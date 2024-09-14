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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Самсунспор
0:1
Конец матча
Коньяспор
0'
0:1
30' Гол
Педринью Роша
86' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
90' Желтая карточка
Юлгюн Огулджан
90'+8

Ход матча

30'
0:1
Педринью Роша
(Демирбаг Адиль)
62'
Муандилмаджи Мариус
Димата Ландри
 
62'
Лора Гаэтан
Кылынч Эмре
 
62'
Шиндлер Кингсли
Муйя Арбнор
 
72'
 
Кейта Амиду
Алексич Даниел
72'
 
Крамер Блаж
Найир Умут
75'
Айдогду Сонер
Хольсе Карло
 
78'
 
Юлгюн Огулджан
Педринью Роша
86'
Тэт Флавьен
Нтчам Оливье
 
86'
 
Боранияшевич Никола
87'
 
Язгылы Угурджан
Евтович Марко
87'
 
Filip Damjanovic
Ндао Алассан
90'
 
Юлгюн Огулджан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
6
Аит
Бенассер
Юссеф
7
Муйя
Арбнор
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
14
Димата
Ландри
27
Словик
Якуб
24
Боранияшевич
Никола
4
Демирбаг
Адиль
20
Базур
Рихедли
12
Хауберт
Гильерме
16
Евтович
Марко
19
Акьоль
Уфук
18
Ндао
Алассан
8
Педринью
Роша
9
Алексич
Даниел
22
Найир
Умут
Самсунспор
4-1-4-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Самсунспор
Коньяспор

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:0
С
1:1
ТМК
3:2
ТПЛ
1:1
ТПЛ
2:2
АЛ
0:0
АЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нтчам Оливье 1 0.25
Хольсе Карло 1 0.25
Муйя Арбнор 1 0.25
Муандилмаджи Мариус 1 0.25
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педринью Роша 3 0.6
Алексич Даниел 1 0.2
Найир Умут 1 0.2
Юлгюн Огулджан 1 0.2
Демирбаг Адиль 0 0
Эрдоган Юсуф 0 0
Хауберт Гильерме 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Юксел Джелил 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Димата Ландри 1 0
Бола Марк 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алексич Даниел 1 0
Евтович Марко 1 0
Словик Якуб 1 0
Найир Умут 1 0
Педринью Роша 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Юлгюн Огулджан 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Filip Damjanovic 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Коньяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
2
Самсунспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Самсунспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1
Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2
Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2

Результаты матчей

Самсунспор
Коньяспор

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Эюпспор
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
15.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
18.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Коньяспор Педринью Роша 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 3
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 57'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 30'
      Демирбаг Адиль сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Pedrinho бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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