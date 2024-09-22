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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 11017
Эльфсборг
0:0
Конец матча
Хаммарбю
0'
13' Желтая карточка
Эрикссон Виктор
23' Желтая карточка
Байду Майкл
30' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
90' Желтая карточка
Фофана Ибрахима
90' Желтая карточка
Фрик Пер
90'+6

Ход матча

13'
 
Эрикссон Виктор
23'
Байду Майкл
 
30'
Хольмен Себастьян
 
66'
 
Йоханссон Оскар
Бесара Нахир
66'
 
Маркус Карлссон
Маджед Монтадер
67'
Абдулаи Джалал
Касем Ахмед
 
67'
Фрик Пер
Зенели Арбер
 
78'
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Зенели Бесфорт
 
78'
Хольтен Эмиль
Байду Майкл
 
85'
 
Фофана Ибрахима
Bazoumana Toure
85'
 
Sebastian Clemmensen
Теки Тесфальдет
90'
 
Фофана Ибрахима
90'
Фрик Пер
 
90'
 
Странд Симон
Hampus Skoglund

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
9
Зенели
Арбер
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
1
Хан
Уорнер
2
Hampus
Skoglund
6
Вагич
Павле
4
Эрикссон
Виктор
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
5
Теки
Тесфальдет
18
Маджед
Монтадер
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
9
Jusef
Erabi
Эльфсборг
3-4-3
Хаммарбю
4-2-3-1

История личных встреч

Эльфсборг
Хаммарбю

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

А
3:0
А
1:0
А
2:0
А
2:1
А
3:0
А
2:2
А
0:2
А
2:2
А
2:2
А
5:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
К
2:1
А
2:1
А
3:0
А
2:4
А
4:1
А
0:0
А
1:1
К
3:0
ШК
3:1
А
2:3
А
1:1
А
1:0
А
0:0

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.85
1.23

Среднее время на гол

48
73

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.77
0.77

Среднее время на гол

50
117

Всего голов

47
26

Голов в среднем за матч

1.81
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 9 (1) 0.38
Хедлунд Симон 6 0.25
Зенели Арбер 5 0.21
Касем Ахмед 5 (1) 0.21
Абдулаи Джалал 4 0.17
Йегбе Терри 3 0.13
Фрик Пер 2 0.08
Хольмен Себастьян 2 0.08
Оума Тимоти 1 0.04
Зенели Бесфорт 1 0.04
Ларссон Йохан 1 0.04
Кайб Рами 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Хольтен Эмиль 1 0.04
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.04
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 7 (1) 0.3
Jusef Erabi 7 0.3
Bazoumana Toure 6 0.26
Пинас Шакилль 4 0.17
Теки Тесфальдет 3 0.13
Deniz Gul 3 0.13
Йоханссон Оскар 2 (1) 0.09
Джуканович Виктор 2 0.09
Куртулус Эдвин 1 0.04
Саиди Абдельрахман 1 0.04
Marc Llinares 1 0.04
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Маджед Монтадер 0 0
Фофана Ибрахима 0 0
Вагич Павле 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 7 0
Абдулаи Джалал 6 0
Касем Ахмед 4 1
Байду Майкл 3 1
Хульт Никлас 4 0
Ибрахим Бухари 2 1
Оума Тимоти 2 1
Йегбе Терри 2 1
Ларссон Йохан 3 0
Фрик Пер 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Кайб Рами 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 6 0
Хаммар Фредрик 4 0
Теки Тесфальдет 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Bazoumana Toure 3 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Deniz Gul 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Странд Симон 1 0
Фофана Ибрахима 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
2
Эльфсборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Хаммарбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

11
20
Эльфсборг
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (13)
33% (8)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Хаммарбю
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

28
17
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
5
18%
2
12%
1-15
3
11%
4
24%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
7
25%
1
6%
46-60
3
11%
6
35%
61-75
4
14%
4
24%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
13%
3
14%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
27%
4
19%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
2
20%
46-60
5
24%
3
30%
61-75
3
14%
2
20%
76-90

Забито

43
38
22 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
7
16%
5
13%
1-15
7
16%
7
18%
16-30
8
19%
2
5%
31-45
8
19%
7
18%
46-60
5
12%
9
24%
61-75
8
19%
8
21%
76-90

Пропущено

36
21
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 13
3
8%
0
0%
1-15
5
14%
5
24%
16-30
7
19%
4
19%
31-45
7
19%
4
19%
46-60
8
22%
4
19%
61-75
6
17%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1
Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0
Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Хаммарбю

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
3
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
3
7 раз 30%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
2
10
3
1.5
7
4
5
8
2.5
5
6
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
5
7
2
9
2.5
3
9
1
10
3.5
1
11
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
17
6
13
11
1.5
12
11
7
17
2.5
8
15
2
22
3.5
1
22
2
22
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 24 16 5 3 55 - 19 53
2.
Юргорден
 23 13 3 7 36 - 27 42
3.
Хаммарбю
 23 12 5 6 38 - 21 41
4.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
5.
АИК
 23 12 3 8 35 - 35 39
6.
Мьельбю
 23 11 5 7 35 - 29 38
7.
Эльфсборг
 24 11 5 8 45 - 34 38
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 0:2 23 9 6 8 46 - 42 33
10.
Броммапойкарна
 23 6 9 8 38 - 44 27
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Вернаму
 23 6 5 12 25 - 35 23
13.
Гётеборг
 22 5 7 10 24 - 35 22
14.
Хальмстад
 22 7 0 15 23 - 40 21
15.
Кальмар
 23 6 3 14 30 - 47 21
16.
Вестерос
 23 5 3 15 20 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 11 10 0 1 29 - 4 30
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
8.
Хеккен
 0:2 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 12 2 2 8 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 12 8 0 4 23 - 16 24
2.
Мальмё
 2:0 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 12 6 2 4 17 - 11 20
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
АИК
 12 5 2 5 14 - 24 17
6.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
7.
Вернаму
 11 4 3 4 13 - 11 15
8.
Хеккен
 0:2 11 4 3 4 18 - 20 15
9.
Мьельбю
 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Хольмен Себастьян получил желтую карточку от судьи
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