Тур: 5. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
0'
4' Желтая карточкаНиколич Джордже
0:1
6' ПенальтиМаксим Александру
10' Желтая карточкаМаксим Александру
16' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
1:1
37' ГолМанай Рей
50' Желтая карточкаТургунбаев Азизбек
53' Желтая карточкаБальде Диао Кейта
68' Желтая карточкаМандуки Сириль
2:1
69' ГолБальде Диао Кейта
70' Вторая желтая карточкаБальде Диао Кейта
79' Желтая карточкаКодро Кенан
79' Желтая карточкаКозловски Кацпер
Ход матча
6'
16'
37'
1:1
42'
68'
69'
79'
79'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
36
Виана
Бруно
25
Озчичек
Огюн
19
Кодро
Кенан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
46 Bekir Boke
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
17 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
История личных встреч
Сивасспор
Газиантеп
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2.4
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радакович Урош
|2
|0.4
|Бальде Диао Кейта
|1
|0.2
|Манай Рей
|1
|0.2
|Притчард Алекс
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саборит Энрик
|1
|0.33
|Максим Александру
|1 (1)
|0.33
|Соялп Фуркан
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальде Диао Кейта
|2
|1
|Чифтчи Угюр
|2
|1
|Тургунбаев Азизбек
|2
|0
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Манай Рей
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
|Николич Джордже
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Jan Bieganski
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Добен Квентин
|1
|1
|Максим Александру
|1
|0
|Саборит Энрик
|1
|0
|Эрсой Эртугрул
|1
|0
|Мандуки Сириль
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
0
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Газиантеп
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
50%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0
Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2
Газиантеп
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1
Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1
Результаты матчей
Сивасспор
Газиантеп
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
11
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|6.
|2:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Коньяспор
|Педринью Роша
|3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 2
|Эюпспор
|Melih Kabasakal
|3
|Гёзтепе
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1