Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
0:1
31' ПенальтиОлусанья Антони
54' Желтая карточкаМагута Райан
0:2
57' ГолПатулидис Эвангелос
1:2
60' ГолАкинйеми Аделеке
73' Желтая карточкаHaymenn Bah-Traore
75' Желтая карточкаЛепола Антон
2:2
77' ГолАкинйеми Аделеке
Ход матча
31'
0:1
54'
57'
60'
1:2
75'
77'
2:2
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ville SeppaeВратарь
-
10 Риски РоопеНападающий
-
20 Атанга ИсаакНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jesse Nikki
-
32 Oliver Heino
-
-
-
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
Ильвес
Хака
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.45
1.09
Среднее время на гол
61
82
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
0.91
Среднее время на гол
58
99
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|10 (3)
|0.43
|Риски Роопе
|8
|0.35
|Oiva Jukkola
|4
|0.17
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|4
|0.17
|Попович Антон
|3
|0.13
|Maksim Stjopin
|3
|0.13
|Ветели Йоона
|2 (1)
|0.09
|Арифи Дони
|2
|0.09
|Миеттунен Тату
|2
|0.09
|Акинйеми Аделеке
|2
|0.09
|Улунду Винсент
|2
|0.09
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.04
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.04
|Мяенпя Аапо
|1
|0.04
|Marius Soederbaeck
|0
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|0
|0
|Matias Kivikko
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|8
|0.35
|Maissa Fall
|6
|0.26
|Imani Lanquedoc
|4
|0.17
|Juho Kilo
|3
|0.13
|Сейдиу Арлинд
|3
|0.13
|Marko Bacanin
|3
|0.13
|Олусанья Антони
|3 (1)
|0.13
|Oliver Whyte
|2
|0.09
|Магута Райан
|1
|0.04
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.04
|Guilherme Morais
|1
|0.04
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|8
|1
|Ветели Йоона
|7
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|7
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Виртанен Отсо
|1
|1
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Abdoulaye Kante
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
|Matias Kivikko
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|8
|0
|Магута Райан
|6
|1
|Maissa Fall
|7
|0
|Nikolas Talo
|5
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|6
|0
|Oliver Whyte
|5
|0
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Патулидис Эвангелос
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Ндам Хассан
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Римст Бенжамин
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Хака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
5
Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Хака
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
11
18
Ильвес
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
18% (4)
32% (7)
Хака
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (10)
9% (2)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
30
14
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
6
20%
2
14%
1-15
3
10%
4
29%
16-30
7
23%
0
0%
31-45
3
10%
4
29%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
7
23%
3
21%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
6
33%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
5
33%
3
17%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
4
29%
5
25%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Забито
44
34
22 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
7
16%
4
12%
1-15
4
9%
6
18%
16-30
11
25%
2
6%
31-45
6
14%
8
24%
46-60
5
11%
6
18%
61-75
11
25%
8
24%
76-90
Пропущено
26
33
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
3
12%
3
9%
1-15
2
8%
4
12%
16-30
5
19%
10
30%
31-45
2
8%
3
9%
46-60
6
23%
6
18%
61-75
8
31%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гнистан - Ильвес 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0 КуПС - Ильвес 1:0 Юргорден - Ильвес 3:1
Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0
Хака
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хака - Лахти 1:1 Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2
Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0
Результаты матчей
Ильвес
Хака
Точный счет
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
0
3 раза 14%
5
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
92
65
74
29
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
47
47
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
193
139
1012
814
418
319
220
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|5
|4
|39 - 22
|44
|2.
|23
|13
|5
|5
|43 - 23
|44
|3.
|2:2
|23
|11
|7
|5
|47 - 27
|40
|4.
|23
|10
|7
|6
|42 - 35
|37
|5.
|2:2
|23
|10
|6
|7
|37 - 34
|36
|6.
|22
|9
|5
|8
|34 - 36
|32
|7.
|23
|9
|5
|9
|39 - 30
|32
|8.
|22
|8
|6
|8
|32 - 34
|30
|9.
|1:0
|23
|6
|6
|11
|27 - 36
|24
|10.
|22
|5
|5
|12
|20 - 38
|20
|11.
|0:1
|23
|3
|10
|10
|26 - 39
|19
|12.
|23
|3
|5
|15
|20 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|0
|2
|24 - 9
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|24 - 8
|27
|3.
|2:2
|12
|7
|3
|2
|33 - 16
|24
|4.
|12
|6
|4
|2
|24 - 13
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|6.
|2:2
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|21 - 18
|18
|8.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|10.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|11.
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|12.
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|2.
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|3.
|2:2
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|4.
|2:2
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|6.
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|7.
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|8.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|9.
|12
|2
|2
|8
|12 - 29
|8
|10.
|11
|2
|1
|8
|8 - 21
|7
|11.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|15 - 26
|6
|12.
|0:1
|12
|0
|6
|6
|10 - 23
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|10 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5