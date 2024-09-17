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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Галатасарай
3:1
Конец матча
Газиантеп
0'
1:0
11' Гол
Йылмаз Барыш
2:0
26' Гол
Акгюн Юнус
36' Желтая карточка
Айхан Кан
74' Желтая карточка
Козловски Кацпер
3:0
76' Гол
Бачуайи Миши
3:1
81' Гол
Соялп Фуркан
90'+5
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
18
Кутлу
Беркан
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
44
Бачуайи
Миши
1
Диудис
Сократис
5
Эрсой
Эртугрул
36
Виана
Бруно
13
Саборит
Энрик
27
Артан
Омюрджан
3
Ташдемир
Эмре
18
Сореску
Деян
10
Козловски
Кацпер
44
Максим
Александру
17
Мирза
Кихан
19
Кодро
Кенан
Галатасарай
4-2-3-1
Газиантеп
5-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Газиантеп

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:1
С
0:3
С
0:3
С
0:3
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
3:3
С
0:2

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2.4
2.33

Среднее время на гол

37
38

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.2

Среднее время на гол

135
75

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.45
1.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
49

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Барыш 4 0.8
Бачуайи Миши 2 0.4
Актюркоглу Мухаммед 2 0.4
Мертенс Дрис 2 0.4
Бардакджи Абдулкерим 2 0.4
Габриэл Барбоза 1 0.2
Икарди Мауро 1 (1) 0.2
Санчес Давинсон 1 0.2
Акгюн Юнус 1 0.2
Торрейра Лукас 0 0
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Осимхен Виктор 0 0
Балтаджи Метаган 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соялп Фуркан 1 0.25
Саборит Энрик 1 0.25
Кодро Кенан 1 0.25
Максим Александру 1 (1) 0.25
Каракаш Илькер 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козловски Кацпер 3 0
Добен Квентин 1 1
Максим Александру 1 0
Саборит Энрик 1 0
Эрсой Эртугрул 1 0
Кодро Кенан 1 0
Мандуки Сириль 1 0
Сореску Деян 1 0
Лунгой Кристофер 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Газиантеп
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
0
Галатасарай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Газиантеп
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
20%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
75%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

16
4
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
19%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
75%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1
Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4
Газиантеп
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1
Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1

Результаты матчей

Галатасарай
Газиантеп

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
2
3
3.5
2
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фенербахче
 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
10.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
16.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
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Топ бомбардиров
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
Бешикташ Али Мохамед Альмоатасембеллах 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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      Мирза Кихан уходит с поля. Мандуки Сириль выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Айхан Кан получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Бачуайи Миши сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Акгюн Юнус бьет в цель!
    • 11'
      Мертенс Дрис сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Йылмаз Барыш бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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