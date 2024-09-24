  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Банфилд
2:0
Второй тайм: 90+'
Индепендьенте Ривадавия
0'
1:0
41' Гол
Martin Ezequiel Canete
2:0
60' Гол
Де Ритис Матиас
69' Желтая карточка
Ivan Villalba
90' Желтая карточка
Ignacio Rodriguez
1
Facundo
Sanguinetti
34
Ramiro
Di
Luciano
2
Alexis
Maldonado
3
Эрнандес
Николас
15
Де
Ритис
Матиас
5
Cristian
Nunez
24
Martin
Ezequiel
Canete
22
Juan
Alvarez2
20
Диас
Дамиан
7
Geronimo
Rivera
9
Bruno
Christian
Sepulveda
1
Центурион
Эзекиль
41
Matias
Ruiz
Diaz
40
Ivan
Villalba
42
Sheyko
Studer
25
Мило
Федерико
26
Франко
Ромеро
6
Agustin
Mulet
28
Рамос
Гонсало
8
Хэм
Эзекиль
22
Вилья
Себастьян
39
Fernando
Romero
III
Банфилд
4-2-3-1
Индепендьенте Ривадавия
4-2-3-1

История личных встреч

Банфилд
Индепендьенте Ривадавия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:2
КПЛ
1:2
ПБ
4:0
ПБ
3:0
ПБ
3:1
ПБ
0:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
77

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 4 (1) 0.27
Bruno Christian Sepulveda 3 0.2
Диас Дамиан 1 0.07
Гарате Леандро 1 0.07
Jesus Soraire 1 0.07
Alejandro Maciel 1 0.07
Martin Ezequiel Canete 1 0.07
Де Ритис Матиас 1 0.07
Juan Alvarez2 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Geronimo Rivera 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 1 0.07
Lautaro Rios 1 0.07
Рамос Гонсало 1 0.07
Ромеро Гастон 1 0.07
Ivan Villalba 1 0.07
Fernando Romero III 1 0.07
Matias Reali 1 0.07
Francisco Petrasso 1 0.07
Франко Ромеро 1 (1) 0.07
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0
Antonio Napolitano 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 5 1
Cristian Nunez 6 0
Инсуа Эмануэль 4 0
Ezequiel Bonifacio 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Juan Bisanz 1 1
Jesus Soraire 2 0
Martin Ezequiel Canete 2 0
Родригес Йонатан 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Де Ритис Матиас 2 0
Матиас Гонсалез 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Milton Gimenez 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Facundo Sanguinetti 1 0
Ramiro Di Luciano 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Тьяго 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Франко Ромеро 3 0
Ivan Villalba 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Luciano Andres Abecasis 2 0
Мило Федерико 2 0
Luciano Gomez 2 0
Luis Sequeira 2 0
Вилья Себастьян 2 0
Tobias Ostchega 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Agustin Mulet 1 0
Matias Reali 1 0

Результаты матчей

Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Индепендьенте Ривадавия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Банфилд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

2
4
Банфилд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Индепендьенте Ривадавия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
2
50%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
1
9%
3
33%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0
Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0

Результаты матчей

Банфилд
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 2:0 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Уракан
 15 7 6 2 15 - 7 27
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 15 7 6 2 22 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Бельграно
 15 5 6 4 19 - 19 21
13.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
14.
Платенсе
 15 5 4 6 13 - 14 19
15.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
16.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
17.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
18.
Индепендьенте Ривадавия
 0:2 15 5 3 7 9 - 15 18
19.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:2 15 4 5 6 15 - 16 17
21.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
22.
Банфилд
 2:0 15 4 5 6 13 - 17 17
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 4 4 7 7 - 15 16
24.
Сармьенто
 15 3 6 6 11 - 15 15
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 5 6 12 - 14 14
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 15 3 4 8 16 - 25 13
27.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
28.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 2:0 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
5.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
6.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
7.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
8.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
9.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
10.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 0:2 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
20.
Банфилд
 2:0 7 2 4 1 10 - 7 10
21.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:2 7 2 4 1 9 - 6 10
22.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
23.
Сармьенто
 8 2 3 3 5 - 6 9
24.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
25.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 2:0 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
13.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
14.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:2 8 2 1 5 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 0:2 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Банфилд
 2:0 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
20.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
21.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 8 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Диас Дамиан уходит с поля. Матиас Гонсалез выходит вместо него
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    Лучшие коэффициенты
    Банфилд
    Ничья
    Индепендьенте Ривадавия
    1.97
    5.40
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    41.00
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