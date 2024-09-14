Тур: 5. Стадион: Bodrum Ilce Stadyumu.
0:1
Конец матча
0'
59' Красная карточкаФреди Гомеш
75' Красная карточкаПелкас Димитрис
0:1
90' ГолДуарте Леонардо
90'+9
Ход матча
59'
75'
90'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
23 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 1
-
39 Владение мячом, % 61
23
Uzeyir
Ergun
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
16
Фреди
Гомеш
70
Бильсель
Эге
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Uzeyir ErgunЗащитник
-
15 Айети АрлиндЗащитник
-
34 Ali AytemurЗащитник
-
77 Шен ДженкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
70 Бильсель ЭгеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
53 Аккан ГёкханВратарь
-
10 Озер КенанЗащитник
-
99 Сефери ТуланПолузащитник
-
20 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Enes Ogruce
-
-
19 Haqi Osman
-
21 Ahmet Aslan
-
-
Главный тренер: Исмет Ташдемир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
-
17 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Джало МатшуПолузащитник
-
91 ДавидсонНападающий
-
11 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
История личных встреч
Бодрумспор
Истанбул Башакшехир
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Бодрумспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пушкаш Георге
|1
|0.2
|Димитров Здравко
|1
|0.2
|Озер Кенан
|1 (1)
|0.2
|Uzeyir Ergun
|0
|0
|Musah Mohammed
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|1
|Фигейредо Жоау
|3
|0.75
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.5
|Гюрлер Сердар
|1
|0.25
|Дуарте Леонардо
|1
|0.25
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
|Оздемир Берат
|0
|0
|Кени Филипп
|0
|0
Карточки
Бодрумспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Musah Mohammed
|2
|0
|Фреди Гомеш
|0
|1
|Озер Кенан
|1
|0
|Samet Yalcin
|1
|0
|Celal Dumanli
|1
|0
|Шен Дженк
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|0
|1
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Эргюн Онур
|1
|0
Результаты матчей
Бодрумспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Бодрумспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
9
Бодрумспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
10
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
3
60%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бодрумспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1
Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Йени Корумспор - Бодрумспор 2:1 Бодрумспор - Алтай 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2
Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1
Результаты матчей
Бодрумспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бодрумспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
22
14
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Коньяспор
|Педринью Роша
|3
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Эюпспор
|Melih Kabasakal
|3
|Гёзтепе
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1