2
13%
7
28%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
5
31%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0
Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Темперлей 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1
Результаты матчей
Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
213
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|10
|3
|2
|29 - 8
|33
|2.
|15
|7
|6
|2
|15 - 7
|27
|3.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|4.
|15
|7
|6
|2
|22 - 16
|27
|5.
|15
|7
|4
|4
|17 - 16
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|15
|5
|6
|4
|19 - 19
|21
|13.
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|14.
|15
|5
|4
|6
|13 - 14
|19
|15.
|15
|4
|7
|4
|18 - 22
|19
|16.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|17.
|15
|5
|3
|7
|11 - 16
|18
|18.
|0:2
|15
|5
|3
|7
|9 - 15
|18
|19.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|20.
|0:2
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|21.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|22.
|2:0
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|23.
|15
|4
|4
|7
|7 - 15
|16
|24.
|15
|3
|6
|6
|11 - 15
|15
|25.
|14
|3
|5
|6
|12 - 14
|14
|26.
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|27.
|15
|2
|6
|7
|10 - 22
|12
|28.
|15
|2
|5
|8
|6 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|2:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|4.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|6.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|9.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|10.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|19.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|20.
|2:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|21.
|0:2
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|22.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|23.
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|24.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|25.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|26.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|27.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|4 - 6
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|15.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|16.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|17.
|2:0
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|25.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|8 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7