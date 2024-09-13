  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
1:1
Конец матча
ЕИФ Экенас
0'
33' Желтая карточка
Vaino Vehkonen
44' Желтая карточка
Фофана Тиемоко
1:0
55' Гол
Ботье Жан
68' Желтая карточка
Хьертстранд Бенджамин
73' Желтая карточка
Ботье Жан
1:1
90' Гол
Ойала Саломо
90'+4
1
Хуухтанен
Ээту
16
Стральман
Барт
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
6
Dimitri
Legbo
21
Тамминен
Матиас
10
Флориан
Кребс
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
11
Ботье
Жан
9
Darren
Smith
III
1
Ramilson
Almeida
3
Vaino
Vehkonen
16
Фрэнк
Овусу
24
Kingsley
Gyamfi
6
Хьертстранд
Бенджамин
22
Мохаммед
Насиру
11
Eetu
Puro
14
Simon
Lindholm
30
Emil
Pallas
19
Elton
Hedstroem
73
Фофана
Тиемоко
Интер Турку
ЕИФ Экенас

История личных встреч

Интер Турку
ЕИФ Экенас

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

В
0:7
В
2:1
ТМК
2:2
К
0:5
К
3:0
К
5:0

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

3.33
4.67

Среднее время на гол

27
19

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

2
2.5

Тотал матчей

3.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
36

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 7 (2) 0.3
Ботье Жан 6 (2) 0.26
Ставицки Тимо 5 0.22
Djoully Nzoko 4 0.17
Флориан Кребс 3 0.13
Ярвинен Ииро 3 0.13
Luka Kuittinen 3 0.13
Тамминен Матиас 2 0.09
Thomas Lahdensuo 2 0.09
Хямяляйнен Юусо 2 0.09
Axel Kouame 1 (1) 0.04
Joonas Kekarainen 1 0.04
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойала Саломо 5 (2) 0.22
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.13
Фофана Тиемоко 2 0.09
Vaino Vehkonen 2 0.09
Noah Lundstroem 2 0.09
Мохаммед Насиру 1 0.04
Йоэль Лехтонен 1 0.04
Кабаши Ариан 1 0.04
Simon Lindholm 1 0.04
Abdoulaye Kante 1 0.04
Emil Pallas 1 0.04
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Катц Калле 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хямяляйнен Юусо 7 0
Ботье Жан 4 1
Ставицки Тимо 5 0
Алмен Микаэль 4 0
Thomas Lahdensuo 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Dimitri Legbo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Darren Smith III 1 0
Ville Seppae 1 0
Флориан Кребс 1 0
Или-Кокко Йоханнес 1 0
Axel Kouame 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 6 1
Abdoulaye Kante 4 2
Катц Калле 6 0
Vaino Vehkonen 6 0
Йоэль Лехтонен 5 0
Кауфманн Лукас 3 1
Ramilson Almeida 4 0
Аду Энох 3 0
Мохаммед Насиру 3 0
Eetu Puro 3 0
Фофана Тиемоко 3 0
Emil Pallas 3 0
Лекселль Александр 2 0
Хьертстранд Бенджамин 2 0
Simon Lindholm 2 0
Ойала Саломо 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Roni Pietsalo 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0
Фрэнк Овусу 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
ЕИФ Экенас
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
8
Интер Турку
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
ЕИФ Экенас
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
20

Упущенные победы

11
4
Интер Турку
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
ЕИФ Экенас
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
23

Упущенные победы

18
12

Голы по времени матча

Забито

24
13
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
4
17%
1
8%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
6
25%
3
23%
61-75
6
25%
3
23%
76-90

Пропущено

12
28
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
8%
5
18%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
7
58%
7
25%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
40%
1
13%
76-90

Пропущено

17
23
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
1
6%
7
30%
61-75
4
24%
9
39%
76-90

Забито

39
21
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
7
18%
1
5%
1-15
5
13%
5
24%
16-30
7
18%
6
29%
31-45
2
5%
0
0%
46-60
6
15%
5
24%
61-75
12
31%
4
19%
76-90

Пропущено

29
51
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 34
7 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
4
14%
5
10%
1-15
3
10%
4
8%
16-30
6
21%
8
16%
31-45
3
10%
8
16%
46-60
2
7%
10
20%
61-75
11
38%
16
31%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
КуПС - Интер Турку 1:2 ХИК - Интер Турку 1:0 Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0
Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ЕИФ Экенас - СЯК Сейнайоки 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0
ЕИФ Экенас - Хака 1:2 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2

Результаты матчей

Интер Турку
ЕИФ Экенас

Точный счет

3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
8 раз 73%
0
3 раза 27%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:1
5 раз 22%
3:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:2
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
6 раз 26%
2
4 раза 17%
7
1 раз 4%
1
13 раз 57%
0
7 раз 30%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
6
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
3
9
1
10
2.5
1
11
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
16
7
11
12
1.5
3
20
7
16
2.5
1
22
1
22
3.5
1
22
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 22 13 5 4 39 - 22 44
2.
ХИК
 22 13 4 5 41 - 21 43
3.
Ильвес
 22 11 6 5 45 - 25 39
4.
СЯК Сейнайоки
 22 10 6 6 40 - 33 36
5.
Хака
 22 10 5 7 35 - 32 35
6.
ВПС
 22 9 5 8 34 - 36 32
7.
Интер Турку
 23 9 5 9 39 - 30 32
8.
Гнистан
 22 8 6 8 32 - 34 30
9.
Оулу
 22 5 6 11 26 - 36 21
10.
Мариехамн
 22 5 5 12 20 - 38 20
11.
Лахти
 22 3 10 9 26 - 38 19
12.
ЕИФ Экенас
 23 3 5 15 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 9 0 2 24 - 9 27
2.
ХИК
 11 8 2 1 22 - 6 26
3.
Ильвес
 11 7 2 2 31 - 14 23
4.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Хака
 11 5 4 2 20 - 15 19
7.
ВПС
 11 5 3 3 21 - 18 18
8.
Гнистан
 11 5 2 4 13 - 14 17
9.
Оулу
 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Лахти
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Хака
 11 5 1 5 15 - 17 16
4.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 3 4 17 - 16 15
6.
ВПС
 11 4 2 5 13 - 18 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
ЕИФ Экенас
 12 2 2 8 12 - 29 8
10.
Мариехамн
 11 2 1 8 8 - 21 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 11 0 6 5 10 - 22 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Хямяляйнен Юусо уходит с поля. Оседе Дерик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Фофана Тиемоко получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Vaino Vehkonen получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Турку 1:1 ЕИФ Экенас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный