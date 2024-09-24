Тур: 15.
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
12' ГолРомеро Брайан
22' Желтая карточкаFacundo Rodriguez2
37' Желтая карточкаПерес Энцо
49' Желтая карточкаГомес Валентин
64' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
84' Желтая карточкаGaston Benedetti
2:0
87' ГолРомеро Брайан
Ход матча
12'
1:0
37'
49'
84'
87'
2:0
22
Перес
Энцо
10
Пьятти
Пабло
18
Edwin
Cetre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
18 Edwin CetreПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Eric Meza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Эстудиантес Ла-Плата
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.62
0.93
Среднее время на гол
55
96
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
1.39
0.96
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
64
93
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|8 (1)
|0.53
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.47
|Thiago Fernandez
|4
|0.27
|Пиццини Франсиско
|4
|0.27
|Майкл Сантос
|3
|0.2
|Гомес Элиас
|1
|0.07
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.07
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|4
|0.27
|Пьятти Пабло
|2
|0.13
|Edwin Cetre
|2 (1)
|0.13
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0.13
|Javier Correa
|1
|0.07
|Eros Mancuso
|1
|0.07
|Mauro Menzdez
|1
|0.07
|Ромеро Саид
|1
|0.07
|Соса Хосе
|1 (1)
|0.07
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Паласиос Тьяго
|0
|0
|Маньома Алексис
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|6
|0
|Бузат Агустин
|5
|0
|Roberto Garcia
|4
|0
|Маммана Эмануэль
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Фернандес Дамиан
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|5
|1
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|4
|0
|Перес Энцо
|3
|0
|Facundo Rodriguez2
|3
|0
|Лолло Лусиано
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Ромеро Саид
|1
|0
|Bautista Kociubinski
|1
|0
|Luciano Gimenez
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
13
9
Велес Сарсфилд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
8%
2
33%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
4
44%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
5
71%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
27
15
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
2
7%
2
13%
1-15
7
26%
0
0%
16-30
3
11%
3
20%
31-45
5
19%
4
27%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
4
15%
4
27%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
5
63%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0
Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Эстудиантес Ла-Плата
Точный счет
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Эстудиантес Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
33
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
44
16
17
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
77
311
410
212
212
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|10
|3
|2
|29 - 8
|33
|2.
|15
|7
|6
|2
|15 - 7
|27
|3.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|4.
|15
|7
|6
|2
|22 - 16
|27
|5.
|15
|7
|4
|4
|17 - 16
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|15
|5
|6
|4
|19 - 19
|21
|13.
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|14.
|15
|5
|4
|6
|13 - 14
|19
|15.
|15
|4
|7
|4
|18 - 22
|19
|16.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|17.
|15
|5
|3
|7
|11 - 16
|18
|18.
|0:2
|15
|5
|3
|7
|9 - 15
|18
|19.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|20.
|0:2
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|21.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|22.
|2:0
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|23.
|15
|4
|4
|7
|7 - 15
|16
|24.
|15
|3
|6
|6
|11 - 15
|15
|25.
|14
|3
|5
|6
|12 - 14
|14
|26.
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|27.
|15
|2
|6
|7
|10 - 22
|12
|28.
|15
|2
|5
|8
|6 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|2:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|4.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|6.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|9.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|10.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|19.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|20.
|2:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|21.
|0:2
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|22.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|23.
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|24.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|25.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|26.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|27.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|4 - 6
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|15.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|16.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|17.
|2:0
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|25.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|8 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7