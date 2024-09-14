Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
0:1
31' ПенальтиОлусанья Антони
54' Желтая карточкаМагута Райан
0:2
57' ГолПатулидис Эвангелос
1:2
59' ГолАкинйеми Аделеке
73' Желтая карточкаHaymenn Bah-Traore
74' Желтая карточкаЛепола Антон
2:2
76' ГолАкинйеми Аделеке
80' Желтая карточкаРимст Бенжамин
3:2
87' ГолАтанга Исаак
90' Вторая желтая карточкаHaymenn Bah-Traore
90'+6
Ход матча
31'
0:1
54'
57'
59'
1:2
74'
76'
80'
87'
3:2
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ville SeppaeВратарь
-
10 Риски РоопеНападающий
-
20 Атанга ИсаакНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jesse Nikki
-
32 Oliver Heino
-
-
-
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
Ильвес
Хака
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.45
1.09
Среднее время на гол
61
82
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
0.91
Среднее время на гол
58
99
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|10 (3)
|0.43
|Риски Роопе
|8
|0.35
|Oiva Jukkola
|4
|0.17
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|4
|0.17
|Попович Антон
|3
|0.13
|Акинйеми Аделеке
|3
|0.13
|Maksim Stjopin
|3
|0.13
|Ветели Йоона
|2 (1)
|0.09
|Арифи Дони
|2
|0.09
|Миеттунен Тату
|2
|0.09
|Улунду Винсент
|2
|0.09
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.04
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.04
|Мяенпя Аапо
|1
|0.04
|Атанга Исаак
|1
|0.04
|Marius Soederbaeck
|0
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|0
|0
|Matias Kivikko
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|8
|0.35
|Maissa Fall
|6
|0.26
|Imani Lanquedoc
|4
|0.17
|Juho Kilo
|3
|0.13
|Сейдиу Арлинд
|3
|0.13
|Marko Bacanin
|3
|0.13
|Олусанья Антони
|3 (1)
|0.13
|Oliver Whyte
|2
|0.09
|Магута Райан
|1
|0.04
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.04
|Guilherme Morais
|1
|0.04
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|8
|1
|Ветели Йоона
|7
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|7
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Виртанен Отсо
|1
|1
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Abdoulaye Kante
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
|Matias Kivikko
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|8
|0
|Магута Райан
|6
|1
|Maissa Fall
|7
|0
|Nikolas Talo
|5
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|6
|0
|Haymenn Bah-Traore
|4
|1
|Oliver Whyte
|5
|0
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Патулидис Эвангелос
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Лепола Антон
|2
|0
|Ндам Хассан
|2
|0
|Римст Бенжамин
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Хака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
7
7
Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Хака
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
11
18
Ильвес
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
17% (4)
30% (7)
Хака
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (11)
9% (2)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
33
16
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
6
18%
2
13%
1-15
3
9%
4
25%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
4
12%
5
31%
46-60
4
12%
1
6%
61-75
9
27%
3
19%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
12%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
6
29%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
4
29%
5
25%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Забито
47
36
22 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
7
15%
4
11%
1-15
4
9%
6
17%
16-30
11
23%
3
8%
31-45
7
15%
9
25%
46-60
5
11%
6
17%
61-75
13
28%
8
22%
76-90
Пропущено
28
36
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
3
11%
3
8%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
6
21%
10
28%
31-45
3
11%
4
11%
46-60
6
21%
6
17%
61-75
8
29%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гнистан - Ильвес 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0 КуПС - Ильвес 1:0 Юргорден - Ильвес 3:1
Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0
Хака
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хака - Лахти 1:1 Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2
Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0
Результаты матчей
Ильвес
Хака
Точный счет
3:2
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 26%
3
6 раз 26%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
101
102
65
84
29
39
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
47
57
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
203
149
1112
914
419
320
221
221
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|10 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5