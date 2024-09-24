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Тур: 3. Стадион: .
Манчестер Сити
 
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Уотфорд
Прогнозы 123
Манчестер Сити 97.6% (120)
X 0.8% (1)
Уотфорд 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Уотфорд
1.15
9.40
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9.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Манчестер Сити
Уотфорд

История личных встреч

Манчестер Сити
Уотфорд

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:4
ПЛ
8:0
К
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:6
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
К
4:2
К
3:0

Голы

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

4
3.67

Среднее время на гол

22
24

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

2.6
1.8

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

34
50

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инс Томас 3 1.5
Райович Милета 2 1
Поллок Мэттью 1 0.5
Баа Квадво 1 0.5
Портеус Райан 0 0
Ларуси Яссер 0 0
Эндрюс Райан 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерральта Франсиско 1 0
Моррис Джеймс 1 0
Деле-Баширу Том 1 0
Тиквич Антонио 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уотфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уотфорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3
Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0
Уотфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норвич - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Ковентри 1:1 Шеффилд Юнайтед - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Плимут 2:0
Уотфорд - Дерби 2:1 Уотфорд - Сток Сити 3:0 Уотфорд - Милтон-Кейнс Донс 5:0 Миллуолл - Уотфорд 2:3 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Уиком - Уотфорд 3:2 Хиберниан - Уотфорд 2:3 Джиллингем - Уотфорд 2:0 Стивенэйдж - Уотфорд 2:2 Борэм Вуд - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Рединг 0:2 Мидлсбро - Уотфорд 3:1 Уотфорд - Сандерленд 1:0 Уотфорд - Халл Сити 0:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Ипсвич - Уотфорд 0:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Уотфорд

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Уотфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2024, осталось 19 минут.



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    • Прогнозы 123
    Манчестер Сити 97.6% (120)
    X 0.8% (1)
    Уотфорд 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Уотфорд
    1.15
    9.40
    Реклама, ligastavok.ru
    9.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Уотфорд

    Исход игры
    Манчестер Сити
    97.6% (122)
    Ничья
    0.8% (1)
    Уотфорд
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (88)
    Меньше
    21.43% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    29.46% (33)
    Нет
    70.54% (79)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    39.2% (49)
    2:0 Манчестер Сити
    18.4% (23)
    3:1 Манчестер Сити
    8.8% (11)
    2:1 Манчестер Сити
    8% (10)
    4:1 Манчестер Сити
    4.8% (6)
    4:0 Манчестер Сити
    3.2% (4)
    5:1 Манчестер Сити
    2.4% (3)
    3:2 Манчестер Сити
    1.6% (2)
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    Манчестер Сити
    Уотфорд
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