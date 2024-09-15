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  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
2:1
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
28' Гол
Vertti Haenninen
2:0
46' Гол
Vertti Haenninen
2:1
46' Гол
Emmanuel Patut
90' Желтая карточка
Saku Heiskanen
90' Желтая карточка
Leo Andersson
90'+6
1
Маркуччи
Энтони
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
4
Петтерссон
Оливер
3
Saku
Heiskanen
28
Кабаши
Армеш
26
Ерёменко
Роман
19
Vertti
Haenninen
2
Аяла
Элиас
7
Вяйринен
Тим
10
Joakim
Latonen
32
Рийконен
Матиас
25
Kalle
Wallius
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
33
Daniel
Enqvist
8
Дальстрем
Себастьян
17
Сид
Робин
20
Emmanuel
Patut
18
Олавале
Мухамед
7
Ларссон
Адам
11
Рид
Джейден
Гнистан
Мариехамн

История личных встреч

Гнистан
Мариехамн

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

В
2:1
В
1:1
И
3:0
И
0:0
КС
1:4
К
0:3

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
60

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 7 (2) 0.3
Vertti Haenninen 5 0.22
Jonas Enkerud 4 0.17
Вяйринен Тим 4 (1) 0.17
Saku Heiskanen 4 0.17
Татар Беньямин 3 0.13
Roope Pyyskaenen 2 0.09
Сарр Момоду 1 0.04
Ерёменко Роман 1 0.04
Пеннинкангас Теему 1 0.04
Pauli Katajamaeki 1 0.04
Аяла Элиас 1 0.04
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 8 (2) 0.35
Дальстрем Себастьян 3 0.13
Саллинен Оскари 3 0.13
Олавале Мухамед 3 0.13
Daniel Enqvist 1 0.04
Michael Fonsell 1 0.04
Emmanuel Patut 1 0.04
Hugo Cardoso 1 0.04
Ойяла Матиас 0 0
Сид Робин 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 9 0
Пеннинкангас Теему 6 0
Кабаши Армеш 5 0
Jonas Enkerud 4 0
Jussi Leppaelahti 4 0
David Agbo 2 1
Райтала Юкка 3 0
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Saku Heiskanen 3 0
Татар Беньямин 2 0
Каштру Томаш 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Vertti Haenninen 2 0
Петтерссон Оливер 2 0
Аяла Элиас 2 0
Gabriel Europaeus 2 0
Ерёменко Роман 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Маркуччи Энтони 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 5 2
Pedro Machado 7 0
Дальстрем Себастьян 5 1
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Michael Fonsell 3 1
Hugo Cardoso 4 0
Ойяла Матиас 3 0
Аувинен Ээро-Матти 3 0
Moustapha Amadou Sabo 1 1
Ниссинен Йири 2 0
Сид Робин 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Leo Andersson 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Гнистан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Мариехамн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
6
Гнистан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Мариехамн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

16
11
Гнистан
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
Мариехамн
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

18
17

Голы по времени матча

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
4
40%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
27%
2
9%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
4
27%
3
14%
76-90

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
11%
2
15%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
5
38%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
2
15%
76-90

Пропущено

20
16
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
7
35%
5
31%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
4
25%
76-90

Забито

34
23
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
4
12%
3
13%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
4
12%
9
39%
46-60
6
18%
1
4%
61-75
7
21%
5
22%
76-90

Пропущено

35
38
20 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
6
17%
4
11%
1-15
8
23%
9
24%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
2
6%
8
21%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
7
20%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гнистан - Ильвес 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0
Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1
Мариехамн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мариехамн - Оулу 2:1 КуПС - Мариехамн 3:0 Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 0:0
Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1

Результаты матчей

Гнистан
Мариехамн

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
3:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
2 раза 9%
6
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Гнистан
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
5
6
6
1.5
4
7
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
2
10
2
9
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
13
10
11
12
1.5
6
17
3
20
2.5
2
21
1
22
3.5
1
22
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 23 14 5 4 42 - 23 47
2.
ХИК
 23 13 5 5 43 - 23 44
3.
Ильвес
 23 12 6 5 48 - 27 42
4.
СЯК Сейнайоки
 23 10 7 6 42 - 35 37
5.
Хака
 23 10 5 8 37 - 35 35
6.
Гнистан
 23 9 6 8 34 - 35 33
7.
Интер Турку
 23 9 5 9 39 - 30 32
8.
ВПС
 23 9 5 9 35 - 39 32
9.
Оулу
 23 6 6 11 29 - 36 24
10.
Мариехамн
 23 5 5 13 21 - 40 20
11.
Лахти
 23 3 10 10 26 - 41 19
12.
ЕИФ Экенас
 23 3 5 15 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 10 0 2 27 - 10 30
2.
ХИК
 12 8 3 1 24 - 8 27
3.
Ильвес
 12 8 2 2 34 - 16 26
4.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Гнистан
 12 6 2 4 15 - 15 20
7.
Хака
 11 5 4 2 20 - 15 19
8.
ВПС
 11 5 3 3 21 - 18 18
9.
Оулу
 12 5 3 4 14 - 10 18
10.
Лахти
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
4.
Хака
 12 5 1 6 17 - 20 16
5.
СЯК Сейнайоки
 12 4 4 4 19 - 18 16
6.
ВПС
 12 4 2 6 14 - 21 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
ЕИФ Экенас
 12 2 2 8 12 - 29 8
10.
Мариехамн
 12 2 1 9 9 - 23 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 12 0 6 6 10 - 25 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 10 (2)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Г О О О О Л - Vertti Haenninen бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гнистан 2:1 Мариехамн онлайн

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