  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 24. Стадион: .
Эльфсборг
2:2
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
1:0
12' Гол
Байду Майкл
17' Красная карточка
Ибрахим Бухари
49' Желтая карточка
Йегбе Терри
1:1
56' Гол
Бьёрк Карл
59' Желтая карточка
Хульт Никлас
1:2
63' Гол
Моберг-Карлссон Давид
2:2
73' Гол
Оума Тимоти
84' Желтая карточка
Фрик Пер
90' Желтая карточка
Прица Тим
90'+6

Ход матча

12'
Байду Майкл
(Зенели Арбер)
1:0
17'
Ибрахим Бухари
 
21'
Хенрикссон Густав
Зенели Арбер
 
46'
 
Прица Тим
Каллей Яхья
46'
 
Моберг-Карлссон Давид
Ture Sandberg
49'
Йегбе Терри
 
56'
1:1
Бьёрк Карл
(Moutaz Neffati)
59'
Хульт Никлас
 
63'
1:2
Моберг-Карлссон Давид
(Нильссон Давид)
68'
Фрик Пер
Байду Майкл
 
69'
Ларссон Йохан
Йегбе Терри
 
73'
Оума Тимоти
(Хедлунд Симон)
2:2
79'
 
Хазени Кристоффер
Сигюргейрссон Исак
84'
Фрик Пер
 
90'
 
Stephen Bolma
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
90'
 
Amadeus Soegaard
Бьёрк Карл
90'
 
Прица Тим

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 12 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
29
Ибрахим
Бухари
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
9
Зенели
Арбер
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
24
Эрикссон
Антон
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
38
Ture
Sandberg
37
Moutaz
Neffati
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
8
Сигюргейрссон
Исак
15
Бьёрк
Карл
Эльфсборг
3-4-3
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Эльфсборг
ИФК Норрчепинг

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

32 матча

50%
21.9%
28.1%
16 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

А
4:2
А
3:2
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
3:2
А
1:0
ТМК
3:3
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
0:0
ТМК
3:1
А
0:1
А
1:0
А
3:3
А
1:3
А
2:1
А
0:0
А
3:2
А
0:4
А
3:0
А
4:2
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
2:0
А
2:1
А
2:1
ТМС
1:0
А
0:1
А
3:0

Голы

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

2
1.59

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

1.76
0.87

Среднее время на гол

51
103

Всего голов

60
40

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 9 (1) 0.39
Хедлунд Симон 6 0.26
Зенели Арбер 5 0.22
Касем Ахмед 5 (1) 0.22
Абдулаи Джалал 4 0.17
Йегбе Терри 3 0.13
Фрик Пер 2 0.09
Хольмен Себастьян 2 0.09
Оума Тимоти 1 0.04
Зенели Бесфорт 1 0.04
Ларссон Йохан 1 0.04
Кайб Рами 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Хольтен Эмиль 1 0.04
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.04
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 10 0.43
Прица Тим 4 0.17
Траустасон Арнор 4 0.17
Сигюргейрссон Исак 4 0.17
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 0.17
Бьёрк Карл 1 0.04
Kevin Jansson 1 0.04
Ture Sandberg 1 0.04
Моберг-Карлссон Давид 1 0.04
Лушаку Исмет 1 0.04
Ватсон Макс 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Moutaz Neffati 0 0
Нильссон Давид 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Хазени Кристоффер 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 6 0
Абдулаи Джалал 6 0
Касем Ахмед 4 1
Хульт Никлас 4 0
Байду Майкл 2 1
Ибрахим Бухари 2 1
Оума Тимоти 2 1
Йегбе Терри 2 1
Ларссон Йохан 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Фрик Пер 2 0
Кайб Рами 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Ватсон Макс 4 0
Каллей Яхья 4 0
Прица Тим 3 0
Лушаку Исмет 3 0
Kevin Jansson 3 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Салихович Дино 2 0
Сисей Йеспер 2 0
Moutaz Neffati 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
11
Эльфсборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

11
13
Эльфсборг
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
ИФК Норрчепинг
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
17

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

28
14
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
5
18%
0
0%
1-15
3
11%
3
21%
16-30
6
21%
1
7%
31-45
7
25%
7
50%
46-60
3
11%
2
14%
61-75
4
14%
1
7%
76-90

Пропущено

15
26
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
3
20%
5
19%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
3
18%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
10%
4
18%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
4
19%
5
23%
46-60
5
24%
5
23%
61-75
3
14%
2
9%
76-90

Забито

43
31
22 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
7
16%
0
0%
1-15
7
16%
6
19%
16-30
8
19%
2
6%
31-45
8
19%
9
29%
29%
46-60
5
12%
8
26%
61-75
8
19%
6
19%
76-90

Пропущено

36
48
15 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
3
8%
9
19%
1-15
5
14%
7
15%
16-30
7
19%
8
17%
31-45
7
19%
8
17%
46-60
8
22%
9
19%
61-75
6
17%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1
Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3
Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2

Результаты матчей

Эльфсборг
ИФК Норрчепинг

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
6
1 раз 8%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
8 раз 67%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
14 раз 61%
2
5 раз 22%
0
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
4
7
5
7
2.5
2
9
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
3
8
1.5
3
9
2
9
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
21
2
13
10
1.5
7
16
7
16
2.5
2
21
2
21
3.5
1
22
2
21
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 23 15 5 3 53 - 19 50
2.
Юргорден
 22 13 3 6 36 - 24 42
3.
Хаммарбю
 22 12 4 6 38 - 21 40
4.
Мьельбю
 22 11 4 7 35 - 29 37
5.
Эльфсборг
 23 11 4 8 45 - 34 37
6.
ГАИС
 23 11 4 8 28 - 27 37
7.
АИК
 22 11 3 8 34 - 35 36
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 22 9 6 7 46 - 40 33
10.
Броммапойкарна
 22 6 8 8 38 - 44 26
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Гётеборг
 22 5 7 10 24 - 35 22
13.
Хальмстад
 22 7 0 15 23 - 40 21
14.
Кальмар
 22 6 3 13 30 - 46 21
15.
Вернаму
 22 5 5 12 23 - 35 20
16.
Вестерос
 22 5 3 14 20 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 12 8 2 2 30 - 13 26
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 12 7 3 2 17 - 10 24
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
8.
Хеккен
 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Кальмар
 11 3 2 6 17 - 22 11
13.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 11 8 0 3 23 - 13 24
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
6.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
7.
Вернаму
 11 4 3 4 13 - 11 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 11 4 1 6 12 - 16 13
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
ГАИС Ибрагим Харун 7
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Эльфсборг 2:2 ИФК Норрчепинг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный