Тур: 3. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
3:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолЙылмаз Барыш
2:0
26' ГолАкгюн Юнус
36' Желтая карточкаАйхан Кан
74' Желтая карточкаКозловски Кацпер
3:0
76' ГолБачуайи Миши
3:1
81' ГолСоялп Фуркан
90'+5
Ход матча
11'
1:0
26'
2:0
36'
72'
74'
76'
3:0
81'
3:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
23
Айхан
Кан
18
Кутлу
Беркан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
44
Бачуайи
Миши
36
Виана
Бруно
18
Сореску
Деян
17
Мирза
Кихан
19
Кодро
Кенан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
68 Дилек ЯлинНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мирза КиханПолузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 Eren Cakir
-
30 Eren Erdogan
-
-
Главный тренер: Инан Сельчук
История личных встреч
Галатасарай
Газиантеп
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
2.4
2.33
Среднее время на гол
37
38
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.2
Среднее время на гол
135
75
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.45
1.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
49
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йылмаз Барыш
|4
|0.8
|Бачуайи Миши
|2
|0.4
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.4
|Мертенс Дрис
|2
|0.4
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0.4
|Габриэл Барбоза
|1
|0.2
|Икарди Мауро
|1 (1)
|0.2
|Санчес Давинсон
|1
|0.2
|Акгюн Юнус
|1
|0.2
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Демирбай Керем
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Осимхен Виктор
|0
|0
|Балтаджи Метаган
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соялп Фуркан
|1
|0.25
|Саборит Энрик
|1
|0.25
|Кодро Кенан
|1
|0.25
|Максим Александру
|1 (1)
|0.25
|Каракаш Илькер
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Добен Квентин
|1
|1
|Максим Александру
|1
|0
|Саборит Энрик
|1
|0
|Эрсой Эртугрул
|1
|0
|Кодро Кенан
|1
|0
|Мандуки Сириль
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Газиантеп
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
0
Галатасарай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Газиантеп
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
20%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
75%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
16
4
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
19%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
75%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1
Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4
Газиантеп
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1
Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1
Результаты матчей
Галатасарай
Газиантеп
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|4
|Фенербахче
|Тадич Душан
|3 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
|Касымпаша
|Винк Клаудио
|3
|Бешикташ
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3