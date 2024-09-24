Тур: 15.
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
41' ГолMartin Ezequiel Canete
2:0
60' ГолДе Ритис Матиас
69' Желтая карточкаIvan Villalba
90' Желтая карточкаIgnacio Rodriguez
Ход матча
41'
60'
2:0
69'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Диас
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диас ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
История личных встреч
Банфилд
Индепендьенте Ривадавия
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Среднее время на гол
25
60
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
77
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.27
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.2
|Диас Дамиан
|1
|0.07
|Гарате Леандро
|1
|0.07
|Jesus Soraire
|1
|0.07
|Alejandro Maciel
|1
|0.07
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.07
|Де Ритис Матиас
|1
|0.07
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|1
|0.07
|Lautaro Rios
|1
|0.07
|Рамос Гонсало
|1
|0.07
|Ромеро Гастон
|1
|0.07
|Ivan Villalba
|1
|0.07
|Fernando Romero III
|1
|0.07
|Matias Reali
|1
|0.07
|Francisco Petrasso
|1
|0.07
|Франко Ромеро
|1 (1)
|0.07
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Cristian Nunez
|6
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Ezequiel Bonifacio
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Juan Bisanz
|1
|1
|Jesus Soraire
|2
|0
|Martin Ezequiel Canete
|2
|0
|Родригес Йонатан
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Де Ритис Матиас
|2
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Facundo Sanguinetti
|1
|0
|Ramiro Di Luciano
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Франко Ромеро
|3
|0
|Ivan Villalba
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Luciano Andres Abecasis
|2
|0
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Luis Sequeira
|2
|0
|Вилья Себастьян
|2
|0
|Tobias Ostchega
|2
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Индепендьенте Ривадавия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Банфилд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
2
4
Банфилд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Индепендьенте Ривадавия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
2
50%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
1
9%
3
33%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0
Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0
Результаты матчей
Банфилд
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|10
|3
|2
|29 - 8
|33
|2.
|15
|7
|6
|2
|15 - 7
|27
|3.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|4.
|15
|7
|6
|2
|22 - 16
|27
|5.
|15
|7
|4
|4
|17 - 16
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|15
|5
|6
|4
|19 - 19
|21
|13.
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|14.
|15
|5
|4
|6
|13 - 14
|19
|15.
|15
|4
|7
|4
|18 - 22
|19
|16.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|17.
|15
|5
|3
|7
|11 - 16
|18
|18.
|0:2
|15
|5
|3
|7
|9 - 15
|18
|19.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|20.
|0:2
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|21.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|22.
|2:0
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|23.
|15
|4
|4
|7
|7 - 15
|16
|24.
|15
|3
|6
|6
|11 - 15
|15
|25.
|14
|3
|5
|6
|12 - 14
|14
|26.
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|27.
|15
|2
|6
|7
|10 - 22
|12
|28.
|15
|2
|5
|8
|6 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|2:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|4.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|6.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|9.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|10.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|19.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|20.
|2:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|21.
|0:2
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|22.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|23.
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|24.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|25.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|26.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|27.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|4 - 6
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|15.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|16.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|17.
|2:0
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|25.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|8 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7