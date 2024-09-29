  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 25. Стадион: .
Кальмар
1:3
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
4' Гол
Исламович Дино
1:1
8' Гол в свои ворота
Саетра Ларс
35' Желтая карточка
Vince Osuji
1:2
40' Гол
Абдулаи Джалал
1:3
86' Гол
Байду Майкл
90'+6
1
Бролин
Самуэль
5
Хальберг
Мелькер
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
25
Янссон
Рони
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
13
Карлссон
Йохан
11
Ринг
Джонатан
9
Исламович
Дино
10
Скрабб
Симон
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
13
Ларссон
Йохан
27
Зенели
Бесфорт
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
12
Хольтен
Эмиль
10
Байду
Майкл
14
Абдулаи
Джалал
Кальмар
3-4-3
Эльфсборг
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Эльфсборг

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 16 побед

41 матч

36.6%
24.4%
39%
15 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.8%
46.3%
26.9%
11 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.3%
31.7%
39%
12 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

А
1:2
А
0:3
А
0:4
А
0:2
А
1:0
А
0:3
А
2:2
А
3:1
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
2:2
ТМК
2:1
А
1:5
А
1:1
ТМК
3:2
А
3:2
К
0:1
А
0:3
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
1:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
ТМС
2:1
А
0:0
А
2:1
А
4:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
3:1
А
1:1
ТМС
2:0
А
2:1
ШК
2:4
А
1:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.37
1.18

Среднее время на гол

65
76

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.45
1.74

Среднее время на гол

61
51

Всего голов

58
59

Голов в среднем за матч

1.41
1.44

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

63
62

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исламович Дино 9 0.36
Скрабб Симон 6 (1) 0.24
Тренсков Якоб 5 0.2
Ринг Джонатан 4 0.16
Хальберг Мелькер 2 0.08
Йенсен Кевин 2 0.08
Саетра Ларс 2 0.08
Магаши Абдуссалам 1 0.04
Гояни Роберт 1 0.04
Vince Osuji 1 0.04
Карлссон Йохан 0 0
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 10 (1) 0.4
Хедлунд Симон 6 0.24
Зенели Арбер 5 0.2
Касем Ахмед 5 (1) 0.2
Абдулаи Джалал 5 0.2
Йегбе Терри 3 0.12
Фрик Пер 2 0.08
Хольмен Себастьян 2 0.08
Зенели Бесфорт 1 0.04
Оума Тимоти 1 0.04
Ларссон Йохан 1 0.04
Кайб Рами 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Хольтен Эмиль 1 0.04
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.04
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 5 0
Саетра Ларс 4 0
Гояни Роберт 4 0
Исламович Дино 4 0
Vince Osuji 4 0
Шёстедт Расмус 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Ринг Джонатан 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Карлссон Йохан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Юлятупа Саку 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 7 0
Абдулаи Джалал 6 0
Касем Ахмед 4 1
Байду Майкл 3 1
Хульт Никлас 4 0
Ибрахим Бухари 2 1
Оума Тимоти 2 1
Йегбе Терри 2 1
Ларссон Йохан 3 0
Фрик Пер 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Кайб Рами 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0

Результаты матчей

Кальмар
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Эльфсборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

9
8
Кальмар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Эльфсборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

9
26
Кальмар
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Эльфсборг
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

18
34

Голы по времени матча

Забито

19
17
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
16%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
7
37%
2
12%
61-75
4
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

25
23
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
8%
4
17%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
6
24%
4
17%
46-60
4
16%
5
22%
61-75
7
28%
3
13%
76-90

Забито

16
28
13 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
1
6%
5
18%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
9
56%
6
21%
31-45
1
6%
7
25%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
1
6%
4
14%
76-90

Пропущено

25
15
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
5
20%
1
7%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
4
16%
3
20%
31-45
7
28%
3
20%
46-60
4
16%
3
20%
61-75
3
12%
3
20%
76-90

Забито

35
45
19 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
4
11%
7
16%
1-15
4
11%
7
16%
16-30
11
31%
9
20%
31-45
3
9%
8
18%
46-60
8
23%
5
11%
61-75
5
14%
9
20%
76-90

Пропущено

50
38
19 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
7
14%
5
13%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
6
12%
7
18%
31-45
13
26%
7
18%
46-60
8
16%
8
21%
61-75
10
20%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хальмстад - Кальмар 2:2 Кальмар - АИК 0:1 Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1
Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0

Результаты матчей

Кальмар
Эльфсборг

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
6 раз 24%
0
4 раза 16%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
10
3
2
11
2.5
5
8
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
21
4
10
15
1.5
14
11
2
23
2.5
8
17
1
24
3.5
2
23
1
24
4.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 25 17 5 3 59 - 19 56
2.
Юргорден
 25 14 4 7 39 - 29 46
3.
АИК
 25 14 3 8 37 - 35 45
4.
Хаммарбю
 25 13 5 7 40 - 22 44
5.
Эльфсборг
 25 12 5 8 48 - 35 41
6.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
7.
Мьельбю
 25 11 6 8 36 - 32 39
8.
Хеккен
 25 10 6 9 48 - 46 36
9.
Сириус
 24 10 4 10 38 - 36 34
10.
ИФК Норрчепинг
 24 7 6 11 31 - 48 27
11.
Броммапойкарна
 24 6 9 9 39 - 46 27
12.
Вернаму
 25 6 7 12 27 - 37 25
13.
Гётеборг
 24 5 9 10 26 - 37 24
14.
Хальмстад
 25 7 3 15 26 - 43 24
15.
Кальмар
 25 6 4 15 33 - 52 22
16.
Вестерос
 24 5 4 15 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 11 0 1 33 - 4 33
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
АИК
 12 8 1 3 22 - 11 25
5.
Мьельбю
 12 7 4 1 24 - 14 25
6.
Хаммарбю
 12 7 3 2 23 - 10 24
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Гётеборг
 12 2 5 5 10 - 17 11
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 12 5 2 5 16 - 19 17
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Эльфсборг
 12 4 2 6 18 - 22 14
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
12.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
13.
Кальмар
 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 6
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Зенели Бесфорт сделал результативную передачу.
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