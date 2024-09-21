Тур: 3. Стадион: Этихад Стэдиум.
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История личных встреч
Манчестер Сити
Уотфорд
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
4
3.67
Среднее время на гол
22
24
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
2.6
1.8
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
34
50
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инс Томас
|3
|1.5
|Райович Милета
|2
|1
|Поллок Мэттью
|1
|0.5
|Баа Квадво
|1
|0.5
|Портеус Райан
|0
|0
|Ларуси Яссер
|0
|0
|Эндрюс Райан
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерральта Франсиско
|1
|0
|Моррис Джеймс
|1
|0
|Деле-Баширу Том
|1
|0
|Тиквич Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уотфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
7
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уотфорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1
Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1
Уотфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норвич - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Ковентри 1:1 Шеффилд Юнайтед - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Плимут 2:0
Уотфорд - Дерби 2:1 Уотфорд - Сток Сити 3:0 Уотфорд - Милтон-Кейнс Донс 5:0 Миллуолл - Уотфорд 2:3 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Уиком - Уотфорд 3:2 Хиберниан - Уотфорд 2:3 Джиллингем - Уотфорд 2:0 Стивенэйдж - Уотфорд 2:2 Борэм Вуд - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Рединг 0:2 Мидлсбро - Уотфорд 3:1 Уотфорд - Сандерленд 1:0 Уотфорд - Халл Сити 0:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Ипсвич - Уотфорд 0:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Уотфорд
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Уотфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|2 (2)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Уотфорд
Исход игры
Манчестер Сити
100% (40)
Ничья
0% (0)
Уотфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
82.05% (32)
Меньше
17.95% (7)
Обе команды забьют
Да
23.08% (9)
Нет
76.92% (30)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
50% (20)
2:0 Манчестер Сити
17.5% (7)
3:1 Манчестер Сити
10% (4)
5:1 Манчестер Сити
5% (2)
4:0 Манчестер Сити
5% (2)
2:1 Манчестер Сити
5% (2)
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