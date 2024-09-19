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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Трабзонспор
2:2
Конец матча
Кайсериспор
0'
5' Желтая карточка
Боа Морте Аилтон
0:0
10' Не забитый пенальти
Аттама Джозеф
0:1
12' Гол
Калдырым Хасан Али
54' Желтая карточка
Кардозу Мигел
0:2
63' Гол
Боа Морте Аилтон
73' Желтая карточка
Бурабия Мехди
73' Желтая карточка
Саздаджи Гекхан
87' Вторая желтая карточка
Саздаджи Гекхан
88' Желтая карточка
Назон Даккенс
1:2
89' Гол
Бозок Умут
2:2
90' Гол
Денсвил Стефано
90'+11
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
15
Савич
Стефан
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
35
Йокушлу
Окай
6
Менди
Батиста
61
Cihan
Canak
8
Барди
Энис
99
Оршич
Мислав
70
Дрэгуш
Денис
1
Пири
Онурджан
11
Саздаджи
Гекхан
17
Жанвье
Жульян
3
Аттама
Джозеф
23
Кароль
Лионель
10
Бурабия
Мехди
8
Йылмаз
Картал
33
Калдырым
Хасан
Али
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
9
Назон
Даккенс
Трабзонспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-3-2-1

История личных встреч

Трабзонспор
Кайсериспор

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

34 матча

55.9%
23.5%
20.6%
19 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:2
С
0:1
С
3:4
С
1:2
К
4:2
К
1:0
С
3:2
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
6:2
С
4:2
С
0:2
С
4:0
С
0:0
С
2:3
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
3:3
С
2:1
С
3:3
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0

Голы

Всего голов

42
20

Голов в среднем за матч

2.47
1.18

Среднее время на гол

36
76

Всего голов

16
25

Голов в среднем за матч

0.94
1.47

Среднее время на гол

95
61

Всего голов

58
45

Голов в среднем за матч

1.71
1.32

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

52
68

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокушлу Окай 1 0.25
Денсвил Стефано 1 0.25
Бозок Умут 1 0.25
Нвакаеме Энтони 0 0
Барди Энис 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назон Даккенс 1 0.25
Калдырым Хасан Али 1 0.25
Кардозу Мигел 1 0.25
Боа Морте Аилтон 1 0.25
Кочаман Ариф 1 0.25
Бурабия Мехди 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вишча Эдин 0 1
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 2 1
Кардозу Мигел 3 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Калдырым Хасан Али 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Назон Даккенс 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
2
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0
Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3
Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1

Результаты матчей

Трабзонспор
Кайсериспор

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фенербахче
 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Самсунспор
 Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
6.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
7.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
10.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
17.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Самсунспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
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Топ бомбардиров
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Кайсериспор Саздаджи Гекхан 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
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