Тур: 5. Стадион: Анталья Арена.
0:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
13
Пирич
Кенан
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
10
Ларссон
Сэм
15
Манев
Йован
58
Маэстро
10
Алиуи
Набиль
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
- Основной состав
-
13 Пирич КенанВратарь
-
27 Йылмаз МертЗащитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Узун ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Burak Ingenc
-
Главный тренер: Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 МаэстроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Кол Али ЯвузПолузащитник
-
11 Бараси ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
22 Акташ АксельЗащитник
-
24 Эрсой БурханЗащитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
- Нападающий
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
История личных встреч
Антальяспор
Адана Демирспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Среднее время на гол
64
225
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
Среднее время на гол
64
100
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самудио Брайан
|3 (1)
|0.6
|Ларссон Сэм
|2
|0.4
|Дженепо Мусса
|1
|0.2
|Thalisson
|1
|0.2
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бараси Юсуф
|2 (1)
|0.4
|Манев Йован
|1
|0.2
|Гравильон Эндрю
|1 (1)
|0.2
|Кол Али Явуз
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Вурал Гюрай
|0
|1
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
|Герджалиу Амар
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tolga Kalender
|0
|1
|Гюлер Семих
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Айдоган Тайфун
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Кол Али Явуз
|1
|0
|Маэстро
|1
|0
|Бурак Абдулсамет
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Антальяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
0
0
Антальяспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
4
44%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0
Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0
Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1
Результаты матчей
Антальяспор
Адана Демирспор
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
4:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|19.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Фенербахче
|Тадич Душан
|3 (2)
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
|Касымпаша
|Винк Клаудио
|3
|Бешикташ
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3