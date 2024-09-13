Тур: 1. Стадион: Веритас.
1:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаVaino Vehkonen
44' Желтая карточкаФофана Тиемоко
1:0
55' ГолБотье Жан
68' Желтая карточкаХьертстранд Бенджамин
73' Желтая карточкаБотье Жан
1:1
90' ГолОйала Саломо
90'+4
Ход матча
33'
44'
55'
1:0
73'
90'
1:1
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
11
Ботье
Жан
16
Фрэнк
Овусу
11
Eetu
Puro
30
Emil
Pallas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Оседе ДерикЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фрэнк ОвусуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Emil PallasПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Копонен ЕреВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
18 _Arttu S.
-
-
Главный тренер: Christian Sund
История личных встреч
Интер Турку
ЕИФ Экенас
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
3.33
4.67
Среднее время на гол
27
19
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
2
2.5
Тотал матчей
3.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
36
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|7 (2)
|0.3
|Ботье Жан
|6 (2)
|0.26
|Ставицки Тимо
|5
|0.22
|Djoully Nzoko
|4
|0.17
|Флориан Кребс
|3
|0.13
|Ярвинен Ииро
|3
|0.13
|Luka Kuittinen
|3
|0.13
|Тамминен Матиас
|2
|0.09
|Thomas Lahdensuo
|2
|0.09
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0.09
|Axel Kouame
|1 (1)
|0.04
|Joonas Kekarainen
|1
|0.04
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойала Саломо
|5 (2)
|0.22
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.13
|Фофана Тиемоко
|2
|0.09
|Vaino Vehkonen
|2
|0.09
|Noah Lundstroem
|2
|0.09
|Мохаммед Насиру
|1
|0.04
|Йоэль Лехтонен
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|1
|0.04
|Simon Lindholm
|1
|0.04
|Abdoulaye Kante
|1
|0.04
|Emil Pallas
|1
|0.04
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Катц Калле
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|7
|0
|Ботье Жан
|4
|1
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Thomas Lahdensuo
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Dimitri Legbo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Ville Seppae
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|6
|1
|Abdoulaye Kante
|4
|2
|Катц Калле
|6
|0
|Vaino Vehkonen
|6
|0
|Йоэль Лехтонен
|5
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Ramilson Almeida
|4
|0
|Аду Энох
|3
|0
|Мохаммед Насиру
|3
|0
|Eetu Puro
|3
|0
|Фофана Тиемоко
|3
|0
|Emil Pallas
|3
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|2
|0
|Simon Lindholm
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Roni Pietsalo
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
|Фрэнк Овусу
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
ЕИФ Экенас
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
8
Интер Турку
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
ЕИФ Экенас
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
20
Упущенные победы
11
4
Интер Турку
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
ЕИФ Экенас
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
23
Упущенные победы
18
12
Голы по времени матча
Забито
24
13
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
4
17%
1
8%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
6
25%
3
23%
61-75
6
25%
3
23%
76-90
Пропущено
12
28
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
8%
5
18%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
7
58%
7
25%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
40%
1
13%
76-90
Пропущено
17
23
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
1
6%
7
30%
61-75
4
24%
9
39%
76-90
Забито
39
21
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
7
18%
1
5%
1-15
5
13%
5
24%
16-30
7
18%
6
29%
31-45
2
5%
0
0%
46-60
6
15%
5
24%
61-75
12
31%
4
19%
76-90
Пропущено
29
51
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 34
7 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
4
14%
5
10%
1-15
3
10%
4
8%
16-30
6
21%
8
16%
31-45
3
10%
8
16%
46-60
2
7%
10
20%
61-75
11
38%
16
31%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
КуПС - Интер Турку 1:2 ХИК - Интер Турку 1:0 Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0
Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ЕИФ Экенас - СЯК Сейнайоки 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0
ЕИФ Экенас - Хака 1:2 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2
Результаты матчей
Интер Турку
ЕИФ Экенас
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
8 раз 73%
0
3 раза 27%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:1
5 раз 22%
3:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:2
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
6 раз 26%
2
4 раза 17%
7
1 раз 4%
1
13 раз 57%
0
7 раз 30%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
ЕИФ Экенас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
84
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
38
39
110
111
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
167
1112
320
716
122
122
122
122
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5