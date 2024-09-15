Тур: 1. Стадион: Mustapekka Areena.
0'
1:0
28' ГолVertti Haenninen
2:0
46' ГолVertti Haenninen
2:1
46' ГолEmmanuel Patut
90' Желтая карточкаSaku Heiskanen
90' Желтая карточкаLeo Andersson
90'+6
Ход матча
28'
1:0
46'
2:0
46'
2:1
85'
90'
90'
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
28
Кабаши
Армеш
17
Сид
Робин
11
Рид
Джейден
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
20 David Agbo
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Рид ДжейденНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
История личных встреч
Гнистан
Мариехамн
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
60
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|7 (2)
|0.3
|Vertti Haenninen
|5
|0.22
|Jonas Enkerud
|4
|0.17
|Вяйринен Тим
|4 (1)
|0.17
|Saku Heiskanen
|4
|0.17
|Татар Беньямин
|3
|0.13
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.09
|Сарр Момоду
|1
|0.04
|Ерёменко Роман
|1
|0.04
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.04
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.04
|Аяла Элиас
|1
|0.04
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|8 (2)
|0.35
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.13
|Саллинен Оскари
|3
|0.13
|Олавале Мухамед
|3
|0.13
|Daniel Enqvist
|1
|0.04
|Michael Fonsell
|1
|0.04
|Emmanuel Patut
|1
|0.04
|Hugo Cardoso
|1
|0.04
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Сид Робин
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|9
|0
|Пеннинкангас Теему
|6
|0
|Кабаши Армеш
|5
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|Jussi Leppaelahti
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Райтала Юкка
|3
|0
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Saku Heiskanen
|3
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Каштру Томаш
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Vertti Haenninen
|2
|0
|Петтерссон Оливер
|2
|0
|Аяла Элиас
|2
|0
|Gabriel Europaeus
|2
|0
|Ерёменко Роман
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Маркуччи Энтони
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтанен Патрик
|5
|2
|Pedro Machado
|7
|0
|Дальстрем Себастьян
|5
|1
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Emmanuel Patut
|6
|0
|Michael Fonsell
|3
|1
|Hugo Cardoso
|4
|0
|Ойяла Матиас
|3
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|0
|Moustapha Amadou Sabo
|1
|1
|Ниссинен Йири
|2
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Leo Andersson
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Мариехамн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
6
Гнистан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Мариехамн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
16
11
Гнистан
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
Мариехамн
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
18
17
Голы по времени матча
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
4
40%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
27%
2
9%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
4
27%
3
14%
76-90
Забито
19
13
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
11%
2
15%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
5
38%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
2
15%
76-90
Пропущено
20
16
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
7
35%
5
31%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
4
25%
76-90
Забито
34
23
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
4
12%
3
13%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
4
12%
9
39%
46-60
6
18%
1
4%
61-75
7
21%
5
22%
76-90
Пропущено
35
38
20 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
6
17%
4
11%
1-15
8
23%
9
24%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
2
6%
8
21%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
7
20%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гнистан - Ильвес 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0
Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1
Мариехамн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мариехамн - Оулу 2:1 КуПС - Мариехамн 3:0 Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 0:0
Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1
Результаты матчей
Гнистан
Мариехамн
Точный счет
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
3:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
2 раза 9%
6
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Гнистан
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
65
66
47
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
75
56
210
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
1310
1112
617
320
221
122
122
122
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|10 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5