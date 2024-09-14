Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
2:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаValentin Gasc
0:1
42' ГолFallou Ndiaye
1:1
45' ГолЛингман Лукас
54' Желтая карточкаФати Бабакар
2:1
68' ГолПалуметс Кевор
71' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
82' Желтая карточкаПаллас Ноа
2:2
90' ГолJaime Moreno II
90'+5
Ход матча
24'
42'
0:1
45'
1:1
54'
68'
2:1
82'
90'
2:2
30
Паллас
Ноа
94
Эрвин
Ли
23
Коку
Озан
10
Ханнола
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
-
23 Коку ОзанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
20 Roni Hudd
-
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Lewis StrappЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мёммё ЭэтуПолузащитник
-
14 Лайне ЛауриПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Stevie Grieve
История личных встреч
ХИК
СЯК Сейнайоки
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25.9%
7.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
125%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
35 матчей
65.7%
17.1%
17.2%
23 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
51.4%
34.3%
14.3%
18 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
33
Голов в среднем за матч
2
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
0.94
0.71
Среднее время на гол
95
127
Всего голов
51
45
Голов в среднем за матч
1.46
1.29
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
61
70
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.3
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.3
|Лингман Лукас
|4 (2)
|0.17
|Эрвин Ли
|4 (1)
|0.17
|Банде Хассане
|3
|0.13
|Хостикка Сантери
|2
|0.09
|Олусанья Антони
|2
|0.09
|Меллер Лиэм
|2
|0.09
|Хальме Аапо
|2
|0.09
|Мерилуото Кай
|2
|0.09
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.04
|Паллас Ноа
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.04
|Палуметс Кевор
|1
|0.04
|_Ezeh D.
|1
|0.04
|Stanislav Baranov
|1
|0.04
|Коку Озан
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|10 (2)
|0.43
|Карялайнен Расмус
|6
|0.26
|Kasper Paananen
|6
|0.26
|Ханнола Пюрю
|4
|0.17
|Fallou Ndiaye
|4
|0.17
|Фати Бабакар
|3
|0.13
|Valentin Gasc
|2
|0.09
|Пирес Келвин
|1
|0.04
|Арсало Маркус
|1
|0.04
|Lewis Strapp
|1
|0.04
|Стренг Джеремайя
|1
|0.04
|Otto Kemppainen
|1
|0.04
|Salim Giabo Yussif
|1
|0.04
|Наамо Дарио
|0
|0
|Tuomas Kaukua
|0
|0
|Мёммё Ээту
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|6
|0
|Хальме Аапо
|5
|0
|Томас Диого
|3
|1
|Лингман Лукас
|4
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Паллас Ноа
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Банде Хассане
|2
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Планж Люк
|1
|0
|Меллер Лиэм
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|8
|0
|Фати Бабакар
|5
|0
|Valentin Gasc
|5
|0
|Fallou Ndiaye
|5
|0
|Тикканен Вилле
|4
|0
|Jaime Moreno II
|3
|0
|Ханнола Пюрю
|3
|0
|Арсало Маркус
|3
|0
|Tuomas Kaukua
|2
|0
|Наамо Дарио
|2
|0
|Salim Giabo Yussif
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Паунио Роопе
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Gonzalo Miceli
|1
|0
|Otto Kemppainen
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
|Kasper Paananen
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
8
ХИК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
СЯК Сейнайоки
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
17
22
ХИК
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
СЯК Сейнайоки
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (3)
52% (12)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
21
30
Голы по времени матча
Забито
24
19
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
8%
4
21%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
17%
4
21%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
7
29%
29%
2
11%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90
Пропущено
8
18
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
2
25%
8
44%
76-90
Забито
19
22
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
16%
3
14%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
4
21%
4
18%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
15
18
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
5
33%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
7
39%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
2
11%
76-90
Забито
43
41
15 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
5
12%
7
17%
1-15
3
7%
6
15%
16-30
7
16%
8
20%
31-45
6
14%
6
15%
46-60
10
23%
4
10%
61-75
11
26%
10
24%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
23
36
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 19
6
26%
3
8%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
2
9%
8
22%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
5
22%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2
ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЕИФ Экенас - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0
СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0
Результаты матчей
ХИК
СЯК Сейнайоки
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
3
5 раз 22%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ХИК
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
75
74
48
56
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
56
57
47
210
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
194
1211
1211
815
716
320
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|5
|4
|39 - 22
|44
|2.
|23
|13
|5
|5
|43 - 23
|44
|3.
|2:2
|23
|11
|7
|5
|47 - 27
|40
|4.
|23
|10
|7
|6
|42 - 35
|37
|5.
|2:2
|23
|10
|6
|7
|37 - 34
|36
|6.
|22
|9
|5
|8
|34 - 36
|32
|7.
|23
|9
|5
|9
|39 - 30
|32
|8.
|22
|8
|6
|8
|32 - 34
|30
|9.
|1:0
|23
|6
|6
|11
|27 - 36
|24
|10.
|22
|5
|5
|12
|20 - 38
|20
|11.
|0:1
|23
|3
|10
|10
|26 - 39
|19
|12.
|23
|3
|5
|15
|20 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|0
|2
|24 - 9
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|24 - 8
|27
|3.
|2:2
|12
|7
|3
|2
|33 - 16
|24
|4.
|12
|6
|4
|2
|24 - 13
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|6.
|2:2
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|21 - 18
|18
|8.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|10.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|11.
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|12.
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|2.
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|3.
|2:2
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|4.
|2:2
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|6.
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|7.
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|8.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|9.
|12
|2
|2
|8
|12 - 29
|8
|10.
|11
|2
|1
|8
|8 - 21
|7
|11.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|15 - 26
|6
|12.
|0:1
|12
|0
|6
|6
|10 - 23
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|10 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5