Тур: 2. Стадион: Лахден.
Ход матча
8'
1:0
13'
2:0
12
Фокс
Дилан
10
Вирта
Эмели
26
Кастро
Пабло
22
Lucas
Morais
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
11
Рид
Джейден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Фокс ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
-
26 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Lucas MoraisНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Нападающий
-
11 Рид ДжейденНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gary Williams
История личных встреч
Лахти
Мариехамн
26 матчей
73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
42.3%
7.7%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
49 матчей
38.8%
32.7%
28.5%
19 побед 16 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.5%
46.9%
26.6%
13 побед 23 ничьи 13 побед
Второй тайм
42.9%
24.5%
32.6%
21 победа 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
37
Голов в среднем за матч
1.52
1.32
Среднее время на гол
59
68
Всего голов
40
22
Голов в среднем за матч
1.43
1.05
Среднее время на гол
63
85
Всего голов
72
59
Голов в среднем за матч
1.47
1.2
Тотал матчей
2.5
44
Больше 90%
Меньше 10%
5
37
Больше 76%
Меньше 24%
12
23
Больше 47%
Меньше 53%
26
13
Больше 27%
Меньше 73%
36
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
61
74
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|9 (2)
|0.38
|Иванович Люк
|5
|0.21
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.13
|Кастро Пабло
|3
|0.13
|Samuel Pasanen
|2
|0.08
|Lucas Morais
|1
|0.04
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.04
|Bruno Jordao2
|1
|0.04
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0.04
|Felix Strauss
|1
|0.04
|Коскинен Отсо
|1
|0.04
|Benjamin Mulahalilovic
|0
|0
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Marius Koenkkoelae
|0
|0
|Osku Maukonen
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|8 (2)
|0.33
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.13
|Саллинен Оскари
|3
|0.13
|Олавале Мухамед
|3
|0.13
|Daniel Enqvist
|1
|0.04
|Michael Fonsell
|1
|0.04
|Emmanuel Patut
|1
|0.04
|Hugo Cardoso
|1
|0.04
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Сид Робин
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|4
|1
|Samuel Pasanen
|5
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Коскинен Отсо
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|3
|0
|Вирта Эмели
|3
|0
|Lucas Morais
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Лопес Майкл
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Иванович Люк
|2
|0
|Вайнионпяя Матиас
|2
|0
|Бабикер Асаад
|2
|0
|Akseli Puukko
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Bruno Jordao2
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Marius Koenkkoelae
|1
|0
|Osku Maukonen
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтанен Патрик
|5
|2
|Дальстрем Себастьян
|6
|1
|Pedro Machado
|7
|0
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Emmanuel Patut
|6
|0
|Michael Fonsell
|3
|1
|Hugo Cardoso
|4
|0
|Ойяла Матиас
|3
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|0
|Moustapha Amadou Sabo
|1
|1
|Ниссинен Йири
|2
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Leo Andersson
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Мариехамн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
6
Лахти
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Мариехамн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
9
11
Лахти
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
Мариехамн
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
4
25%
4
40%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
3
30%
76-90
Пропущено
16
22
12 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
4
25%
2
9%
1-15
5
31%
4
18%
16-30
3
19%
5
23%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
3
30%
5
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Пропущено
25
16
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
5
31%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
7
28%
2
13%
61-75
4
16%
4
25%
76-90
Забито
26
23
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
4
15%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
7
27%
2
9%
31-45
7
27%
9
39%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
4
15%
5
22%
76-90
Пропущено
41
38
21 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
7
17%
4
11%
1-15
7
17%
9
24%
16-30
7
17%
6
16%
31-45
5
12%
8
21%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
7
17%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Оулу - Лахти 3:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - ВПС 0:0 Мариехамн - Лахти 0:0
Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0
Мариехамн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Оулу 2:1 КуПС - Мариехамн 3:0 Гнистан - Мариехамн 2:1
Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5
Результаты матчей
Лахти
Мариехамн
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
3:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
3:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Лахти
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
56
47
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
75
210
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
1310
716
617
419
221
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|5
|4
|42 - 23
|47
|2.
|23
|13
|5
|5
|43 - 23
|44
|3.
|23
|12
|6
|5
|48 - 27
|42
|4.
|23
|10
|7
|6
|42 - 35
|37
|5.
|23
|10
|5
|8
|37 - 35
|35
|6.
|23
|9
|6
|8
|34 - 35
|33
|7.
|23
|9
|5
|9
|39 - 30
|32
|8.
|23
|9
|5
|9
|35 - 39
|32
|9.
|23
|6
|6
|11
|29 - 36
|24
|10.
|2:0
|24
|4
|10
|10
|28 - 41
|22
|11.
|0:2
|24
|5
|5
|14
|21 - 42
|20
|12.
|23
|3
|5
|15
|20 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|27 - 10
|30
|2.
|12
|8
|3
|1
|24 - 8
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|34 - 16
|26
|4.
|12
|6
|4
|2
|24 - 13
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|6.
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|7.
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|8.
|11
|5
|3
|3
|21 - 18
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 10
|18
|10.
|2:0
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|11.
|0:2
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|12.
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|2.
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|3.
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|4.
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|6.
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|7.
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|8.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|9.
|12
|2
|2
|8
|12 - 29
|8
|10.
|0:2
|13
|2
|1
|10
|9 - 25
|7
|11.
|11
|1
|3
|7
|15 - 26
|6
|12.
|2:0
|12
|0
|6
|6
|10 - 25
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|10 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5