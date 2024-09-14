Тур: 5. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
5:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолСанчес Давинсон
2:0
25' ГолБардакджи Абдулкерим
3:0
49' ГолГабриэл Барбоза
4:0
61' ГолМертенс Дрис
5:0
80' ГолЙылмаз Барыш
90'+5
Ход матча
3'
25'
49'
3:0
59'
61'
4:0
80'
5:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
23
Айхан
Кан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
44 Бачуайи МишиПолузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
-
30 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
История личных встреч
Галатасарай
Ризеспор
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
23 матча
52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
2.27
2.17
Среднее время на гол
39
41
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.42
1.18
Среднее время на гол
63
76
Всего голов
42
39
Голов в среднем за матч
1.83
1.7
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
49
53
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йылмаз Барыш
|3
|0.75
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.5
|Мертенс Дрис
|2
|0.5
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0.5
|Бачуайи Миши
|1
|0.25
|Габриэл Барбоза
|1
|0.25
|Икарди Мауро
|1 (1)
|0.25
|Санчес Давинсон
|1
|0.25
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Демирбай Керем
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Осимхен Виктор
|0
|0
|Балтаджи Метаган
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аликулов Хусниддин
|2
|0.4
|Соу Али
|1
|0.2
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ризеспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ризеспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
1
Галатасарай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ризеспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
6
1
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2
Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0
Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0
Результаты матчей
Галатасарай
Ризеспор
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
5
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Коньяспор
|Педринью Роша
|3
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Эюпспор
|Melih Kabasakal
|3
|Гёзтепе
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1