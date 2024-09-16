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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Антальяспор
2:1
Конец матча
Адана Демирспор
0'
27' Желтая карточка
Калузиньски Якуб
1:0
50' Гол
Ларссон Сэм
79' Желтая карточка
Манев Йован
1:1
84' Гол
Кавразлы Салих
2:1
90' Гол
Самудио Брайан
90' Желтая карточка
Акташ Аксель
90'+13

Ход матча

11'
Ешильюрт Эрдоган
Узунхан Эмреджан
 
27'
Калузиньски Якуб
 
50'
Ларссон Сэм
(Йылмаз Мерт)
1:0
65'
 
Кавразлы Салих
Алиуи Набиль
66'
 
Айдоган Тайфун
Бараси Юсуф
66'
Сафури Рамиз
Ларссон Сэм
 
66'
Гайч Адольфо
Таунсенд Андрос
 
66'
Дикмен Сонер
Калузиньски Якуб
 
77'
Burak Ingenc
Ракип Эрдаль
 
77'
 
Ozan Demirbag
Кол Али Явуз
79'
 
Манев Йован
84'
1:1
Кавразлы Салих
90'
 
Breyton Fougeu
Сари Юсуф
90'
 
Акташ Аксель
Buenyamin Balat
90'
Самудио Брайан
(Йылмаз Мерт)
2:1
90'
 
Акташ Аксель

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 9
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
13
Пирич
Кенан
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
14
Узунхан
Эмреджан
18
Калузиньски
Якуб
6
Ракип
Эрдаль
25
Таунсенд
Андрос
10
Ларссон
Сэм
12
Дженепо
Мусса
81
Самудио
Брайан
39
Каракуш
Ведат
15
Манев
Йован
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
23
Бурак
Абдулсамет
58
Маэстро
7
Сари
Юсуф
10
Алиуи
Набиль
21
Buenyamin
Balat
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
Антальяспор
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-1-4-1

История личных встреч

Антальяспор
Адана Демирспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
0:3
С
0:0
С
1:2
ПЛТ
2:0
ПЛТ
3:0
ПЛТ
1:1
ТПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Среднее время на гол

64
225

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5

Среднее время на гол

64
100

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самудио Брайан 4 (1) 0.8
Ларссон Сэм 3 0.6
Дженепо Мусса 1 0.2
Thalisson 1 0.2
Калузиньски Якуб 0 0
Йылмаз Мерт 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 2 (1) 0.4
Кавразлы Салих 1 0.2
Манев Йован 1 0.2
Гравильон Эндрю 1 (1) 0.2
Кол Али Явуз 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 2 0
Thalisson 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Вурал Гюрай 0 1
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Герджалиу Амар 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tolga Kalender 0 1
Гюлер Семих 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Айдоган Тайфун 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Маэстро 1 0
Манев Йован 1 0
Бурак Абдулсамет 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Антальяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

0
0
Антальяспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
4
67%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0
Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0
Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1

Результаты матчей

Антальяспор
Адана Демирспор

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

4:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
10.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
16.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Антальяспор Ларссон Сэм 3 (1)
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
Бешикташ Али Мохамед Альмоатасембеллах 3
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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