Тур: 23. Стадион: Boraas Arena.
0'
13' Желтая карточкаЭрикссон Виктор
23' Желтая карточкаБайду Майкл
30' Желтая карточкаХольмен Себастьян
Ход матча
13'
23'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байду МайклНападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Эльфсборг
Хаммарбю
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
26 матчей
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.85
1.23
Среднее время на гол
48
73
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.77
0.77
Среднее время на гол
50
117
Всего голов
47
26
Голов в среднем за матч
1.81
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|9 (1)
|0.38
|Хедлунд Симон
|6
|0.25
|Зенели Арбер
|5
|0.21
|Касем Ахмед
|5 (1)
|0.21
|Абдулаи Джалал
|4
|0.17
|Йегбе Терри
|3
|0.13
|Фрик Пер
|2
|0.08
|Хольмен Себастьян
|2
|0.08
|Оума Тимоти
|1
|0.04
|Зенели Бесфорт
|1
|0.04
|Ларссон Йохан
|1
|0.04
|Кайб Рами
|1
|0.04
|Седерберг Ноа
|1
|0.04
|Хольтен Эмиль
|1
|0.04
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.3
|Jusef Erabi
|7
|0.3
|Bazoumana Toure
|6
|0.26
|Пинас Шакилль
|4
|0.17
|Теки Тесфальдет
|3
|0.13
|Deniz Gul
|3
|0.13
|Йоханссон Оскар
|2 (1)
|0.09
|Джуканович Виктор
|2
|0.09
|Куртулус Эдвин
|1
|0.04
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.04
|Marc Llinares
|1
|0.04
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Маджед Монтадер
|0
|0
|Фофана Ибрахима
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|7
|0
|Абдулаи Джалал
|6
|0
|Касем Ахмед
|4
|1
|Байду Майкл
|3
|1
|Хульт Никлас
|4
|0
|Ибрахим Бухари
|2
|1
|Оума Тимоти
|2
|1
|Йегбе Терри
|2
|1
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|6
|0
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Bazoumana Toure
|3
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Deniz Gul
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Странд Симон
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
2
Эльфсборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Хаммарбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
11
20
Эльфсборг
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Хаммарбю
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
28
17
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
5
18%
2
12%
1-15
3
11%
4
24%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
7
25%
1
6%
46-60
3
11%
6
35%
61-75
4
14%
4
24%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Забито
15
21
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
13%
3
14%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
27%
4
19%
76-90
Пропущено
21
10
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
2
20%
46-60
5
24%
3
30%
61-75
3
14%
2
20%
76-90
Забито
43
38
22 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 15
3 Не забивали 5
7
16%
5
13%
1-15
7
16%
7
18%
16-30
8
19%
2
5%
31-45
8
19%
7
18%
46-60
5
12%
9
24%
61-75
8
19%
8
21%
76-90
Пропущено
36
21
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 13
3
8%
0
0%
1-15
5
14%
5
24%
16-30
7
19%
4
19%
31-45
7
19%
4
19%
46-60
8
22%
4
19%
61-75
6
17%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1
Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0
Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Хаммарбю
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
6
1 раз 8%
3
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 18%
3:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
3
7 раз 32%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
57
56
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
38
56
29
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
175
1310
1210
716
814
221
121
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|53 - 19
|50
|2.
|0:1
|23
|13
|3
|7
|36 - 25
|42
|3.
|0:0
|23
|12
|5
|6
|38 - 21
|41
|4.
|1:0
|24
|12
|4
|8
|29 - 27
|40
|5.
|23
|12
|3
|8
|35 - 35
|39
|6.
|23
|11
|5
|7
|35 - 29
|38
|7.
|0:0
|24
|11
|5
|8
|45 - 34
|38
|8.
|22
|10
|4
|8
|38 - 33
|34
|9.
|22
|9
|6
|7
|46 - 40
|33
|10.
|23
|6
|9
|8
|38 - 44
|27
|11.
|23
|7
|5
|11
|31 - 48
|26
|12.
|2:0
|23
|6
|5
|12
|25 - 35
|23
|13.
|22
|5
|7
|10
|24 - 35
|22
|14.
|22
|7
|0
|15
|23 - 40
|21
|15.
|23
|6
|3
|14
|30 - 47
|21
|16.
|0:2
|23
|5
|3
|15
|20 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|27 - 4
|27
|2.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|18 - 10
|27
|4.
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|5.
|11
|7
|1
|3
|21 - 11
|22
|6.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|7.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|28 - 22
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|10.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|11.
|11
|5
|0
|6
|13 - 11
|15
|12.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|15.
|0:2
|12
|3
|1
|8
|12 - 19
|10
|16.
|2:0
|12
|2
|2
|8
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|8
|0
|4
|23 - 14
|24
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|5.
|12
|5
|2
|5
|14 - 24
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 21
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|18 - 18
|15
|8.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|10.
|1:0
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|12.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|15 - 21
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|14 - 26
|10
|15.
|0:2
|11
|2
|2
|7
|8 - 15
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7