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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Сивасспор
3:2
Конец матча
Газиантеп
0'
6' Желтая карточка
Николич Джордже
0:1
7' Пенальти
Максим Александру
10' Желтая карточка
Максим Александру
16' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
1:1
37' Гол
Манай Рей
50' Желтая карточка
Тургунбаев Азизбек
52' Желтая карточка
Бальде Диао Кейта
68' Желтая карточка
Мандуки Сириль
2:1
69' Гол
Бальде Диао Кейта
70' Вторая желтая карточка
Бальде Диао Кейта
79' Желтая карточка
Кодро Кенан
79' Желтая карточка
Козловски Кацпер
3:1
83' Гол
Палули Мурат
3:2
88' Гол
Кодро Кенан
90' Желтая карточка
Сореску Деян
90' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
90'+6
13
Николич
Джордже
7
Палули
Мурат
26
Радакович
Урош
27
Сонко-Сундберг
Ноа
3
Чифтчи
Угюр
90
Тургунбаев
Азизбек
12
Мутуссами
Самуэль
10
Притчард
Алекс
8
Харисис
Харилаос
77
Бальде
Диао
Кейта
9
Манай
Рей
1
Диудис
Сократис
5
Эрсой
Эртугрул
36
Виана
Бруно
13
Саборит
Энрик
3
Ташдемир
Эмре
14
Мандуки
Сириль
11
Лунгой
Кристофер
25
Озчичек
Огюн
44
Максим
Александру
77
Окереке
Давид
19
Кодро
Кенан
Сивасспор
4-5-1
Газиантеп
4-1-4-1

История личных встреч

Сивасспор
Газиантеп

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:2
С
1:3
К
3:0
С
1:2
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
5:1
С
1:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радакович Урош 2 0.4
Бальде Диао Кейта 1 0.2
Манай Рей 1 0.2
Палули Мурат 1 0.2
Притчард Алекс 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саборит Энрик 1 0.33
Кодро Кенан 1 0.33
Максим Александру 1 (1) 0.33
Соялп Фуркан 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 3 1
Бальде Диао Кейта 2 1
Тургунбаев Азизбек 2 0
Сонко-Сундберг Ноа 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Манай Рей 1 0
Камара Самба 1 0
Николич Джордже 1 0
Палули Мурат 1 0
Jan Bieganski 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Добен Квентин 1 1
Козловски Кацпер 2 0
Максим Александру 1 0
Саборит Энрик 1 0
Эрсой Эртугрул 1 0
Кодро Кенан 1 0
Мандуки Сириль 1 0
Сореску Деян 1 0
Лунгой Кристофер 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Газиантеп
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
0
Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
50%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0
Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2
Газиантеп
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1
Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1

Результаты матчей

Сивасспор
Газиантеп

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
1
2
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Эюпспор
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
15.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
18.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Коньяспор Педринью Роша 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 3
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Манай Рей уходит с поля. Bekir Boke выходит вместо него
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