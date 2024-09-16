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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Антальяспор
0:0
Первый тайм: 29'
Адана Демирспор
0'
28' Желтая карточка
Калузиньски Якуб

Ход матча

11'
Ешильюрт Эрдоган
Узунхан Эмреджан
 
28'
Калузиньски Якуб
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Адана Демирспор
1.93
4.80
4.60
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Все Коэффициенты
13
Пирич
Кенан
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
14
Узунхан
Эмреджан
18
Калузиньски
Якуб
6
Ракип
Эрдаль
25
Таунсенд
Андрос
10
Ларссон
Сэм
12
Дженепо
Мусса
81
Самудио
Брайан
39
Каракуш
Ведат
15
Манев
Йован
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
23
Бурак
Абдулсамет
58
Маэстро
7
Сари
Юсуф
10
Алиуи
Набиль
21
Buenyamin
Balat
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
Антальяспор
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-1-4-1

История личных встреч

Антальяспор
Адана Демирспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
0:3
С
0:0
С
1:2
ПЛТ
2:0
ПЛТ
3:0
ПЛТ
1:1
ТПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Среднее время на гол

64
225

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5

Среднее время на гол

64
100

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самудио Брайан 3 (1) 0.6
Ларссон Сэм 2 0.4
Дженепо Мусса 1 0.2
Thalisson 1 0.2
Калузиньски Якуб 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 2 (1) 0.4
Манев Йован 1 0.2
Гравильон Эндрю 1 (1) 0.2
Кол Али Явуз 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 2 0
Thalisson 2 0
Вурал Гюрай 0 1
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Герджалиу Амар 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tolga Kalender 0 1
Гюлер Семих 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Айдоган Тайфун 1 0
Сари Юсуф 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Маэстро 1 0
Бурак Абдулсамет 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Антальяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

0
0
Антальяспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
4
44%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0
Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0
Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1

Результаты матчей

Антальяспор
Адана Демирспор

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

4:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Антальяспор
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
12.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
16.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Антальяспор
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Антальяспор
 0:0 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
Бешикташ Али Мохамед Альмоатасембеллах 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Адана Демирспор
1.93
4.80
4.60
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Где смотреть матч Антальяспор 0:0 Адана Демирспор онлайн

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Антальяспор
Адана Демирспор
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