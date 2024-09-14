  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Галатасарай
5:0
Конец матча
Ризеспор

Ход матча

3'
Санчес Давинсон
(Габриэл Барбоза)
1:0
25'
Бардакджи Абдулкерим
(Осимхен Виктор)
2:0
38'
 
Хаджиахметович Амир
Аликулов Хусниддин
46'
 
Булут Эмрекан
Папаниколау Яннис
49'
Габриэл Барбоза
3:0
59'
 
Коркмаз Эрай
Шахин Мухаммет Таха
59'
 
Зекири Альтин
Акинтола Дэвид
59'
 
Юречка Вацлав
Соу Али
61'
Мертенс Дрис
(Торрейра Лукас)
4:0
67'
Демирбай Керем
Габриэл Барбоза
 
67'
Бачуайи Миши
Мертенс Дрис
 
67'
Нельссон Виктор
Санчес Давинсон
 
68'
Кутлу Беркан
Торрейра Лукас
 
73'
Йелерт Элиас
Якобс Исмаил
 
80'
Йылмаз Барыш
(Айхан Кан)
5:0
83'
Демир Юсуф
Йылмаз Барыш
 
84'
 
Muhamed Buljubasic
Олавоин Ибрахим

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
4
Якобс
Исмаил
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
45
Осимхен
Виктор
30
Грбич
Иво
2
Аликулов
Хусниддин
4
Мочи
Отилла
16
Яшар
Сейфеттин
Анил
37
Шахин
Мухаммет
Таха
5
Нильсен
Каспер
54
Пала
Митхат
6
Папаниколау
Яннис
10
Олавоин
Ибрахим
28
Акинтола
Дэвид
9
Соу
Али
Галатасарай
4-2-3-1
Ризеспор
5-3-2

История личных встреч

Галатасарай
Ризеспор

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

23 матча

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
6:2
С
0:1
С
4:2
С
2:3
С
3:4
С
0:4
С
2:0
К
2:1
К
1:1
С
2:0
С
2:3
С
2:2
С
1:1
С
2:0
К
0:0
К
1:3
С
1:1
С
4:3
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
2:5

Голы

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

2.27
2.17

Среднее время на гол

39
41

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.42
1.18

Среднее время на гол

63
76

Всего голов

42
39

Голов в среднем за матч

1.83
1.7

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

49
53

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Барыш 3 0.75
Актюркоглу Мухаммед 2 0.5
Мертенс Дрис 2 0.5
Бардакджи Абдулкерим 2 0.5
Бачуайи Миши 1 0.25
Габриэл Барбоза 1 0.25
Икарди Мауро 1 (1) 0.25
Санчес Давинсон 1 0.25
Торрейра Лукас 0 0
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Осимхен Виктор 0 0
Балтаджи Метаган 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 2 0.4
Соу Али 1 0.2
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 2 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Шахин Мухаммет Таха 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ризеспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ризеспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
1
Галатасарай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ризеспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2
Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0
Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0

Результаты матчей

Галатасарай
Ризеспор

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
5
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5
2
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Эюпспор
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
15.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
18.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Коньяспор Педринью Роша 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 3
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Галатасарай 5:0 Ризеспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный