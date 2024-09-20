Тур: 2. Стадион: Хиеталахти.
0'
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Luka Smyth
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
-
22 Меллер ЛиэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
23 Коку ОзанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
ВПС
ХИК
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
91.7%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
100%
5 побед 12 ничьих 0 побед
34 матча
5.9%
94.1%
0 побед 2 ничьи 32 победы
Первый тайм
20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 26 побед
46 матчей
13%
17.4%
69.6%
6 побед 8 ничьих 32 победы
Первый тайм
17.4%
39.1%
43.5%
8 побед 18 ничьих 20 побед
Второй тайм
10.9%
32.6%
56.5%
5 побед 15 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
0.96
0.5
Среднее время на гол
93
180
Всего голов
57
39
Голов в среднем за матч
2.59
1.63
Среднее время на гол
34
55
Всего голов
80
50
Голов в среднем за матч
1.74
1.09
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
27
Больше 59%
Меньше 41%
19
14
Больше 30%
Меньше 70%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
51
82
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|10 (5)
|0.42
|Teemu Hytoenen
|6
|0.25
|Хаукиоя Мартти
|4 (2)
|0.17
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.13
|Башкиров Евгений
|2
|0.08
|Аланко Саму
|2
|0.08
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.04
|Alfie Cicale
|1
|0.04
|Вахтера Йонас
|1
|0.04
|Ниеми Мийка
|1
|0.04
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.04
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.04
|Antonio Almen
|1
|0.04
|Prosper Ahiabu
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.29
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.29
|Лингман Лукас
|4 (2)
|0.17
|Эрвин Ли
|4 (1)
|0.17
|Олусанья Антони
|3
|0.13
|Банде Хассане
|3
|0.13
|Хостикка Сантери
|2
|0.08
|Меллер Лиэм
|2
|0.08
|Хальме Аапо
|2
|0.08
|Мерилуото Кай
|2
|0.08
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.04
|Паллас Ноа
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.04
|Палуметс Кевор
|1
|0.04
|_Ezeh D.
|1
|0.04
|Stanislav Baranov
|1
|0.04
|Коку Озан
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|3
|1
|Prosper Ahiabu
|3
|1
|Башкиров Евгений
|4
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|4
|0
|Аланко Саму
|3
|0
|Pedro Justiniano
|3
|0
|Ogude Emmanuel Ifeanyi
|1
|1
|Ниеми Мийка
|2
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Lauri-Eemil Vetri
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|6
|0
|Хальме Аапо
|5
|0
|Томас Диого
|3
|1
|Лингман Лукас
|4
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Паллас Ноа
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Банде Хассане
|2
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Планж Люк
|1
|0
|Меллер Лиэм
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ХИК
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
7
6
ВПС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
ХИК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
8
23
ВПС
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
ХИК
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
24
4
Упущенные победы
15
29
Голы по времени матча
Забито
20
19
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
10%
3
16%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
5
25%
4
21%
76-90
Пропущено
19
15
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
5
33%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
7
37%
2
13%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
4
21%
3
20%
76-90
Забито
14
24
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
5
36%
7
29%
29%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
21
8
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
3
14%
1
13%
1-15
4
19%
2
25%
16-30
1
5%
2
25%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
1
13%
61-75
5
24%
2
25%
76-90
Забито
34
43
14 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
3
9%
5
12%
1-15
6
18%
3
7%
16-30
5
15%
7
16%
31-45
5
15%
6
14%
46-60
8
24%
10
23%
61-75
7
21%
11
26%
76-90
Пропущено
40
23
13 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 14
4
10%
6
26%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
2
5%
4
17%
31-45
11
28%
2
9%
46-60
7
18%
2
9%
61-75
9
23%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
КуПС - ВПС 3:1 ВПС - ХИК 1:3 Лахти - ВПС 0:0 ВПС - Хака 3:2
СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 Гнистан - ВПС 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3
ХИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0
Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1
Результаты матчей
ВПС
ХИК
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
1
8 раз 35%
3
5 раз 22%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
ВПС
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
75
47
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
57
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
203
1112
1211
419
815
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|5
|4
|42 - 23
|47
|2.
|0:0
|24
|13
|6
|5
|43 - 23
|45
|3.
|23
|12
|6
|5
|48 - 27
|42
|4.
|24
|11
|7
|6
|45 - 35
|40
|5.
|24
|10
|5
|9
|37 - 38
|35
|6.
|23
|9
|6
|8
|34 - 35
|33
|7.
|0:0
|24
|9
|6
|9
|35 - 39
|33
|8.
|23
|9
|5
|9
|39 - 30
|32
|9.
|23
|6
|6
|11
|29 - 36
|24
|10.
|24
|4
|10
|10
|28 - 42
|22
|11.
|24
|5
|5
|14
|22 - 42
|20
|12.
|23
|3
|5
|15
|20 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|27 - 10
|30
|2.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|24 - 8
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|34 - 16
|26
|4.
|12
|6
|4
|2
|24 - 13
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|6.
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|7.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|21 - 18
|19
|8.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 10
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|12.
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|2.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|6.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|7.
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|8.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|9.
|12
|2
|2
|8
|12 - 29
|8
|10.
|13
|2
|1
|10
|10 - 25
|7
|11.
|11
|1
|3
|7
|15 - 26
|6
|12.
|12
|0
|6
|6
|10 - 25
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5