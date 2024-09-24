  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Велес Сарсфилд
2:0
Второй тайм: 90+'
Эстудиантес Ла-Плата
0'
1:0
12' Гол
Ромеро Брайан
22' Желтая карточка
Facundo Rodriguez2
37' Желтая карточка
Перес Энцо
49' Желтая карточка
Гомес Валентин
64' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
84' Желтая карточка
Gaston Benedetti
2:0
87' Гол
Ромеро Брайан
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
5
Элиас
Халиль
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
12
Matias
Mansilla
14
Боселли
Себастьян
26
Лолло
Лусиано
2
Facundo
Rodriguez2
15
Арзамендия
Сантьяго
32
Паласиос
Тьяго
22
Перес
Энцо
5
Аскасибар
Сантьяго
10
Пьятти
Пабло
18
Edwin
Cetre
9
Каррильо
Гидо
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Эстудиантес Ла-Плата
4-4-1-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Эстудиантес Ла-Плата

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
2:0
ЛП
4:0
КЛ
4:0
КЛ
4:1
КПЛ
1:1
ЛП
1:0
КДМЭП
2:3
С
0:1
С
1:2
С
3:3
ТМК
2:0
П
3:2
П
0:1
П
3:2
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
0:0
П
0:2
ПА
1:0
ПА
0:4
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
3:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПАК
1:0

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
0.93

Среднее время на гол

55
96

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.39
0.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
93

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 8 (1) 0.53
Акино Клаудио 7 (2) 0.47
Thiago Fernandez 4 0.27
Пиццини Франсиско 4 0.27
Майкл Сантос 3 0.2
Гомес Элиас 1 0.07
Пеллегрини Матиас 1 0.07
Ордоньес Кристиан 0 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 4 0.27
Пьятти Пабло 2 0.13
Edwin Cetre 2 (1) 0.13
Аскасибар Сантьяго 2 0.13
Javier Correa 1 0.07
Eros Mancuso 1 0.07
Mauro Menzdez 1 0.07
Ромеро Саид 1 0.07
Соса Хосе 1 (1) 0.07
Luciano Gimenez 0 0
Паласиос Тьяго 0 0
Маньома Алексис 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Валентин 6 0
Бузат Агустин 5 0
Roberto Garcia 4 0
Маммана Эмануэль 2 1
Ордоньес Кристиан 2 1
Фернандес Дамиан 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Акино Клаудио 1 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Leonel Roldan 1 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 5 1
Gaston Benedetti 5 0
Паласиос Тьяго 4 0
Перес Энцо 3 0
Facundo Rodriguez2 3 0
Лолло Лусиано 2 0
Javier Correa 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Matias Mansilla 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Edwin Cetre 1 0
Невес Габриэль 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Ромеро Саид 1 0
Bautista Kociubinski 1 0
Luciano Gimenez 1 0
Маньома Алексис 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

13
9
Велес Сарсфилд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
8%
2
33%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
4
44%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
5
71%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

27
15
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
2
7%
2
13%
1-15
7
26%
0
0%
16-30
3
11%
3
20%
31-45
5
19%
4
27%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
4
15%
4
27%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
5
63%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0
Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Эстудиантес Ла-Плата

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Эстудиантес Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
5
3
3
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
4
1.5
1
6
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
3
11
4
10
2.5
2
12
2
12
3.5
2
12
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 2:0 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Уракан
 15 7 6 2 15 - 7 27
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 15 7 6 2 22 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Бельграно
 15 5 6 4 19 - 19 21
13.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
14.
Платенсе
 15 5 4 6 13 - 14 19
15.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
16.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
17.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
18.
Индепендьенте Ривадавия
 0:2 15 5 3 7 9 - 15 18
19.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:2 15 4 5 6 15 - 16 17
21.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
22.
Банфилд
 2:0 15 4 5 6 13 - 17 17
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 4 4 7 7 - 15 16
24.
Сармьенто
 15 3 6 6 11 - 15 15
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 5 6 12 - 14 14
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 15 3 4 8 16 - 25 13
27.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
28.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 2:0 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
5.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
6.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
7.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
8.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
9.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
10.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 0:2 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
20.
Банфилд
 2:0 7 2 4 1 10 - 7 10
21.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:2 7 2 4 1 9 - 6 10
22.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
23.
Сармьенто
 8 2 3 3 5 - 6 9
24.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
25.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 2:0 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
13.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
14.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:2 8 2 1 5 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 0:2 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Банфилд
 2:0 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
20.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
21.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 8 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 22'
      Факундо Родригес получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Г О О О О Л - Ромеро Брайан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Велес Сарсфилд.
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    Лучшие коэффициенты
    Велес Сарсфилд
    Ничья
    Эстудиантес Ла-Плата
    1.91
    Реклама, ligastavok.ru
    6.60
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    4.50
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    Велес Сарсфилд
    Эстудиантес Ла-Плата
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