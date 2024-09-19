Тур: 24. Стадион: Boraas Arena.
2:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолБайду Майкл
17' Красная карточкаИбрахим Бухари
49' Желтая карточкаЙегбе Терри
1:1
56' ГолБьёрк Карл
59' Желтая карточкаХульт Никлас
1:2
63' ГолМоберг-Карлссон Давид
2:2
73' ГолОума Тимоти
84' Желтая карточкаФрик Пер
90' Желтая карточкаПрица Тим
90'+6
Ход матча
12'
1:0
17'
46'
49'
56'
1:1
59'
63'
68'
73'
2:2
84'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
12 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
15
Бьёрк
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байду МайклНападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Эльфсборг
ИФК Норрчепинг
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
32 матча
50%
21.9%
28.1%
16 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
2
1.59
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
1.76
0.87
Среднее время на гол
51
103
Всего голов
60
40
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|9 (1)
|0.39
|Хедлунд Симон
|6
|0.26
|Зенели Арбер
|5
|0.22
|Касем Ахмед
|5 (1)
|0.22
|Абдулаи Джалал
|4
|0.17
|Йегбе Терри
|3
|0.13
|Фрик Пер
|2
|0.09
|Хольмен Себастьян
|2
|0.09
|Оума Тимоти
|1
|0.04
|Зенели Бесфорт
|1
|0.04
|Ларссон Йохан
|1
|0.04
|Кайб Рами
|1
|0.04
|Седерберг Ноа
|1
|0.04
|Хольтен Эмиль
|1
|0.04
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|10
|0.43
|Прица Тим
|4
|0.17
|Траустасон Арнор
|4
|0.17
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.17
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|0.17
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Kevin Jansson
|1
|0.04
|Ture Sandberg
|1
|0.04
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|1
|0.04
|Ватсон Макс
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
|Нильссон Давид
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|6
|0
|Абдулаи Джалал
|6
|0
|Касем Ахмед
|4
|1
|Хульт Никлас
|4
|0
|Байду Майкл
|2
|1
|Ибрахим Бухари
|2
|1
|Оума Тимоти
|2
|1
|Йегбе Терри
|2
|1
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Ватсон Макс
|4
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
6
11
Эльфсборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
11
13
Эльфсборг
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
ИФК Норрчепинг
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
17
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
28
14
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
5
18%
0
0%
1-15
3
11%
3
21%
16-30
6
21%
1
7%
31-45
7
25%
7
50%
46-60
3
11%
2
14%
61-75
4
14%
1
7%
76-90
Пропущено
15
26
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
3
20%
5
19%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
3
18%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
10%
4
18%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
4
19%
5
23%
46-60
5
24%
5
23%
61-75
3
14%
2
9%
76-90
Забито
43
31
22 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
7
16%
0
0%
1-15
7
16%
6
19%
16-30
8
19%
2
6%
31-45
8
19%
9
29%
29%
46-60
5
12%
8
26%
61-75
8
19%
6
19%
76-90
Пропущено
36
48
15 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
3
8%
9
19%
1-15
5
14%
7
15%
16-30
7
19%
8
17%
31-45
7
19%
8
17%
46-60
8
22%
9
19%
61-75
6
17%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1
Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3
Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2
Результаты матчей
Эльфсборг
ИФК Норрчепинг
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
6
1 раз 8%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
8 раз 67%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
14 раз 61%
2
5 раз 22%
0
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
47
57
29
111
110
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
38
39
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
212
1310
716
716
221
221
122
221
122
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5