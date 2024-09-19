  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 2. Стадион: .
Лахти
2:0
Перерыв
Мариехамн
0'
1:0
8' Гол
Samuel Pasanen
2:0
13' Гол
Felix Strauss
26' Желтая карточка
Дальстрем Себастьян

Ход матча

8'
Samuel Pasanen
(Лопес Майкл)
1:0
13'
Felix Strauss
(Bruno Jordao2)
2:0
26'
 
Дальстрем Себастьян
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
Мариехамн
3.45
9.20
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3.50
Все Коэффициенты
33
Давид
Никитин
32
Felix
Strauss
12
Фокс
Дилан
25
Topias
Inkinen
13
Bruno
Jordao2
27
Benjamin
Mulahalilovic
6
Samuel
Pasanen
10
Вирта
Эмели
26
Кастро
Пабло
9
Лопес
Майкл
22
Lucas
Morais
32
Рийконен
Матиас
25
Kalle
Wallius
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
33
Daniel
Enqvist
19
Moustapha
Amadou
Sabo
8
Дальстрем
Себастьян
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
7
Ларссон
Адам
11
Рид
Джейден
Лахти
Мариехамн

История личных встреч

Лахти
Мариехамн

26 матчей

73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
42.3%
7.7%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

49 матчей

38.8%
32.7%
28.5%
19 побед 16 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.5%
46.9%
26.6%
13 побед 23 ничьи 13 побед

Второй тайм

42.9%
24.5%
32.6%
21 победа 12 ничьих 16 побед

История матчей

В
0:0
В
3:0
В
0:0
В
0:2
В
2:3
В
6:0
В
0:2
В
0:0
В
0:3
В
1:1
В
0:3
В
3:1
В
2:2
В
0:1
В
0:1
К
3:1
К
1:0
В
3:0
В
2:0
В
1:2
В
0:1
В
6:2
В
0:2
В
0:2
В
1:1
В
3:0
К
1:2
КЛ
2:2
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
0:1
В
0:0
В
5:1
В
2:1
В
2:2
В
2:2
В
2:0
В
2:0
В
1:1
В
2:2
КЛ
2:1
В
2:0
В
1:1
КЛ
3:3
В
2:1
В
0:1
КЛ
3:4

Голы

Всего голов

32
37

Голов в среднем за матч

1.52
1.32

Среднее время на гол

59
68

Всего голов

40
22

Голов в среднем за матч

1.43
1.05

Среднее время на гол

63
85

Всего голов

72
59

Голов в среднем за матч

1.47
1.2

Тотал матчей

2.5
44
Больше 90%
Меньше 10%
5
37
Больше 76%
Меньше 24%
12
23
Больше 47%
Меньше 53%
26
13
Больше 27%
Меньше 73%
36
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

61
74

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 9 (2) 0.38
Иванович Люк 5 0.21
Colin Odutayo 3 (1) 0.13
Кастро Пабло 3 0.13
Samuel Pasanen 2 0.08
Lucas Morais 1 0.04
Julius Tauriainen 1 (1) 0.04
Bruno Jordao2 1 0.04
Вайнионпяя Матиас 1 0.04
Felix Strauss 1 0.04
Коскинен Отсо 1 0.04
Benjamin Mulahalilovic 0 0
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0
Osku Maukonen 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 8 (2) 0.33
Дальстрем Себастьян 3 0.13
Саллинен Оскари 3 0.13
Олавале Мухамед 3 0.13
Daniel Enqvist 1 0.04
Michael Fonsell 1 0.04
Emmanuel Patut 1 0.04
Hugo Cardoso 1 0.04
Ойяла Матиас 0 0
Сид Робин 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 4 1
Samuel Pasanen 5 0
Кастро Пабло 4 0
Коскинен Отсо 4 0
Riku Selander 3 0
Benjamin Mulahalilovic 3 0
Вирта Эмели 3 0
Lucas Morais 3 0
Colin Odutayo 3 0
Лопес Майкл 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Иванович Люк 2 0
Вайнионпяя Матиас 2 0
Бабикер Асаад 2 0
Akseli Puukko 2 0
Фокс Дилан 1 0
Bruno Jordao2 1 0
Felix Strauss 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Marius Koenkkoelae 1 0
Osku Maukonen 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 5 2
Дальстрем Себастьян 6 1
Pedro Machado 7 0
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Michael Fonsell 3 1
Hugo Cardoso 4 0
Ойяла Матиас 3 0
Аувинен Ээро-Матти 3 0
Moustapha Amadou Sabo 1 1
Ниссинен Йири 2 0
Сид Робин 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Leo Andersson 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Лахти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Мариехамн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
6
Лахти
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Мариехамн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

9
11
Лахти
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
Мариехамн
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
4
25%
4
40%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
3
30%
76-90

Пропущено

16
22
12 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
4
25%
2
9%
1-15
5
31%
4
18%
16-30
3
19%
5
23%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
3
30%
5
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Пропущено

25
16
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
5
31%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
7
28%
2
13%
61-75
4
16%
4
25%
76-90

Забито

26
23
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
4
15%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
7
27%
2
9%
31-45
7
27%
9
39%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
4
15%
5
22%
76-90

Пропущено

41
38
21 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
7
17%
4
11%
1-15
7
17%
9
24%
16-30
7
17%
6
16%
31-45
5
12%
8
21%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
7
17%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Оулу - Лахти 3:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - ВПС 0:0 Мариехамн - Лахти 0:0
Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0
Мариехамн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Оулу 2:1 КуПС - Мариехамн 3:0 Гнистан - Мариехамн 2:1
Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5

Результаты матчей

Лахти
Мариехамн

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
3:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

3:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Лахти
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
4
7
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
13
10
7
16
1.5
6
17
4
19
2.5
2
21
2
21
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 23 14 5 4 42 - 23 47
2.
ХИК
 23 13 5 5 43 - 23 44
3.
Ильвес
 23 12 6 5 48 - 27 42
4.
СЯК Сейнайоки
 23 10 7 6 42 - 35 37
5.
Хака
 23 10 5 8 37 - 35 35
6.
Гнистан
 23 9 6 8 34 - 35 33
7.
Интер Турку
 23 9 5 9 39 - 30 32
8.
ВПС
 23 9 5 9 35 - 39 32
9.
Оулу
 23 6 6 11 29 - 36 24
10.
Лахти
 2:0 24 4 10 10 28 - 41 22
11.
Мариехамн
 0:2 24 5 5 14 21 - 42 20
12.
ЕИФ Экенас
 23 3 5 15 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 10 0 2 27 - 10 30
2.
ХИК
 12 8 3 1 24 - 8 27
3.
Ильвес
 12 8 2 2 34 - 16 26
4.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Гнистан
 12 6 2 4 15 - 15 20
7.
Хака
 11 5 4 2 20 - 15 19
8.
ВПС
 11 5 3 3 21 - 18 18
9.
Оулу
 12 5 3 4 14 - 10 18
10.
Лахти
 2:0 12 4 4 4 18 - 16 16
11.
Мариехамн
 0:2 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
4.
Хака
 12 5 1 6 17 - 20 16
5.
СЯК Сейнайоки
 12 4 4 4 19 - 18 16
6.
ВПС
 12 4 2 6 14 - 21 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
ЕИФ Экенас
 12 2 2 8 12 - 29 8
10.
Мариехамн
 0:2 13 2 1 10 9 - 25 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 2:0 12 0 6 6 10 - 25 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 10 (2)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
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