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  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 2. Стадион: .
ВПС
0:0
Первый тайм: 13'
ХИК
0'
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
ХИК
5.10
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4.90
1.75
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Все Коэффициенты
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
19
Хаукиоя
Мартти
25
Samuel
Lindeman
20
Хювяринен
Юхо
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
77
Аланко
Саму
16
Teemu
Hytoenen
7
Alfie
Cicale
41
Ogude
Emmanuel
Ifeanyi
25
Нейхейс
Теймен
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
3
Антцулас
Георгиос
5
О'Шоунесси
Даниэль
30
Паллас
Ноа
8
Канеллопулос
Гиоргос
10
Лингман
Лукас
80
Палуметс
Кевор
42
Мерилуото
Кай
94
Эрвин
Ли
22
Меллер
Лиэм
ВПС
ХИК

История личных встреч

ВПС
ХИК

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
91.7%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
100%
5 побед 12 ничьих 0 побед

34 матча

5.9%
94.1%
0 побед 2 ничьи 32 победы

Первый тайм

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 26 побед

46 матчей

13%
17.4%
69.6%
6 побед 8 ничьих 32 победы

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
8 побед 18 ничьих 20 побед

Второй тайм

10.9%
32.6%
56.5%
5 побед 15 ничьих 26 побед

История матчей

В
1:3
В
1:2
В
3:2
В
4:0
В
0:1
В
3:1
К
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
5:0
В
1:2
К
4:1
В
0:3
В
2:1
В
5:0
В
0:0
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:0
В
0:2
В
1:1
В
3:0
В
1:2
В
1:3
В
1:3
В
3:3
В
1:0
В
2:0
В
3:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
0:3
В
2:0
В
3:4
КЛ
1:2
К
5:0
В
1:0
В
0:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

0.96
0.5

Среднее время на гол

93
180

Всего голов

57
39

Голов в среднем за матч

2.59
1.63

Среднее время на гол

34
55

Всего голов

80
50

Голов в среднем за матч

1.74
1.09

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
27
Больше 59%
Меньше 41%
19
14
Больше 30%
Меньше 70%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

51
82

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 10 (5) 0.42
Teemu Hytoenen 6 0.25
Хаукиоя Мартти 4 (2) 0.17
Хасселбайнк Глеофило 3 0.13
Башкиров Евгений 2 0.08
Аланко Саму 2 0.08
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.04
Alfie Cicale 1 0.04
Вахтера Йонас 1 0.04
Ниеми Мийка 1 0.04
Энгстрем Йеспер 1 0.04
Mikko Pitkaenen 1 0.04
Antonio Almen 1 0.04
Prosper Ahiabu 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.29
Кескинен Топи 7 (1) 0.29
Лингман Лукас 4 (2) 0.17
Эрвин Ли 4 (1) 0.17
Олусанья Антони 3 0.13
Банде Хассане 3 0.13
Хостикка Сантери 2 0.08
Меллер Лиэм 2 0.08
Хальме Аапо 2 0.08
Мерилуото Кай 2 0.08
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.04
Паллас Ноа 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.04
Палуметс Кевор 1 0.04
_Ezeh D. 1 0.04
Stanislav Baranov 1 0.04
Коку Озан 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 3 1
Prosper Ahiabu 3 1
Башкиров Евгений 4 0
Antti-Ville Raeisaenen 4 0
Аланко Саму 3 0
Pedro Justiniano 3 0
Ogude Emmanuel Ifeanyi 1 1
Ниеми Мийка 2 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Хаукиоя Мартти 2 0
Вахтера Йонас 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Lauri-Eemil Vetri 1 0
Юсси Нуорела 1 0
Alfie Cicale 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 6 0
Хальме Аапо 5 0
Томас Диого 3 1
Лингман Лукас 4 0
Олусанья Антони 3 0
Кескинен Топи 3 0
Паллас Ноа 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Банде Хассане 2 0
Лайонс-Фостер Бруклин 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Планж Люк 1 0
Меллер Лиэм 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

ВПС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ХИК
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
6
ВПС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
ХИК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

8
23
ВПС
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
ХИК
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

15
29

Голы по времени матча

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
10%
3
16%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
5
25%
4
21%
76-90

Пропущено

19
15
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
5
33%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
7
37%
2
13%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Забито

14
24
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
5
36%
7
29%
29%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

21
8
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
3
14%
1
13%
1-15
4
19%
2
25%
16-30
1
5%
2
25%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
1
13%
61-75
5
24%
2
25%
76-90

Забито

34
43
14 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
3
9%
5
12%
1-15
6
18%
3
7%
16-30
5
15%
7
16%
31-45
5
15%
6
14%
46-60
8
24%
10
23%
61-75
7
21%
11
26%
76-90

Пропущено

40
23
13 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 14
4
10%
6
26%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
2
5%
4
17%
31-45
11
28%
2
9%
46-60
7
18%
2
9%
61-75
9
23%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
КуПС - ВПС 3:1 ВПС - ХИК 1:3 Лахти - ВПС 0:0 ВПС - Хака 3:2
СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 Гнистан - ВПС 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3
ХИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0
Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1

Результаты матчей

ВПС
ХИК

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
1
8 раз 35%
3
5 раз 22%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

ВПС
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
7
5
4
7
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
20
3
11
12
1.5
12
11
4
19
2.5
8
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 23 14 5 4 42 - 23 47
2.
ХИК
 0:0 24 13 6 5 43 - 23 45
3.
Ильвес
 23 12 6 5 48 - 27 42
4.
СЯК Сейнайоки
 24 11 7 6 45 - 35 40
5.
Хака
 24 10 5 9 37 - 38 35
6.
Гнистан
 23 9 6 8 34 - 35 33
7.
ВПС
 0:0 24 9 6 9 35 - 39 33
8.
Интер Турку
 23 9 5 9 39 - 30 32
9.
Оулу
 23 6 6 11 29 - 36 24
10.
Лахти
 24 4 10 10 28 - 42 22
11.
Мариехамн
 24 5 5 14 22 - 42 20
12.
ЕИФ Экенас
 23 3 5 15 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 10 0 2 27 - 10 30
2.
ХИК
 0:0 12 8 3 1 24 - 8 27
3.
Ильвес
 12 8 2 2 34 - 16 26
4.
Интер Турку
 12 6 4 2 24 - 13 22
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Гнистан
 12 6 2 4 15 - 15 20
7.
ВПС
 0:0 12 5 4 3 21 - 18 19
8.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
9.
Оулу
 12 5 3 4 14 - 10 18
10.
Лахти
 12 4 4 4 18 - 17 16
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
2.
ХИК
 0:0 12 5 3 4 19 - 15 18
3.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
4.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
Хака
 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
ВПС
 0:0 12 4 2 6 14 - 21 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
ЕИФ Экенас
 12 2 2 8 12 - 29 8
10.
Мариехамн
 13 2 1 10 10 - 25 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 12 0 6 6 10 - 25 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
ХИК
5.10
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4.90
1.75
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ВПС
ХИК
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