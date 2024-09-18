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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Самсунспор
0:0
Второй тайм: 62'
Истанбул Башакшехир
0'
34' Желтая карточка
Явру Зеки
49' Желтая карточка
Дуарте Леонардо

Ход матча

34'
Явру Зеки
 
49'
 
Дуарте Леонардо
51'
 
Кеман Оливье
Дуарте Леонардо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Самсунспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
3.00
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3.90
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4.60
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Все Коэффициенты
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
6
Аит
Бенассер
Юссеф
11
Кылынч
Эмре
5
Юксел
Джелил
10
Нтчам
Оливье
21
Хольсе
Карло
9
Муандилмаджи
Мариус
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
27
Ба
Уссейну
6
Лима
Лукас
4
Эргюн
Онур
23
Тюрюдж
Дениз
13
Креспо
Мигель
10
Озджан
Беркай
91
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
Самсунспор
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Самсунспор
Истанбул Башакшехир

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:0
С
0:0
ТПЛ
1:3
ТПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нтчам Оливье 1 0.2
Хольсе Карло 1 0.2
Муйя Арбнор 1 0.2
Муандилмаджи Мариус 1 0.2
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 4 0.8
Фигейредо Жоау 3 0.6
Тюрюдж Дениз 2 0.4
Гюрлер Сердар 1 0.2
Дуарте Леонардо 1 0.2
Пелкас Димитрис 0 0
Опоку Джером 0 0
Кеман Оливье 0 0
Лима Лукас 0 0
Оздемир Берат 0 0
Кени Филипп 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Явру Зеки 1 0
Юксел Джелил 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Димата Ландри 1 0
Бола Марк 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Кеман Оливье 1 0
Давидсон 1 0
Эргюн Онур 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Самсунспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
9
Самсунспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
2
67%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2
Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1

Результаты матчей

Самсунспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фенербахче
 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
3.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6.
Самсунспор
 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
7.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
10.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
16.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Самсунспор
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Самсунспор
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
Бешикташ Али Мохамед Альмоатасембеллах 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Явру Зеки получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Самсунспор
Ничья
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