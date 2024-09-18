Тур: 3. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
2:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЯвру Зеки
49' Желтая карточкаДуарте Леонардо
1:0
65' ГолМуандилмаджи Мариус
68' Желтая карточкаКылынч Эмре
2:0
72' ГолВан Дронгелен Рик
76' Желтая карточкаМуандилмаджи Мариус
90' Желтая карточкаЮксел Джелил
90' Желтая карточкаОздемир Берат
90' Желтая карточкаБола Марк
90'+7
Ход матча
34'
49'
65'
1:0
68'
72'
2:0
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 7
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
11
Кылынч
Эмре
10
Нтчам
Оливье
21
Хольсе
Карло
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
91
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Лора ГаэтанНападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
-
-
Главный тренер: Райс Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Защитник
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
-
22 Джало МатшуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кени ФилиппНападающий
-
-
Главный тренер: Атан Кагдас
История личных встреч
Самсунспор
Истанбул Башакшехир
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.4
|Нтчам Оливье
|1
|0.2
|Хольсе Карло
|1
|0.2
|Муйя Арбнор
|1
|0.2
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.2
|Явру Зеки
|0
|0
|Бола Марк
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0.8
|Фигейредо Жоау
|3
|0.6
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.4
|Гюрлер Сердар
|1
|0.2
|Дуарте Леонардо
|1
|0.2
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
|Оздемир Берат
|0
|0
|Кени Филипп
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аит Бенассер Юссеф
|2
|0
|Юксел Джелил
|2
|0
|Бола Марк
|2
|0
|Явру Зеки
|1
|0
|Кылынч Эмре
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|0
|1
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Эргюн Онур
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Самсунспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
9
Самсунспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Истанбул Башакшехир
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
3
50%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2
Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1
Результаты матчей
Самсунспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|4
|Фенербахче
|Тадич Душан
|3 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
|Касымпаша
|Винк Клаудио
|3
|Бешикташ
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3