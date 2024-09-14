  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
2:2
Конец матча
СЯК Сейнайоки
0'
24' Желтая карточка
Valentin Gasc
0:1
42' Гол
Fallou Ndiaye
1:1
45' Гол
Лингман Лукас
54' Желтая карточка
Фати Бабакар
2:1
68' Гол
Палуметс Кевор
71' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
82' Желтая карточка
Паллас Ноа
2:2
90' Гол
Jaime Moreno II
90'+5
25
Нейхейс
Теймен
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
3
Антцулас
Георгиос
5
О'Шоунесси
Даниэль
30
Паллас
Ноа
80
Палуметс
Кевор
8
Канеллопулос
Гиоргос
10
Лингман
Лукас
9
Планж
Люк
94
Эрвин
Ли
23
Коку
Озан
80
Риихимяки
Хеммо
4
Пирес
Келвин
44
Fallou
Ndiaye
17
Тикканен
Вилле
3
Фати
Бабакар
37
Kasper
Paananen
18
Арсало
Маркус
10
Ханнола
Пюрю
8
Valentin
Gasc
7
Карялайнен
Расмус
9
Jaime
Moreno
II
ХИК
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

ХИК
СЯК Сейнайоки

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25.9%
7.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

125%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

35 матчей

65.7%
17.1%
17.2%
23 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.4%
34.3%
14.3%
18 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

В
4:1
В
3:3
В
2:3
В
1:2
В
0:0
ТМК
2:3
В
2:1
В
1:0
В
0:1
В
2:3
В
0:0
В
0:2
В
1:2
В
2:0
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
4:0
В
0:1
В
0:2
К
0:1
В
0:6
В
6:0
В
0:0
К
1:1
В
2:3
В
2:1
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
1:0
К
0:4

Голы

Всего голов

34
33

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

0.94
0.71

Среднее время на гол

95
127

Всего голов

51
45

Голов в среднем за матч

1.46
1.29

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

61
70

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.3
Кескинен Топи 7 (1) 0.3
Лингман Лукас 4 (2) 0.17
Эрвин Ли 4 (1) 0.17
Банде Хассане 3 0.13
Хостикка Сантери 2 0.09
Олусанья Антони 2 0.09
Меллер Лиэм 2 0.09
Хальме Аапо 2 0.09
Мерилуото Кай 2 0.09
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.04
Паллас Ноа 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.04
Палуметс Кевор 1 0.04
_Ezeh D. 1 0.04
Stanislav Baranov 1 0.04
Коку Озан 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 10 (2) 0.43
Карялайнен Расмус 6 0.26
Kasper Paananen 6 0.26
Ханнола Пюрю 4 0.17
Fallou Ndiaye 4 0.17
Фати Бабакар 3 0.13
Valentin Gasc 2 0.09
Пирес Келвин 1 0.04
Арсало Маркус 1 0.04
Lewis Strapp 1 0.04
Стренг Джеремайя 1 0.04
Otto Kemppainen 1 0.04
Salim Giabo Yussif 1 0.04
Наамо Дарио 0 0
Tuomas Kaukua 0 0
Мёммё Ээту 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 6 0
Хальме Аапо 5 0
Томас Диого 3 1
Лингман Лукас 4 0
Олусанья Антони 3 0
Кескинен Топи 3 0
Паллас Ноа 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Банде Хассане 2 0
Лайонс-Фостер Бруклин 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Планж Люк 1 0
Меллер Лиэм 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 8 0
Фати Бабакар 5 0
Valentin Gasc 5 0
Fallou Ndiaye 5 0
Тикканен Вилле 4 0
Jaime Moreno II 3 0
Ханнола Пюрю 3 0
Арсало Маркус 3 0
Tuomas Kaukua 2 0
Наамо Дарио 2 0
Salim Giabo Yussif 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Паунио Роопе 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Gonzalo Miceli 1 0
Otto Kemppainen 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Kasper Paananen 1 0

Результаты матчей

ХИК
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
8
ХИК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
СЯК Сейнайоки
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

17
22
ХИК
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
СЯК Сейнайоки
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (3)
52% (12)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

21
30

Голы по времени матча

Забито

24
19
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
8%
4
21%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
17%
4
21%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
7
29%
29%
2
11%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90

Пропущено

8
18
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
2
25%
8
44%
76-90

Забито

19
22
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
16%
3
14%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
4
21%
4
18%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

15
18
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
5
33%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
7
39%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
2
11%
76-90

Забито

43
41
15 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
5
12%
7
17%
1-15
3
7%
6
15%
16-30
7
16%
8
20%
31-45
6
14%
6
15%
46-60
10
23%
4
10%
61-75
11
26%
10
24%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

23
36
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 19
6
26%
3
8%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
2
9%
8
22%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
5
22%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2
ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЕИФ Экенас - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0
СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0

Результаты матчей

ХИК
СЯК Сейнайоки

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
3
5 раз 22%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ХИК
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
5
1.5
7
4
4
8
2.5
5
6
2
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
5
7
4
7
2.5
2
10
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
19
4
12
11
1.5
12
11
8
15
2.5
7
16
3
20
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 22 13 5 4 39 - 22 44
2.
ХИК
 23 13 5 5 43 - 23 44
3.
Ильвес
 2:2 23 11 7 5 47 - 27 40
4.
СЯК Сейнайоки
 23 10 7 6 42 - 35 37
5.
Хака
 2:2 23 10 6 7 37 - 34 36
6.
ВПС
 22 9 5 8 34 - 36 32
7.
Интер Турку
 23 9 5 9 39 - 30 32
8.
Гнистан
 22 8 6 8 32 - 34 30
9.
Оулу
 1:0 23 6 6 11 27 - 36 24
10.
Мариехамн
 22 5 5 12 20 - 38 20
11.
Лахти
 0:1 23 3 10 10 26 - 39 19
12.
ЕИФ Экенас
 23 3 5 15 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 9 0 2 24 - 9 27
2.
ХИК
 12 8 3 1 24 - 8 27
3.
Ильвес
 2:2 12 7 3 2 33 - 16 24
4.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Хака
 2:2 11 5 4 2 20 - 15 19
7.
ВПС
 11 5 3 3 21 - 18 18
8.
Оулу
 1:0 12 5 3 4 12 - 10 18
9.
Гнистан
 11 5 2 4 13 - 14 17
10.
Лахти
 0:1 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Хака
 2:2 12 5 2 5 17 - 19 17
4.
Ильвес
 2:2 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 12 4 4 4 19 - 18 16
6.
ВПС
 11 4 2 5 13 - 18 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
ЕИФ Экенас
 12 2 2 8 12 - 29 8
10.
Мариехамн
 11 2 1 8 8 - 21 7
11.
Оулу
 1:0 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 0:1 12 0 6 6 10 - 23 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 10 (2)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Коку Озан сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Лингман Лукас бьет в цель!
    • 42'
      Г О О О О Л - Fallou Ndiaye бьет в цель!
    • 24'
      Valentin Gasc получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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