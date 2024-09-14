Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
1:0
4' ГолСаволайнен Саку
23' Желтая карточкаОксанен Яакко
2:0
55' ГолOusmane Diawara
2:1
58' ГолАланко Саму
3:1
80' ГолРангел
90'+4
Ход матча
4'
23'
55'
58'
2:1
80'
3:1
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 РангелНападающий
- Нападающий
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Akon Kuek
-
-
15 Luka Smyth
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
КуПС
ВПС
29 матчей
82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.6%
37.9%
3.5%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.5%
31%
3.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
48 матчей
50%
20.8%
29.2%
24 победы 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.4%
41.7%
22.9%
17 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.6%
31.3%
29.1%
19 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
37
Голов в среднем за матч
1.57
1.48
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.04
1.17
Среднее время на гол
86
76
Всего голов
62
64
Голов в среднем за матч
1.29
1.33
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 75%
Меньше 25%
12
26
Больше 54%
Меньше 46%
22
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
69
67
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саволайнен Саку
|6
|0.26
|Пеннанен Петтери
|5 (1)
|0.22
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|4
|0.17
|Ousmane Diawara
|4
|0.17
|Видьеског Аксель
|3 (2)
|0.13
|Музинга Джонатан
|3
|0.13
|Оксанен Яакко
|3
|0.13
|Otto Ruoppi
|3
|0.13
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.13
|Хямяляйнен Танели
|2
|0.09
|Антви Клинтон
|1
|0.04
|Matias Siltanen
|1
|0.04
|Сааринен Сет
|1
|0.04
|Рангел
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Paul Ogunkoya
|1
|0.04
|Крайдль Йоханнес
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|10 (5)
|0.43
|Teemu Hytoenen
|6
|0.26
|Хаукиоя Мартти
|4 (2)
|0.17
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.13
|Башкиров Евгений
|2
|0.09
|Аланко Саму
|2
|0.09
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.04
|Alfie Cicale
|1
|0.04
|Вахтера Йонас
|1
|0.04
|Ниеми Мийка
|1
|0.04
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.04
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.04
|Antonio Almen
|1
|0.04
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оксанен Яакко
|6
|0
|Сиссе Ибраим
|4
|1
|Видьеског Аксель
|4
|0
|Миеттинен Самули
|3
|0
|Matias Siltanen
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|2
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Сааринен Сет
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Музинга Джонатан
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|3
|1
|Prosper Ahiabu
|3
|1
|Башкиров Евгений
|4
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|4
|0
|Аланко Саму
|3
|0
|Pedro Justiniano
|3
|0
|Ogude Emmanuel Ifeanyi
|1
|1
|Ниеми Мийка
|2
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Lauri-Eemil Vetri
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
ВПС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
6
КуПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
ВПС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
15
16
КуПС
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
ВПС
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
27
14
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
7%
1
7%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
7
26%
2
14%
46-60
4
15%
5
36%
61-75
5
19%
2
14%
76-90
Пропущено
10
21
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
3
30%
4
19%
46-60
1
10%
4
19%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
1
0%
0%
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
6%
2
10%
1-15
4
25%
4
20%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
5
31%
5
25%
76-90
Пропущено
12
19
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
1
8%
7
37%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
5
42%
4
21%
76-90
Забито
43
34
19 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
3
7%
3
9%
1-15
9
21%
6
18%
16-30
7
16%
5
15%
31-45
9
21%
5
15%
46-60
5
12%
8
24%
61-75
10
23%
7
21%
76-90
Пропущено
22
40
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 27
6 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 20
2
9%
4
10%
1-15
3
14%
7
18%
16-30
4
18%
2
5%
31-45
4
18%
11
28%
46-60
3
14%
7
18%
61-75
5
23%
9
23%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
КуПС - Интер Турку 1:2 КуПС - Мариехамн 3:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0
Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1
ВПС
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ВПС - ХИК 1:3 Лахти - ВПС 0:0 ВПС - Хака 3:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1
Гнистан - ВПС 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2
Результаты матчей
КуПС
ВПС
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 45%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
3:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
КуПС
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
65
66
47
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
56
57
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
203
1310
1112
716
419
221
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|10 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5