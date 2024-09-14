  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
3:1
Конец матча
ВПС
0'
1:0
4' Гол
Саволайнен Саку
23' Желтая карточка
Оксанен Яакко
2:0
55' Гол
Ousmane Diawara
2:1
58' Гол
Аланко Саму
3:1
80' Гол
Рангел
90'+4
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
6
Саволайнен
Саку
13
Оксанен
Яакко
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
26
Видьеског
Аксель
11
Ousmane
Diawara
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
19
Хаукиоя
Мартти
25
Samuel
Lindeman
20
Хювяринен
Юхо
21
Prosper
Ahiabu
7
Alfie
Cicale
34
Antti-Ville
Raeisaenen
77
Аланко
Саму
16
Teemu
Hytoenen
41
Ogude
Emmanuel
Ifeanyi
КуПС
ВПС

История личных встреч

КуПС
ВПС

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.6%
37.9%
3.5%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.5%
31%
3.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

48 матчей

50%
20.8%
29.2%
24 победы 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.4%
41.7%
22.9%
17 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.6%
31.3%
29.1%
19 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

В
1:3
В
2:1
В
0:2
В
0:1
В
0:2
В
0:1
В
3:1
В
5:0
В
1:2
К
1:0
В
0:3
В
1:2
В
0:2
В
1:3
В
2:2
В
2:2
В
1:1
В
3:0
В
1:0
КЛ
0:2
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
0:1
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
КФЛ(3
1:4
КФЛ(3
4:1
В
2:1
В
0:1
В
0:3
КЛ
1:1
КЛ
0:1
В
4:2
В
1:1
В
2:1
КЛ
3:0
В
1:2
В
2:0
КЛ
3:0
В
3:3
В
1:0
КЛ
0:3
В
0:0
В
2:0

Голы

Всего голов

36
37

Голов в среднем за матч

1.57
1.48

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.04
1.17

Среднее время на гол

86
76

Всего голов

62
64

Голов в среднем за матч

1.29
1.33

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 75%
Меньше 25%
12
26
Больше 54%
Меньше 46%
22
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

69
67

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 6 0.26
Пеннанен Петтери 5 (1) 0.22
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.17
Ousmane Diawara 4 0.17
Видьеског Аксель 3 (2) 0.13
Музинга Джонатан 3 0.13
Оксанен Яакко 3 0.13
Otto Ruoppi 3 0.13
Хейнонен Артту 3 (2) 0.13
Хямяляйнен Танели 2 0.09
Антви Клинтон 1 0.04
Matias Siltanen 1 0.04
Сааринен Сет 1 0.04
Рангел 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Paul Ogunkoya 1 0.04
Крайдль Йоханнес 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 10 (5) 0.43
Teemu Hytoenen 6 0.26
Хаукиоя Мартти 4 (2) 0.17
Хасселбайнк Глеофило 3 0.13
Башкиров Евгений 2 0.09
Аланко Саму 2 0.09
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.04
Alfie Cicale 1 0.04
Вахтера Йонас 1 0.04
Ниеми Мийка 1 0.04
Энгстрем Йеспер 1 0.04
Mikko Pitkaenen 1 0.04
Antonio Almen 1 0.04
Prosper Ahiabu 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оксанен Яакко 6 0
Сиссе Ибраим 4 1
Видьеског Аксель 4 0
Миеттинен Самули 3 0
Matias Siltanen 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Крайдль Йоханнес 2 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Сааринен Сет 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Музинга Джонатан 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 3 1
Prosper Ahiabu 3 1
Башкиров Евгений 4 0
Antti-Ville Raeisaenen 4 0
Аланко Саму 3 0
Pedro Justiniano 3 0
Ogude Emmanuel Ifeanyi 1 1
Ниеми Мийка 2 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Хаукиоя Мартти 2 0
Вахтера Йонас 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Lauri-Eemil Vetri 1 0
Юсси Нуорела 1 0
Alfie Cicale 1 0

Результаты матчей

КуПС
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
ВПС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
6
КуПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
ВПС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

15
16
КуПС
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
ВПС
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

27
14
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
7%
1
7%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
7
26%
2
14%
46-60
4
15%
5
36%
61-75
5
19%
2
14%
76-90

Пропущено

10
21
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
3
30%
4
19%
46-60
1
10%
4
19%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
1
0%
0%

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
6%
2
10%
1-15
4
25%
4
20%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
5
31%
5
25%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
1
8%
7
37%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
5
42%
4
21%
76-90

Забито

43
34
19 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
3
7%
3
9%
1-15
9
21%
6
18%
16-30
7
16%
5
15%
31-45
9
21%
5
15%
46-60
5
12%
8
24%
61-75
10
23%
7
21%
76-90

Пропущено

22
40
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 27
6 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 20
2
9%
4
10%
1-15
3
14%
7
18%
16-30
4
18%
2
5%
31-45
4
18%
11
28%
46-60
3
14%
7
18%
61-75
5
23%
9
23%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
КуПС - Интер Турку 1:2 КуПС - Мариехамн 3:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0
Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1
ВПС
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ВПС - ХИК 1:3 Лахти - ВПС 0:0 ВПС - Хака 3:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1
Гнистан - ВПС 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2

Результаты матчей

КуПС
ВПС

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 45%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

3:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

КуПС
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
6
5
6
6
2.5
4
7
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
5
7
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
20
3
13
10
1.5
11
12
7
16
2.5
4
19
2
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 23 14 5 4 42 - 23 47
2.
ХИК
 23 13 5 5 43 - 23 44
3.
Ильвес
 23 12 6 5 48 - 27 42
4.
СЯК Сейнайоки
 23 10 7 6 42 - 35 37
5.
Хака
 23 10 5 8 37 - 35 35
6.
Интер Турку
 23 9 5 9 39 - 30 32
7.
ВПС
 23 9 5 9 35 - 39 32
8.
Гнистан
 22 8 6 8 32 - 34 30
9.
Оулу
 23 6 6 11 29 - 36 24
10.
Мариехамн
 22 5 5 12 20 - 38 20
11.
Лахти
 23 3 10 10 26 - 41 19
12.
ЕИФ Экенас
 23 3 5 15 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 10 0 2 27 - 10 30
2.
ХИК
 12 8 3 1 24 - 8 27
3.
Ильвес
 12 8 2 2 34 - 16 26
4.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Хака
 11 5 4 2 20 - 15 19
7.
ВПС
 11 5 3 3 21 - 18 18
8.
Оулу
 12 5 3 4 14 - 10 18
9.
Гнистан
 11 5 2 4 13 - 14 17
10.
Лахти
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
4.
Хака
 12 5 1 6 17 - 20 16
5.
СЯК Сейнайоки
 12 4 4 4 19 - 18 16
6.
ВПС
 12 4 2 6 14 - 21 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
ЕИФ Экенас
 12 2 2 8 12 - 29 8
10.
Мариехамн
 11 2 1 8 8 - 21 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 12 0 6 6 10 - 25 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 10 (2)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
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Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
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    • 55'
      Г О О О О Л - Усман Диавара бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Оксанен Яакко получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Matias Siltanen сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Саволайнен Саку бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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