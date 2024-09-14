  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
3:2
Конец матча
Хака
0'
0:1
31' Пенальти
Олусанья Антони
54' Желтая карточка
Магута Райан
0:2
57' Гол
Патулидис Эвангелос
1:2
59' Гол
Акинйеми Аделеке
73' Желтая карточка
Haymenn Bah-Traore
74' Желтая карточка
Лепола Антон
2:2
76' Гол
Акинйеми Аделеке
80' Желтая карточка
Римст Бенжамин
3:2
87' Гол
Атанга Исаак
90' Вторая желтая карточка
Haymenn Bah-Traore
90'+6
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
44
Акпудже
Джошуа
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
21
Sander
Sybrandy
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
17
Marius
Soederbaeck
18
Акинйеми
Аделеке
19
Oiva
Jukkola
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
5
Nicolas
Gianini
Dantas
4
Ндам
Хассан
18
Магута
Райан
17
Сейдиу
Арлинд
6
Guilherme
Morais
19
Римст
Бенжамин
10
Патулидис
Эвангелос
77
Oliver
Whyte
27
Олусанья
Антони
Ильвес
Хака

История личных встреч

Ильвес
Хака

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

В
4:3
В
5:0
В
2:2
В
1:2
В
1:1
В
2:3
В
2:1
В
0:1
В
1:0
В
1:1
В
0:2
К
0:1
К
1:1
К
0:0
К
3:1
ТМС
0:0
И
4:1
И
0:0
И
2:1
И
0:0
И
1:1
И
3:0

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.45
1.09

Среднее время на гол

61
82

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
0.91

Среднее время на гол

58
99

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 10 (3) 0.43
Риски Роопе 8 0.35
Oiva Jukkola 4 0.17
Ала-Мюллюмяки Лаури 4 0.17
Попович Антон 3 0.13
Акинйеми Аделеке 3 0.13
Maksim Stjopin 3 0.13
Ветели Йоона 2 (1) 0.09
Арифи Дони 2 0.09
Миеттунен Тату 2 0.09
Улунду Винсент 2 0.09
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.04
Аспегрен Фелипе 1 0.04
Мяенпя Аапо 1 0.04
Атанга Исаак 1 0.04
Marius Soederbaeck 0 0
Пиккарайнен Юханэ 0 0
Matias Kivikko 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 8 0.35
Maissa Fall 6 0.26
Imani Lanquedoc 4 0.17
Juho Kilo 3 0.13
Сейдиу Арлинд 3 0.13
Marko Bacanin 3 0.13
Олусанья Антони 3 (1) 0.13
Oliver Whyte 2 0.09
Магута Райан 1 0.04
Фриберг Никлас 1 0.04
Nicolas Gianini Dantas 1 0.04
Guilherme Morais 1 0.04
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 8 1
Ветели Йоона 7 0
Пиккарайнен Юханэ 7 0
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0
Oiva Jukkola 3 0
Виртанен Отсо 1 1
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Риски Роопе 2 0
Abdoulaye Kante 2 0
Атанга Исаак 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0
Matias Kivikko 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 8 0
Магута Райан 6 1
Maissa Fall 7 0
Nikolas Talo 5 1
Nicolas Gianini Dantas 6 0
Haymenn Bah-Traore 4 1
Oliver Whyte 5 0
Мастокангас Элиас 4 0
Патулидис Эвангелос 3 0
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Лепола Антон 2 0
Ндам Хассан 2 0
Римст Бенжамин 2 0
Juho Kilo 2 0
Саллинен Оскари 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
Imani Lanquedoc 1 0

Результаты матчей

Ильвес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Хака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
7
Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Хака
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

11
18
Ильвес
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
17% (4)
30% (7)
Хака
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (11)
9% (2)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

33
16
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
6
18%
2
13%
1-15
3
9%
4
25%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
4
12%
5
31%
46-60
4
12%
1
6%
61-75
9
27%
3
19%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
12%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
6
29%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
4
29%
5
25%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Забито

47
36
22 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
7
15%
4
11%
1-15
4
9%
6
17%
16-30
11
23%
3
8%
31-45
7
15%
9
25%
46-60
5
11%
6
17%
61-75
13
28%
8
22%
76-90

Пропущено

28
36
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
3
11%
3
8%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
6
21%
10
28%
31-45
3
11%
4
11%
46-60
6
21%
6
17%
61-75
8
29%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гнистан - Ильвес 1:1 Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0 КуПС - Ильвес 1:0 Юргорден - Ильвес 3:1
Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0
Хака
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хака - Лахти 1:1 Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2
Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0

Результаты матчей

Ильвес
Хака

Точный счет

3:2
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 26%
3
6 раз 26%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
1
10
2
1.5
6
5
8
4
2.5
2
9
3
9
3.5
2
9
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
5
7
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
20
3
14
9
1.5
11
12
9
14
2.5
4
19
3
20
3.5
2
21
2
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 23 14 5 4 42 - 23 47
2.
ХИК
 23 13 5 5 43 - 23 44
3.
Ильвес
 23 12 6 5 48 - 27 42
4.
СЯК Сейнайоки
 23 10 7 6 42 - 35 37
5.
Хака
 23 10 5 8 37 - 35 35
6.
Интер Турку
 23 9 5 9 39 - 30 32
7.
ВПС
 23 9 5 9 35 - 39 32
8.
Гнистан
 22 8 6 8 32 - 34 30
9.
Оулу
 23 6 6 11 29 - 36 24
10.
Мариехамн
 22 5 5 12 20 - 38 20
11.
Лахти
 23 3 10 10 26 - 41 19
12.
ЕИФ Экенас
 23 3 5 15 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 10 0 2 27 - 10 30
2.
ХИК
 12 8 3 1 24 - 8 27
3.
Ильвес
 12 8 2 2 34 - 16 26
4.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Хака
 11 5 4 2 20 - 15 19
7.
ВПС
 11 5 3 3 21 - 18 18
8.
Оулу
 12 5 3 4 14 - 10 18
9.
Гнистан
 11 5 2 4 13 - 14 17
10.
Лахти
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
4.
Хака
 12 5 1 6 17 - 20 16
5.
СЯК Сейнайоки
 12 4 4 4 19 - 18 16
6.
ВПС
 12 4 2 6 14 - 21 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
ЕИФ Экенас
 12 2 2 8 12 - 29 8
10.
Мариехамн
 11 2 1 8 8 - 21 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 12 0 6 6 10 - 25 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 10 (2)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
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Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Г О О О О Л - Олусанья Антони из команды Хака забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ильвес 3:2 Хака онлайн

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