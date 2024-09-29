Тур: 25. Стадион: Гульдфогельн Арена.
0'
1:0
4' ГолИсламович Дино
1:1
8' Гол в свои воротаСаетра Ларс
35' Желтая карточкаVince Osuji
1:2
40' ГолАбдулаи Джалал
Ход матча
4'
1:0
8'
1:1
35'
40'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
39
Саетра
Ларс
25
Янссон
Рони
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
10
Байду
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
-
25 Янссон РониПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байду МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
История личных встреч
Кальмар
Эльфсборг
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 16 побед
41 матч
36.6%
24.4%
39%
15 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.8%
46.3%
26.9%
11 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.3%
31.7%
39%
12 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.37
1.18
Среднее время на гол
65
76
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.45
1.74
Среднее время на гол
61
51
Всего голов
58
59
Голов в среднем за матч
1.41
1.44
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
63
62
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исламович Дино
|9
|0.36
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.24
|Тренсков Якоб
|5
|0.2
|Ринг Джонатан
|4
|0.16
|Хальберг Мелькер
|2
|0.08
|Йенсен Кевин
|2
|0.08
|Саетра Ларс
|2
|0.08
|Магаши Абдуссалам
|1
|0.04
|Гояни Роберт
|1
|0.04
|Vince Osuji
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|9 (1)
|0.36
|Хедлунд Симон
|6
|0.24
|Зенели Арбер
|5
|0.2
|Касем Ахмед
|5 (1)
|0.2
|Абдулаи Джалал
|5
|0.2
|Йегбе Терри
|3
|0.12
|Фрик Пер
|2
|0.08
|Хольмен Себастьян
|2
|0.08
|Зенели Бесфорт
|1
|0.04
|Оума Тимоти
|1
|0.04
|Ларссон Йохан
|1
|0.04
|Кайб Рами
|1
|0.04
|Седерберг Ноа
|1
|0.04
|Хольтен Эмиль
|1
|0.04
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|5
|0
|Саетра Ларс
|4
|0
|Гояни Роберт
|4
|0
|Исламович Дино
|4
|0
|Vince Osuji
|4
|0
|Шёстедт Расмус
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Ринг Джонатан
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|7
|0
|Абдулаи Джалал
|6
|0
|Касем Ахмед
|4
|1
|Байду Майкл
|3
|1
|Хульт Никлас
|4
|0
|Ибрахим Бухари
|2
|1
|Оума Тимоти
|2
|1
|Йегбе Терри
|2
|1
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Фрик Пер
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Эльфсборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
8
Кальмар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
9
26
Кальмар
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Эльфсборг
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
33% (8)
54% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
24
7
Упущенные победы
16
34
Голы по времени матча
Забито
17
15
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
7
41%
2
13%
61-75
4
24%
4
27%
76-90
Пропущено
23
21
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
9%
2
10%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
6
26%
4
19%
46-60
4
17%
5
24%
61-75
6
26%
3
14%
76-90
Забито
16
28
13 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
1
6%
5
18%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
9
56%
6
21%
31-45
1
6%
7
25%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
1
6%
4
14%
76-90
Пропущено
25
15
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
5
20%
1
7%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
4
16%
3
20%
31-45
7
28%
3
20%
46-60
4
16%
3
20%
61-75
3
12%
3
20%
76-90
Забито
33
43
17 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
2
6%
7
16%
1-15
4
12%
7
16%
16-30
11
33%
8
19%
31-45
3
9%
8
19%
46-60
8
24%
5
12%
61-75
5
15%
8
19%
76-90
Пропущено
48
36
18 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 18
7
15%
3
8%
1-15
6
13%
5
14%
16-30
5
10%
7
19%
31-45
13
27%
7
19%
46-60
8
17%
8
22%
61-75
9
19%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хальмстад - Кальмар 2:2 Кальмар - АИК 0:1 Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1
Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0
Результаты матчей
Кальмар
Эльфсборг
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
3:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
121
57
103
210
58
111
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
57
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
204
1014
1311
222
717
123
222
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|17
|5
|3
|59 - 19
|56
|2.
|25
|14
|4
|7
|39 - 29
|46
|3.
|25
|14
|3
|8
|37 - 35
|45
|4.
|25
|13
|5
|7
|40 - 22
|44
|5.
|2:1
|25
|12
|5
|8
|47 - 35
|41
|6.
|24
|12
|4
|8
|31 - 27
|40
|7.
|0:2
|25
|11
|6
|8
|36 - 32
|39
|8.
|0:0
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|9.
|0:0
|25
|9
|7
|9
|46 - 46
|34
|10.
|24
|7
|6
|11
|31 - 48
|27
|11.
|24
|6
|9
|9
|39 - 46
|27
|12.
|25
|6
|7
|12
|27 - 37
|25
|13.
|24
|5
|9
|10
|26 - 37
|24
|14.
|25
|7
|3
|15
|26 - 43
|24
|15.
|1:2
|25
|6
|4
|15
|33 - 51
|22
|16.
|24
|5
|4
|15
|21 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|11
|0
|1
|33 - 4
|33
|2.
|2:1
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|4.
|12
|8
|1
|3
|22 - 11
|25
|5.
|0:2
|12
|7
|4
|1
|24 - 14
|25
|6.
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|12
|6
|3
|3
|15 - 12
|21
|8.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|28 - 22
|19
|9.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|12.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|13.
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|1:2
|13
|3
|2
|8
|18 - 25
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 17
|25
|2.
|2:0
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|4.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|5.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|16 - 17
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|8.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|9.
|2:1
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|10.
|0:2
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|13.
|1:2
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|8 - 15
|8
|16.
|12
|2
|1
|9
|11 - 30
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 6
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4