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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Бодрумспор
0:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
59' Красная карточка
Фреди Гомеш
75' Красная карточка
Пелкас Димитрис
0:1
90' Гол
Дуарте Леонардо
90'+9

Ход матча

42'
Сефери Тулан
Бильсель Эге
 
59'
Фреди Гомеш
 
64'
Ahmet Aslan
Пушкаш Георге
 
66'
 
Пелкас Димитрис
Фигейредо Жоау
75'
 
Пелкас Димитрис
76'
 
Креспо Мигель
Озджан Беркай
76'
 
Давидсон
Гюрлер Сердар
85'
Haqi Osman
Димитров Здравко
 
86'
 
Дуарте Леонардо
Кеман Оливье
90'
0:1
Дуарте Леонардо
(Оздемир Берат)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 23 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 1
  • 39 Владение мячом, % 61
1
Соуза
Диогу
23
Uzeyir
Ergun
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
26
Musah
Mohammed
41
Байракдар
Гокдениз
16
Фреди
Гомеш
70
Бильсель
Эге
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
16
Шенгезер
Мухаммед
8
Кеман
Оливье
15
Гюрелер
Хамза
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
2
Оздемир
Берат
23
Тюрюдж
Дениз
25
Фигейредо
Жоау
10
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
9
Пёнтек
Кшиштоф
Бодрумспор
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Бодрумспор
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 1 0.2
Димитров Здравко 1 0.2
Озер Кенан 1 (1) 0.2
Uzeyir Ergun 0 0
Musah Mohammed 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 4 1
Фигейредо Жоау 3 0.75
Тюрюдж Дениз 2 0.5
Гюрлер Сердар 1 0.25
Дуарте Леонардо 1 0.25
Пелкас Димитрис 0 0
Опоку Джером 0 0
Кеман Оливье 0 0
Лима Лукас 0 0
Оздемир Берат 0 0
Кени Филипп 0 0

Карточки

Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Musah Mohammed 2 0
Фреди Гомеш 0 1
Озер Кенан 1 0
Samet Yalcin 1 0
Celal Dumanli 1 0
Шен Дженк 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Кеман Оливье 1 0
Давидсон 1 0
Эргюн Онур 1 0

Результаты матчей

Бодрумспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Бодрумспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
9
Бодрумспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
3
60%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бодрумспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1
Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Йени Корумспор - Бодрумспор 2:1 Бодрумспор - Алтай 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2
Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1

Результаты матчей

Бодрумспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бодрумспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Эюпспор
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
15.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
18.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Коньяспор Педринью Роша 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 3
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Весь список
  • 75'
    УДАЛЕНИЕ! - Пелкас Димитрис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 66'
    Фигейредо Жоау уходит с поля. Пелкас Димитрис выходит вместо него
  • 64'
    Пушкаш Георге уходит с поля. Ahmet Aslan выходит вместо него
  • 59'
    УДАЛЕНИЕ! - Фреди Гомеш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Бильсель Эге уходит с поля. Сефери Тулан выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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